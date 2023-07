Để đảm bảo an toàn trên tuyến đường ven biển, Công an Hà Tĩnh đã chỉ đạo các tổ đặc biệt 256 và 238 phối hợp với công an các địa phương liên quan tăng cường phối hợp, tuần tra kiểm soát trên tuyến đường ven biển này. Trong đó, chú trọng kiểm tra về tải trọng, tốc độ của phương tiện và nồng độ cồn các lái xe. Trong ảnh, lực lượng CSGT - TT, Công an huyện Lộc Hà kiểm tra xe tải biển ngoại tỉnh có dấu hiệu vi phạm.