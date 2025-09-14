Tối 13/9, Công an xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ cho biết, đã triệu tập 3 đối tượng liên quan đến vụ xông vào nhà, hành hung phụ nữ khiến nạn nhân bị thương, gây bức xúc trong dư luận.

Nhóm đối tượng hành hung chị Dịu (Ảnh cắt từ clip).

Các đối tượng bị triệu tập đến cơ quan Công an gồm: Nguyễn Hữu Thành (SN 1991), xã Tam Dương Bắc (Phú Thọ); Nguyễn Văn Ánh (SN 1994), trú tại phường Vĩnh Phúc (Phú Thọ) và Liễu Trường Giang (SN 2001), trú tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Nguyễn Hữu Thành làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an Tam Đảo).

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip do camera ghi lại xảy ra ở xã Tam Đảo, khi 3 người đàn ông xông vào nhà, lúc này chỉ có người phụ nữ trẻ ở phòng khách. Một người đấm vào mặt khiến người phụ nữ ngã ra sàn. Ngay sau đó, tên này đạp, đá liên tiếp vào vùng đầu người phụ nữ, mặc cho nạn nhân ôm đầu van xin... Khi một người khác bên ngoài xuất hiện, nhóm côn đồ mới chịu dừng tay và rời đi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Đảo đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và truy xét các đối tượng liên quan.

Theo đó, khoảng 21h30’ ngày 11/9, khi đang ở nhà tại thôn Núc Thượng, xã Tam Đảo, chị Lê Thị Dịu (SN 1989), đã bị một bị một nhóm đối tượng hành hung gây chấn thương vùng đầu. Hiện chị Dịu đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Phúc.

Đối tượng Nguyễn Hữu Thành được xác định là kẻ cầm đầu vụ hành hung chị Lê Thị Dịu (Ảnh: Công an Tam Đảo).

Quá trình điều tra vụ việc, Công an xã Tam Đảo đã triệu tập các đối tượng nêu trên. Bước đầu xác định nguyên nhân, do chồng chị Dịu đã vay tiền của Nguyễn Hữu Thành nên tối 11/9, anh ta cùng với Ánh và Giang đến nhà con nợ để đòi tiền. Tại đây, nhóm đối tượng không gặp được anh Bình nhưng đã hành hung chị Dịu, gây thương tích.

Chiều cùng ngày, Công an xã Tam Đảo đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Thành về hành vi "Cố ý gây thương tích", tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.