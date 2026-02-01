Người dùng mạng xã hội Facebook vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh tài xế lái xe khách bị một người đàn ông mở cửa đánh tới tấp.

Theo đó, ngày 31/1, tài khoản Facebook “NHÀ XE K.H” đăng tải thông tin cho rằng tài xế nhà xe này bị “xe khách H.T tạt đầu xe, đánh tài xế. Đoạn clip dài 55 giây ghi lại cũng cho thấy chiếc xe khách 16 mang biển số 77F-002.xx của nhà xe H.T dừng lại trên đường, sau đó một người chạy ra, lao vào hành hung.

Sau khi được đăng tải, clip thu hút hàng chục nghìn lượt xem, tương tác. Nhiều người bày tỏ bất bình với lối hành xử hung hãn, bạo lực của người đàn ông nêu trên.

Clip tài xế xe khách bị người đàn ông lao vào đánh tới tấp.

Trao đổi với Tiền Phong , ông Võ Khắc Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Vận tải hành khách K.H, xác nhận người bị hành hung trong vụ việc trên là tài xế của doanh nghiệp, tên T.V.H (SN 1985, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).

Theo ông Hoàng, sự việc xảy ra vào lúc 8h34 ngày 31/1, khi đó tài xế H. đang điều khiển phương tiện di chuyển trên đường Tây Sơn (đoạn qua phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) theo hướng Quy Nhơn - Hoài Nhơn. Trên đường đi, xe khách này bất ngờ bị tài xế xe khách 16 chỗ của nhà xe H.T ở phường Tam Quan, tạt đầu xe, hành hung.

“Tôi đã hỏi lại tài xế của mình xem trước đó hai bên có xảy ra mâu thuẫn hay va chạm gì không, nhưng tài xế khẳng định không có”, ông Hoàng nói đồng thời cho biết cũng đang nhờ người tư vấn pháp luật để có đơn tố cáo và gửi đến cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.