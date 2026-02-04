Qua rà soát gần 300 nhà xe, doanh nghiệp vận tải hoạt động tại các bến xe trực thuộc là Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, đại diện Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội cho biết hiện đã có 2 doanh nghiệp vận tải hoạt động tại bến xe Giáp Bát thông báo tăng giá vé dịp Tết Bính Ngọ đến 60%.

Theo thông báo của Công ty TNHH vận tải và dịch vụ du lịch Hải Vân, từ ngày 17-26/2 (tức mùng 1 đến 10/ tháng Chạp năm Ất Tỵ), trên tuyến xe khách từ bến xe Giáp Bát đi Đà Nẵng đơn vị sẽ tăng giá vé xe giường nằm lên 616.000 đồng/người, tăng 60% so với giá vé hiện tại.

Xe khách hoạt động tại bến xe Hà Nội.

Cũng với mức tăng này, Công ty TNHH vận tải và dịch vụ du lịch Hải Vân cũng áp dụng cho các dòng xe chạy VIP (xe có phòng nằm riêng) do công ty khai thác từ bến Giáp Bát chạy đi Đà Nẵng.

Tương tự, Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Thuận Ý Gia Lai cũng thông báo tăng giá vé xe khách dịp Tết thêm 60% trên tuyến xe khách từ bến xe Giáp Bát đi Gia Lai. Thời gian tăng kéo dài từ 20/2-2/3 (tức từ 10 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 15 Tết Bính Ngọ). Hiện Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Thuận Ý Gia Lai khai thác tuyến xe khách từ bến Giáp Bát (Hà Nội) đi Gia Lai với các dòng xe khách 41 giường nằm, xe từ 24 phòng, xe 34 phòng.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Giám đốc Bến xe Giáp Bát - cho biết việc điều chỉnh giá cước vận tải do doanh nghiệp làm việc với cơ quan chức năng, trong đó có Sở Tài chính, Sở Xây dựng. Khi được các cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận, doanh nghiệp vận tải sẽ có thông báo đến bến xe - nơi hoạt động để được niêm yết tại các quầy bán vé.

Theo ông Tùng, tổng số doanh nghiệp - đơn vị vận tải hoạt động tại bến là 108 doanh nghiệp. Đến ngày 3/2 bến xe ghi nhận có 2/108 doanh nghiệp - đơn vị vận tải hoạt động tại bến thông báo tăng giá cước xe khách dịp Tết.

Giải thích lý do một số doanh nghiệp tăng giá vé dịp Tết, ông Tùng cho biết, do hành trình trên 500 km trở lên, nhưng dịp Tết hành khách chỉ có một chiều (ra, hoặc vào) nên để bù chi phí chiều bị rỗng, các nhà xe phải tăng giá để bù vào chi phí nhiên liệu.