Ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Ngô Đức Thành (sinh năm 2003) và Trần Minh Vũ (sinh năm 1989) cùng trú tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp 2 gói hàng chứa 7,85 tỷ đồng tiền mặt trên xe khách tuyến Bắc - Nam.

Trước đó, ngày 9/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp nhận tin báo của ông Võ Đình T. (sinh năm 1969), là lái xe khách về việc bị mất trộm tài sản trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ Hà Nội vào Đà Nẵng.

Đối tượng Trần Minh Vũ cùng tang vật (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo nội dung trình báo, hồi 17h30 cùng ngày, tại bến xe Giáp Bát, TP Hà Nội, ông T. nhận hai gói hàng của một người đàn ông gửi vào Đà Nẵng. Sau khi nhận, ông T. mang hai gói hàng để xuống cuối xe khách và tiếp tục hành trình.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, xe khách dừng nghỉ tại một quán ăn trên tuyến QL1A, thuộc địa phận xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi ăn uống xong, ông T. quay trở lại xe kiểm tra thì phát hiện hai gói hàng trên đã bị mất. Khi liên hệ với phía người nhận tại TP Đà Nẵng, ông T. mới biết bên trong hai gói hàng bị mất có chứa 7,85 tỷ đồng tiền mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Đến ngày 13/1, lực lượng chức năng đã làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên là Ngô Đức Thành và Trần Minh Vũ.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ được 7,5 tỷ đồng liên quan vụ việc.