Xác định cơ sở thẩm mỹ khiến người phụ nữ nguy kịch sau khi hút mỡ bụng

Chiều 15-6, Thanh tra Sở Y tế TP HCM cho biết một số thông tin liên quan sự việc nữ bệnh nhân T.T.L.P (50 tuổi) sau khi cắt mí mắt đã đến một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn quận 5 hút mỡ bụng rồi gặp sự cố y khoa nguy kịch.

Theo đó, qua xác minh, Thanh tra Sở Y tế TP HCM ghi nhận bà P. đã thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ tại một số cơ sở y tế trên địa bàn. Cụ thể: Bà P. thực hiện phẫu thuật cắt mí mắt tại Phòng khám Chuyên khoa thẩm mỹ thuộc Chi nhánh Công ty CP TM DV Siam Thái Lan (55-57 Trường Sơn, phường 15, quận 10). Phòng khám này đã được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và phê duyệt danh mục kỹ thuật đối với kỹ thuật phẫu thuật cắt mí mắt.

Cơ sở thứ 2, nơi bà P. thực hiện hút mỡ bụng và lưng là Bệnh viện Chuyên khoa thẩm mỹ Đông Á (218 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5). Bệnh viện này được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và phê duyệt danh mục kỹ thuật đối với kỹ thuật hút mỡ bụng toàn phần, hút mỡ vùng lưng.

Theo Thanh tra Sở Y tế TP HCM, nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh, sở đã thành lập tổ chuyên gia đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật tại Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á. Kết quả cho thấy đạt theo bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật của Bộ Y tế.

"Theo thông tin của Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện hôm qua, 14-6" - Thanh tra Sở Y tế TP HCM cho hay.

Sở Y tế TP HCM đang tiến hành thành lập hội đồng chuyên môn để xem xét, đánh giá, xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc sự cố y khoa nêu trên. Bên cạnh đó, thanh tra sở sẽ tiếp tục làm việc với các tổ chức, cá nhân liên quan sau khi có kết luận từ hội đồng chuyên môn cấp sở và xử lý nghiêm theo quy định nếu có vi phạm.

Ngoài ra, Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP HCM thường xuyên tiến hành rà soát, kiểm tra, tập huấn các quy trình kỹ thuật trong hoạt động chuyên môn nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh.