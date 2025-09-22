Ngày 22/9, đại diện Công an phường Xuân Phương, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra vụ cô gái bị hành hung trên địa bàn phường.

Người đàn ông dùng chân đạp liên tiếp vào người cô gái. (Ảnh cắt từ clip)

Cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ clip quay lại cảnh một nam thanh niên đánh dã man cô gái tại trước cửa quán bi-a. Dữ liệu từ camera giám sát cho thấy nghi phạm đánh ngã cô gái, rồi dùng tay, chân liên tục đá vào người, vùng đầu nạn nhân. Khi cô gái đứng dậy, đối tượng tiếp tục đạp vào bụng nạn nhân.

Đại diện Công an phường Xuân Phương cho hay, vụ việc xảy ra vào ngày 17/9, nạn nhân là nhân viên của quán bi-a, còn nghi phạm là bạn trai của cô gái. Sau vụ việc, nạn nhân không trình báo cơ quan chức năng, đồng thời đã xin nghỉ việc tại quán.

Tuy nhiên, khi nắm được thông tin, Công an phường Xuân Phương vẫn tiến hành xác minh, liên hệ với nạn nhân để xử lý theo quy định.