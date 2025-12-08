Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc rà soát, kiểm tra việc vận hành xả lũ các hồ chứa trên địa bàn tỉnh, trong đó, giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp điều tra, kiểm tra việc vận hành xả lũ các hồ chứa nước trên địa bàn trong đợt mưa lớn từ ngày 17 đến 22/11, gây ngập lụt và nhiều thiệt hại .

Theo văn bản này, từ ngày 17 đến 22/11, Khánh Hòa chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của các đợt mưa lớn kéo dài gây ngập lụt lịch sử. Mực nước sông, suối dâng cao vượt mức lũ lịch sử, gây ngập diện rộng.

Nha Trang ngập nặng trong thời gian hồ thủy điện xã lũ.

Văn bản nêu, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh bị cô lập, chia cắt do nước dâng kết hợp với việc điều tiết, xả lũ từ các hồ thủy lợi, thủy điện đã gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, cũng như các công trình công cộng, trường học và trụ sở cơ quan Nhà nước…

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan điều tra, rà soát và kiểm tra việc vận hành các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian trên, "đặc biệt là một số hồ chứa thủy lợi như: Sông Cái, Nước Ngọt (tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũ), Suối Dầu, Am Chúa (tại tỉnh Khánh Hòa cũ) và hồ thủy điện Đa Nhim…".

Cũng theo chỉ đạo trên, việc điều tra, kiểm tra "cần xác định thời điểm xả lũ có được thực hiện đúng quy định, đúng phương án đã được phê duyệt, cơ chế vận hành có kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế và tuân thủ các chỉ đạo của UBND tỉnh" hay không. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong trường hợp vận hành không đúng quy định gây ảnh hưởng, thiệt hại cho vùng hạ du.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu công an tỉnh báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh trước ngày 15/12/2025.