Ngay lúc này, thông tin bộ phim Delusion do Suzy đóng chính sẽ được quay ở Việt Nam ngay trong tháng 11 này đang gây bão mạng xã hội. Dù chưa phải tin chính thức, nhưng việc này được cho là có nhiều khả năng thành sự thật khi mà trang thông tin của bộ phim đã thay đổi địa điểm quay thành Việt Nam, đồng thời mở casting tuyển diễn viên quần chúng.

Cộng đồng mạng phát sốt trước thông tin bộ phim Delusion của Suzy sẽ được quay tại Việt Nam.

Trước đó, đạo diễn của Delusion - Han Jae Rim đã đăng tải lên trang cá nhân bức hình một ngôi chùa cổ. Đáng chú ý, cư dân mạng soi ra địa điểm này rất giống với thắng cảnh Chùa Bích Động thuộc tỉnh Ninh Bình. Với việc Delusion được quay tại Việt Nam, Suzy sẽ trở lại Việt Nam sau hơn 1 thập kỷ. Trước đó, cô từng tới nước ta hồi năm 2014 cùng các thành viên trong nhóm nhạc missA.

Đối với thông tin này, các fan của Suzy nói riêng và cộng đồng mạng nói chung đều tỏ ra vô cùng phấn khởi. Bởi lẽ, họ không chỉ có cơ hội được gặp thần tượng, mà còn thấy những hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam được đưa lên màn ảnh quốc tế trong một dự án phim bom tấn như vậy. Thậm chí, nhiều người còn hào hứng "lập hội" cùng nhau đi casting.

Bộ phim ghi hình ở nhiều nước trong đó có Việt Nam. Trang thông tin của phim hiện đã mở casting diễn viên quần chúng, nhiều khả năng sẽ ghi hình tại nước ta vào tháng 11 này.

Bức ảnh đạo diễn Han Jae Rim đăng tải lên trang cá nhân được cho là chụp Chùa Bích Động thuộc tỉnh Ninh Bình.

Bình luận của netizen trước thông tin Delusion của Suzy quay ở Việt Nam:

- Đi casting thôi, haha.

- Chưa gì đã thấy phim hay rồi.

- Chắc phải đi casting 1 chuyến.

- Chị ơi, em biết tiếng Hàn chị ơi.

- Mong chị yêu về Hà Nội.

- Nổ liền cái địa cho tui.

Nói thêm về Delusion, đây là bộ phim thuộc thể loại bí ẩn - kinh dị - kỳ ảo do Suzy và Kim Seon Ho đóng chính với kịch bản được chuyển thể từ webtoon cùng tên. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của 2 nhân vật là Yoon Yi Ho và Song Jeong Hwa.

Suzy vào vai nữ ma cà rồng Song Jeong Hwa.

Cô sẽ kết hợp cùng với mỹ nam Kim Seon Ho.

Anh chàng Yoon Yi Ho là một họa sĩ được thuê để vẽ chân dung của Song Jeong Hwa, người phụ nữ bí ẩn đã không xuất hiện trước công chúng suốt hơn nửa thế kỷ và luôn bị bao quanh bởi vô số tin đồn. Khi Yun Yi Ho dần hé mở những bí mật về cô, một câu chuyện ly kỳ đầy kịch tính bắt đầu được hé lộ.

Song Jeong Hwa là nữ ma cà rồng, chủ nhân thần bí của khách sạn Nammoon. Với vẻ đẹp mê hoặc cùng khí chất đặc biệt, cô đã thắp lại ngọn lửa đam mê nghệ thuật chân chính trong lòng Yun Yi Ho. Dù bị mắc kẹt trong khách sạn kỳ lạ, bao trùm bởi nỗi sợ hãi cùng sự hoang mang, anh chàng Yun Yi Ho vẫn không thể ngừng bị cuốn vào sức hút kỳ lạ mà Song Jeong Hwa sở hữu.

