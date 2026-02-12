Sáng 12/2, thông tin từ Công an xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk), một xe khách đi qua địa bàn xã bị bốc cháy, hành khách cùng tài xế nhanh chóng xuống xe và đều an toàn.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h cùng ngày, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua thôn Phú Khê 2 (xã Hòa Xuân), xe khách mang biển kiểm soát 50H-296.xx do tài xế N.V.D. (38 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc đã bốc cháy từ phần đuôi xe.

Phát hiện sự việc, 34 hành khách trên xe lập tức xuống xe nên may mắn không ai bị thương tích. Sau đó, các hành khách được di chuyển qua một xe khác để tiếp tục hành trình.

Xe khách trơ khung sau vụ cháy.

Riêng xe khách bốc cháy dữ dội, lan rộng ra toàn bộ xe và cháy rụi chỉ còn trơ khung. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Theo nhân chứng, đám cháy bốc lên kèm theo tiếng nổ lớn, ngọn lửa cháy chừng hơn 40 phút rồi tự tắt. Đến khoảng 7h sáng nay, phần xe trơ khung vẫn nằm trên tuyến đường, chắn một phần làn đường. Lực lượng chức năng có mặt để khoanh vùng hiện trường, nhiều xe đi qua khu vực phải đi chậm, tạo ra cảnh ùn ứ kéo dài

Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy đang được làm rõ.