Lũ trên 2 sông ở Đắk Lắk và Khánh Hòa vượt lịch sử 1993 và 1986, bao giờ miền Trung mới giảm mưa?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 5 giờ ngày 19-11 đến 5 giờ ngày 20-11), khu vực các tỉnh, TP từ Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to đến rất to như: Lộc Tiến 105,6 mm (Huế); Tam Trà 262 mm (Đà Nẵng); Ba Điền 169 mm (Quảng Ngãi); xã Canh Hòa 249 mm (Gia Lai); Sơn Thành Đông 649 mm (Đắk Lắk); Suối Sung - Hoa Sơn 642,6 mm (Khánh Hoà);...



Nước lũ nhấn chìm nhiều ngôi nhà ở Đắk Lắk. Ảnh: NLĐO

Lúc 1 giờ ngày 20-11, lũ trên sông Kôn (Gia Lai) tại trạm Thạnh Hòa là 8,95 m, trên báo động (BĐ3) 0,95 m; Sông Ba (Đắk Lắk) tại trạm Củng Sơn là 40,99 m, trên BĐ3 6,49 m, vượt mức lũ lịch sử (năm 1993) 1,09 m; tại trạm Phú Lâm 5,36 m, trên BĐ3 1,66 m, vượt lũ lịch sử năm 1993 (5,21 m) 0,15 m.

Trên sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) tại trạm Ninh Hòa là 6,62 m, trên BĐ3 0,92 m, vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (6,58m) 0,04 m.

Trên sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) tại trạm Đồng Trăng là 12,68 m, trên BĐ3 1,68 m; Trên sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) tại trạm Phan Rang là 4,66 m, trên mức BĐ3 0,16 m; Sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn là 422,90 m, trên BĐ2 0,9 m.

Lũ xuống chậm, mưa lớn ở miền Trung giảm nhanh sau ngày 24-11

Trong 6 giờ tới, lũ trên sông Ba có khả năng đạt đỉnh ở trên mức BĐ3 (vượt mức lũ lịch sử năm 1993: 5,21m), sau xuống chậm.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Ba tiếp tục xuống và ở mức cao trên BĐ3; lũ trên sông Kôn xuống dưới mức BĐ3; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở dưới mức BĐ3; lũ trên sông sông Thu Bồn xuống dưới BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Ba dao động ở mức cao trên BĐ3; lũ trên sông Kôn xuống dưới mức BĐ2; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở mức BĐ3; lũ trên sông Thu Bồn xuống và ở trên mức BĐ1.

Dự báo mưa lớn tiếp tục xảy ra ở miền Trung. Từ sáng sớm 20-11 đến đêm 21-11: TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và phía Bắc tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và phía Nam tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm.

Dự báo tới ngày 24-11, mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm nhanh.