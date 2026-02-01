Mới đây, Xa Thi Mạn xuất hiện tại một sự kiện với phong thái thanh lịch quen thuộc. Nữ diễn viên lựa chọn chiếc váy phối hai gam màu đen - trắng tối giản, không cầu kỳ nhưng tôn trọn khí chất. Điều khiến công chúng chú ý hơn cả không phải trang phục, mà là làn da gần như "không tuổi" của cô.

Ở tuổi 50, Xa Thi Mạn vẫn giữ được làn da căng bóng, đều màu, ít nếp nhăn và hầu như không thấy dấu hiệu chảy xệ. Đặc biệt, nữ diễn viên trang điểm rất nhẹ, thậm chí có thể gọi là "ít son phấn", nhưng làn da vẫn đủ sức "tỏa sáng" trước ống kính. Với phụ nữ, đó không chỉ là nhan sắc, mà là thành quả của một lối sống kỷ luật, khoa học và bền bỉ suốt nhiều năm.

Một trong những bí quyết được Xa Thi Mạn duy trì đều đặn, được cô chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn, chính là thói quen uống nước ép táo và cà rốt, loại đồ uống được nhiều chuyên gia ví như "kem dưỡng trắng da tự nhiên từ bên trong".

Món nước "kem dưỡng trắng da tự nhiên" Xa Thi Mạn rất chăm dùng

Không phải nước ép cầu kỳ, cũng chẳng cần nguyên liệu hiếm, táo và cà rốt là 2 loại thực phẩm quen thuộc nhưng lại sở hữu giá trị dinh dưỡng đáng nể. Khi kết hợp đúng cách, đây là thức uống mang lại lợi ích kép vừa làm đẹp da, vừa tăng cường sức khỏe, đặc biệt phù hợp vào mùa đông.

1. Làm trắng da, chống lão hóa từ gốc

Theo Healthline, cà rốt rất giàu beta-carotene, tiền chất của vitamin A. Khi vào cơ thể, beta-carotene giúp thúc đẩy tái tạo tế bào da, hỗ trợ làm mờ thâm sạm, cải thiện độ đều màu và tăng khả năng tự bảo vệ của da trước tác hại của tia UV.

Trong khi đó, táo chứa hàm lượng cao vitamin C, polyphenol và flavonoid, những chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Các hoạt chất này giúp trung hòa gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa, hạn chế hình thành nếp nhăn và tình trạng da xỉn màu.

Khi uống nước ép táo - cà rốt thường xuyên, cơ thể được cung cấp "nguyên liệu" để nuôi dưỡng làn da từ bên trong, giúp da sáng khỏe tự nhiên, căng mịn và ít phụ thuộc vào các sản phẩm làm trắng tức thời.

Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia da liễu nhận định: làn da đẹp bền lâu luôn bắt đầu từ hệ tiêu hóa khỏe mạnh và chế độ dinh dưỡng đúng.

2. Không chỉ đẹp da, còn tăng cường miễn dịch

Mùa đông là thời điểm cơ thể dễ suy giảm sức đề kháng, phụ nữ thường xuyên gặp các vấn đề như cảm lạnh, mệt mỏi, da khô ráp và xỉn màu. Nước ép táo, cà rốt lúc này không chỉ là đồ uống làm đẹp, mà còn là "liều vitamin tự nhiên" cho hệ miễn dịch.

Vitamin C trong táo giúp tăng cường hoạt động của bạch cầu, hỗ trợ cơ thể chống lại virus và vi khuẩn.

Vitamin A từ cà rốt giúp bảo vệ niêm mạc đường hô hấp, "lá chắn" đầu tiên chống lại các tác nhân gây bệnh.

Chất xơ hòa tan trong táo còn giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, từ đó gián tiếp cải thiện miễn dịch và khả năng hấp thu dưỡng chất.

Với phụ nữ trung niên, khi tốc độ trao đổi chất chậm lại, việc duy trì một thức uống vừa dễ hấp thu, vừa lành tính như nước ép táo - cà rốt là lựa chọn thông minh.

Uống thế nào để tránh phản tác dụng?

Dù tốt đến đâu, uống sai cách vẫn có thể gây phản tác dụng. Dưới đây là những lưu ý quan trọng tôi luôn khuyên độc giả:

Không uống lúc đói

Nước ép chứa nhiều acid tự nhiên, uống khi bụng rỗng có thể gây cồn cào, ảnh hưởng dạ dày.

Không uống quá nhiều trong ngày

Chỉ nên dùng khoảng 200–300ml/ngày. Uống quá mức có thể gây dư thừa vitamin A, khiến da vàng nhẹ hoặc tăng gánh nặng cho gan.

Nên uống vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều

Đây là thời điểm cơ thể hấp thu vitamin tốt nhất, đồng thời hỗ trợ trao đổi chất.

Không thêm đường

Táo vốn đã có vị ngọt tự nhiên, thêm đường sẽ làm tăng đường huyết, phản tác dụng với mục tiêu đẹp da - giữ dáng.

Ưu tiên táo tươi, cà rốt sạch, ép và uống ngay

Để lâu sẽ làm giảm lượng vitamin và khả năng chống oxy hóa.

(Ảnh: Internet)