"Ừ thì 2 tiếng gia đình... nó thân thương đến lạ (máu chảy ruột mềm). Hận", cô gái viết trên trang cá nhân, đăng kèm là clip ghi lại cảnh cô bị 2 người được cho là anh trai ruột dùng ghế đánh đập dã man.

Người đàn ông dùng ghế đánh dã man cô gái (Ảnh cắt từ clip)

Theo các đoạn clip được chia sẻ, cô gái lúc này đang ở trong nhà cùng 2 anh trai và một phụ nữ khác (được cho là mẹ của cả 3). Chưa rõ sự tình bắt đầu thế nào, khi đang ngồi nói chuyện với anh trai, cô gái bất ngờ bị người này dùng chiếc ghế nhựa đánh mạnh liên tiếp vào đầu, khiến cô chỉ biết ôm đầu chịu trận. Lúc này, người được cho là mẹ và anh trai còn lại ngồi bên cạnh, không có động thái can ngăn nào.

Trong một đoạn clip khác, cô gái bị cả 2 người anh xúm vào đánh đập. Cô gái dù đã cố đứng núp sau người mẹ nhưng vẫn không thể tránh nổi đòn của anh trai.

Ảnh cắt từ clip

Ảnh cắt từ clip

Các đoạn clip sau đó được chính tài khoản Facebook của cô gái đăng tải lên MXH thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, nhiều người quen cũng vào để lại ý kiến.

Bài đăng của cô gái nhận về hàng nghìn lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận

- "Anh em gì mà đánh nhau dã man quá vậy, tội nghiệp cô gái"

- "Thương em, tại sao lại đối xử với phụ nữ như vậy".

- "Anh em mà sao như vậy hả trời!"

- "Người một nhà mà sao ra tay tàn nhẫn quá vậy?"

Đoạn clip hiện vẫn đang nhận nhiều chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người mong muốn mau chóng tìm ra chân tướng sự việc.