2025 không có phim Hàn nào sốc hơn thế này nữa đâu: Tưởng chán chết lại top 1 toàn cầu, nữ chính xứng đáng 100/10 điểm

Chỉ sau 5 ngày ra mắt, As You Stood By đã chính thức vươn lên top 1 Netflix toàn cầu, thống trị bảng xếp hạng ở hơn 30 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Từ một dự án được quảng bá khá lặng lẽ, bộ phim nhanh chóng tạo nên “cơn địa chấn” toàn cầu, được khán giả lẫn giới phê bình ca ngợi là “một trong những tác phẩm Hàn hay nhất năm 2025”.

As You Stood By từ một bộ phim không được nhiều kỳ vọng lại gây bão toàn cầu

Thuộc thể loại tâm lý - tội phạm, As You Stood By lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Naomi and Kanako của nhà văn Nhật Bản Hideo Okuda. Phim xoay quanh tình bạn giữa hai người phụ nữ bị tổn thương, cùng bắt tay lên kế hoạch giết một người đàn ông. Một người là nạn nhân của bạo hành gia đình, người còn lại chứng kiến bạn mình dần bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi và bất lực. Câu chuyện được kể bằng nhịp phim chậm rãi, nhiều tầng cảm xúc, khai thác sâu tâm lý và bi kịch của phụ nữ trong xã hội hiện đại – nơi công lý nhiều khi đến quá muộn.

Điểm khiến As You Stood By trở nên khác biệt là cách đạo diễn Kim Tae Yong lựa chọn tiếp cận chủ đề tội ác không bằng máu me, mà bằng sự tĩnh lặng đến rợn người. Những khung hình tối giản, các đoạn độc thoại nội tâm và nhịp phim được dàn dựng tinh tế giúp người xem cảm nhận rõ nỗi đau, sự căm phẫn, và cả niềm tuyệt vọng bị dồn nén đến cực điểm. Phim không chỉ đặt ra câu hỏi về tội ác và sự chuộc lỗi, mà còn khiến người xem phải tự vấn về ranh giới giữa nạn nhân và kẻ phạm tội.

Trung tâm của bộ phim là màn hóa thân đầy ám ảnh của Lee Yoo Mi, nữ diễn viên sinh năm 1994, từng nổi tiếng toàn cầu nhờ Squid Game và All of Us Are Dead. Trong As You Stood By, cô vào vai Hui Su, một người phụ nữ yếu đuối bị đẩy đến bước đường cùng. Lee Yoo Mi không cần những cảnh khóc gào hay lời thoại đao to búa lớn, chỉ bằng ánh mắt trống rỗng và đôi tay run rẩy, cô đã truyền tải trọn vẹn cảm xúc của một con người vừa muốn sống, vừa muốn biến mất.

Giới phê bình quốc tế dành nhiều lời khen cho màn thể hiện của cô: "Lee Yoo Mi đang ở thời kỳ đỉnh cao diễn xuất, cô có thể khiến người xem nghẹt thở chỉ bằng một ánh nhìn”. Trong khi đó, Hollywood Reporter gọi As You Stood By là “một bản bi kịch đầy tính nhân văn, nơi diễn xuất của Lee Yoo Mi xóa nhòa ranh giới giữa nỗi đau thật và hư cấu”. Trên trang Metacritic, phim đạt điểm 86/100, một con số ấn tượng đối với một dự án Hàn Quốc không thuộc dòng thương mại.

Với As You Stood By, Lee Yoo Mi tiếp tục chứng minh sức hút đặc biệt của mình - 5 phim liên tiếp cô tham gia đều trở thành hiện tượng toàn cầu. Sau Squid Game, All of Us Are Dead, Strong Girl Nam Soon, Mr. Plankton, giờ đây As You Stood By tiếp tục đưa tên tuổi Lee Yoo Mi lên tầm cao mới. Cô được xem như “át chủ bài” mới của Netflix, khi mỗi lần xuất hiện đều bảo chứng cho chất lượng và cảm xúc.

Không chỉ chinh phục khán giả bằng diễn xuất chân thực, Lee Yoo Mi còn gây ấn tượng với chọn kịch bản táo bạo và đầy chiều sâu, tập trung vào thân phận, nỗi đau và sự phản kháng của phụ nữ. Chính điều này khiến cô được ví như “nữ diễn viên của thời đại mới” - người dám bước vào những vùng tối nhất của con người để tìm ánh sáng của sự thấu hiểu.