Cập nhật: Lũ trên sông Ba vượt mốc lịch sử; Giải cứu 33 người trong xe khách bị lũ cuốn trôi trên QL1

Khánh Hòa: Kịp cứu 33 người trong xe khách bị lũ cuốn trôi trên quốc lộ 1

Ngày 20-11, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã kịp thời cứu xe khách bị lũ cuốn trôi.

Theo đó, 0 giờ 35 ngày 20-11, xe khách biển số Quảng Ngãi của nhà xe Chín Nghĩa đang lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc, trên xe có 33 người.

Khi đến đoạn Cầu Lùng thuộc địa phận xã Diên Khánh, nước lũ dâng cao và chảy siết khiến phương tiện trên mất lái, trôi xuống hố sâu.

Phát hiện vụ việc, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu 4 nhanh chóng tiếp cận và triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ để bảo đảm an toàn cho tất cả các nạn nhân.

Công an, bộ đội dầm mình trong lũ, sơ tán hơn 17.000 người dân ở Gia Lai

Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã được huy động để hỗ trợ di dời, sơ tán hơn 17.000 người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm do ngập lụt. (Theo VTC News)

Theo Công an tỉnh Gia Lai, đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã di dời 2.850 hộ dân với 10.529 người đến nơi trú tránh an toàn, cứu nạn cứu hộ 766 người dân thoát vùng ngập nước sâu.

Lực lượng công an dầm trong nước lũ, hỗ trợ người dân ở khu vực ngập sâu sơ tán đến nơi an toàn.

Một cụ già được lực lượng công an bồng khỏi khu vực đang bị bủa vây bởi nước lũ.

Công an tăng cường 15 cano, 43 xuồng máy, 400 ô tô, khoảng 4.000 áo phao... đến các khu vực chìm trong nước lũ để hỗ trợ người dân di dời.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã huy động 1.617 chiến sĩ để triển khai di dời, sơ tán 2.463 hộ/6.704 nhân khẩu.

Công bố tình trạng khẩn cấp đèo Mimosa

Sáng 20-11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đoạn Km 226+600 – Km226+800 trên Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Mimosa.

Đèo Mimosa bị sạt lở nghiêm trọng buộc phải cấm lưu thông. Nguồn ảnh: Người lao động

Theo đó, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, khoảng 23 giờ ngày 19-11, khu vực này bị sạt lở khiến 70 m mặt đường đèo bị sạt lở xuống độ sâu 40 m.

Tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng phối hợp với Ban quản lý dự án 85 - Bộ Xây dựng (chủ đầu tư dự án) cùng các đơn vị liên quan khảo sát, xác định sơ bộ nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý để đảm bảo lưu thông trước mắt và tham mưu UBND tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Cập nhật tin mới nhất lũ lụt ở Bình Định: Mẹ khóc nấc ôm con vừa thoát hiểm

Ngồi dùng bữa cơm dã chiến cùng các cán bộ chiến sĩ Trung tâm huấn luyện Quốc Gia 2 tại xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, bà Võ Thị Nguyên Lộc (69 tuổi, phường Quy Nhơn Bắc) cho biết, đây là bữa ăn cả đời bà không quên. Dù món ăn đơn giản nhưng trong thời điểm này, rất ấm lòng.

Bà Lộc cho biết, nước lũ dâng đến sát nóc nhà, các chiến sĩ chèo xuồng vào tận nhà, cõng ông cụ bị tai biến xuống xuồng, dìu bà ra ngoài an toàn.

Bà Lộc kể lại, nhà chỉ có hai vợ chồng già sống nương tựa nhau, ông bị tai biến. Tối qua, khi nước lũ ập vào, hai ông bà gắng gượng dìu nhau lên gác tránh trú, nhưng chỉ một lúc sau, nước đã lên sát sàn. Giữa dòng nước chảy xiết, bộ đội chèo xuồng vào tận nhà, khoác áo phao, cõng ông xuống xuồng rồi dìu bà ra ngoài.

Bà Lộc xúc động kể: “Gần 70 năm rồi tôi chưa thấy trận lũ nào khủng khiếp như vậy… May mà các chú bộ đội đến kịp, nếu không thì tôi cũng không dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra. Tôi biết ơn lắm”.

Không xa đó, tại ngã ba Phú Tài (xã Tuy Phước), chị Trương Thị Cang trải qua một đêm không thể quên. Đang chăm bố trong bệnh viện, con gái 6 tuổi ở trọ một mình. Khi nước dâng nhanh, chị trở về nhưng không thể vượt qua dòng nước cuộn xiết.

Những bữa ăn vội để kịp cứu dân vùng lũ.

Trong lúc tuyệt vọng, chị cầu cứu lực lượng Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 2. Bốn chiến sĩ lập tức lao vào nước lũ, mất gần nửa giờ vật lộn với dòng nước để tiếp cận phòng trọ và đưa bé gái ra ngoài. Khi đó, nước đã cao đến ngang ngực người lớn.

Nhận lại con, chị Cang òa khóc: “Nếu không có các chú, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với con…”.

Khủng khiếp: Hồ Sông Cái tỉnh Khánh Hoà tăng mức xả nước lịch sử hơn 2.000 m³/s, báo động ngập lụt nặng ở hạ du

Sáng 20/11, đại diện Công ty TNHH Một thành viên Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận (Khánh Hoà) cho biết, hồ chứa nước Sông Cái đang xả lượng nước rất lớn. Mực nước hồ 193,24m (xấp xỉ bằng 102% dung tích thiết kế) và đanng xả 5 cửa van; độ mở van: 500cm đồng loạt; lưu lượng xả tràn với lưu lượng lên tới 2.045,85 m³/s. Đây là lượng xả nước lớn nhất trong những ngày qua...

Hồ Sông Cái lớn nhất tỉnh Khánh Hoà tiếp tục tăng mức xả lên hơn 2.000 m³/s, nâng mức cảnh báo ngập lụt vùng hạ lưu. Ảnh: Dân Việt

Lý giải việc xả lũ với lưu lượng cực đạt tại hồ Sông Cái, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận cho biết, việc tăng xả là bắt buộc, do lượng mưa lớn đổ về hồ cùng lúc với mực nước đạt ngưỡng cao, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn hồ đập nếu không điều tiết kịp thời.

Với lượng mưa còn tiếp diễn trên thượng nguồn, hồ nhiều khả năng tiếp tục phải duy trì mức xả cao, dòng chảy lũ xuống hạ du hiện đang rất mạnh, tốc độ tăng nước có thể nhanh bất thường, đặc biệt tại các nhánh sông nhỏ, khu vực trũng và ven sông.

Lũ kỷ lục trên hai sông ở miền Trung, ngập lụt lan rộng tại 6 tỉnh thành

Sáng 20/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo lũ đặc biệt lớn trên sông Ba (Đắk Lắk), lũ khẩn cấp trên sông Kôn (Gia Lai), sông Krông Ana (Đắk Lắk); đồng thời, cảnh báo lũ trên các sông từ Huế đến Khánh Hòa.

Theo đó, lũ trên nhiều sông miền Trung đã vượt báo động (BĐ) 3, vượt đỉnh lũ lịch sử nên dự báo ngập lụt tiếp tục lan rộng ở 6 tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Nhiều nơi ở Đắk Lắk chìm trong biển nước, lực lượng chức năng dồn lực ứng cứu

Theo thông tin trên VTC News, đến sáng 20/11, nhiều địa phương tại Đắk Lắk (Phú Yên cũ) chìm trong biển nước, lực lượng chức năng dồn toàn lực về các điểm ngập để ứng cứu người dân.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News sáng 20/11, nhiều địa phương tại Đắk Lắk (Phú Yên cũ) chìm trong biển nước. Cụ thể, tại các huyện Phú Hoà, Tây Hoà, thị xã Đông Hòa, TP Tuy Hòa (Phú Yên cũ) nước dâng cao, người dân phải sơ tán khẩn cấp.

Trung tâm TP Tuy Hòa (cũ) nước ngập tứ bề.

Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, toàn bộ lực lượng của tỉnh đã được huy động khẩn cấp đến các khu vực ngập sâu sau khi đỉnh lũ vượt mức lịch sử năm 1993 hơn 1m.

Nhiều nơi đang bị cô lập, địa phương đang triển khai mọi lực lượng để ứng cứu dân. Mưa lớn, sạt lở khiến 21 người chết và mất tích, hơn 43.000 nhà bị ngập

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tính đến sáng 20/11, mưa lớn, sạt lở khiến 21 người chết và mất tích.

Cụ thể: 16 người chết (Huế 2 người, Đà Nẵng 1 người, Đắk Lắk 1 người, Khánh Hòa 11 người, Gia Lai 1 người); 5 người mất tích (Quảng Trị 1 người, Đà Nẵng 3 người, Khánh Hòa 1 người).

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ người dân di dời.

Thiên tai làm 91 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 3, Đà Nẵng 32, Quảng Ngãi 42, Đắk Lắk 8, Lâm Đồng 6); 43.282 nhà ngập (Quảng Trị 99, Huế 635, Đà Nẵng 184, Gia Lai 10.426, Đắk Lắk 23.935, Khánh Hòa 9.000).

Cũng theo báo cáo của các địa phương,10.055 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 6.511 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 47 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông; 650m kè bị sạt lở, hư hỏng.

Hiện các địa phương tiếp tục triển khai ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và tổng hợp số liệu thiệt hại, tổ chức khắc phục hậu quả.

Ngập sâu trong lũ lịch sử, Đông Đắk Lắk ít nhất 7 người chết, 2 người mất tích

Sáng 20-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại trong trận lũ lịch sử đang diễn ra.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ lịch sử 16.100m3/giây, người dân phường Tuy Hòa tất tả chạy lũ

Theo thống kê chưa đầy đủ, tỉnh này đã có 5 người chết trong lũ. 5 người này là bà Võ Thị Út (sinh năm 1993, trú Dân Phú 2, phường Sông Cầu, Đăk Lăk), tử vong do bị tường nhà phía sau đỗ sập do mưa lớn gây sạt lỡ đất đè vào tường nhà. Bà Ngô Thị Mười (sinh năm 1934 thôn Phú Xuân A, Xuân Phước (chưa rõ nguyên nhân). Ông Lê Văn Thạch(sinh 1978 ở Bình Chính, xã Tuy An Bắc, tử vong do lật thuyền khi chuyển người nhà). Ngoài ra còn có 2 người ở xã Tuy An Tây và 2 người ở xã Tuy An Đông tử vong trong lũ chưa xác định danh tính và nguyên nhân.

2 người mất tích là anh Hào (18 tuổi, con ông Nguyễn Minh Hải ở xã Ô Loan) mất tích khi chèo thúng chai làm bè nuôi cá ở biển (khu vực Hòn Lao Mái Nhà) bị sóng biển đánh dạt vào khu vực bãi súng, Gành Dưa, thôn Giai Sơn xã Ô Loan và bị lật thúng chai, mất tích. Một người mất tích khác ở xã Tuy An Đông (chưa xác định danh tính).

Mưa lũ ở Gia Lai, 3 người tử vong, yêu cầu thủy điện dừng xả nước

Ngày 20/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã có công văn gửi Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak về việc vận hành giảm lũ cho vùng hạ du sông Côn, sông Ba.

Lực lượng cứu hộ đầm mình dưới dòng nước lũ sơ tán người dân. Ảnh:Tiền Phong

Theo đó, căn cứ tình hình lưu lượng nước về Hồ thủy điện Ka Nak và Hồ thủy điện An Khê cũng như tình hình ngập lụt vùng hạ du sông Côn (địa phận Gia Lai) và sông Ba (địa phận Đắk Lắk), Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak tạm dừng phát điện Nhà máy Thủy điện An Khê để giảm lưu lượng chạy máy về sông Côn.

Đặc biệt, tạm dừng xả tràn hồ Ka Nak để tích dần mực nước đến mực nước lũ thiết kế 515,32m và tạm dừng xả tràn hồ An Khê để tích dần về mực nước 429,3m nhằm giảm lũ cho hạ du sông Ba. Khi mực nước Hồ thủy điện Ka Nak đạt đến cao trình 515,32m và Hồ thủy điện An Khê đạt đến cao trình 429,3m thì công ty vận hành điều tiết duy trì mức nước.

Trước đó, các thủy điện khu vực Gia Lai, Đắk Lắk đang xả lũ với lưu lượng kinh khủng, cùng với mưa to tại chỗ khiến hạ du ngập nặng

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã phối hợp chính quyền địa phương di dời hơn 2.400 hộ với trên 6.600 lượt người đến nơi an toàn; cứu nạn cứu hộ 184 người khỏi vùng ngập sâu; kiểm tra hơn 275 điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở, chia cắt và lập rào chắn cảnh báo người dân, đến sáng 20/11, địa phương đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong do mưa lũ.

Nha Trang mênh mông biển nước vì lũ chồng lũ

Từ đêm 19/11 đến sáng 20/11/2025, tại tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn kéo dài, khiến nhiều khu vực bị ngập sâu và chia cắt. Mực nước lũ trên các sông dâng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Chính quyền các địa phương đang khẩn trương huy động toàn bộ lực lượng và phương tiện để hỗ trợ, ứng cứu, di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Chưa kịp thoát khỏi trận ngập lụt kỷ lục, người dân Nha Trang (Khánh Hòa) lại đối mặt với đợt lũ thứ hai từ tối 18/11. Đến sáng ngày 20/11, nhiều khu vực ở Nha Trang bị nước lũ bủa vây. Ảnh: Tuy Hòa Young

Dùng trực thăng tiếp tế phao cứu sinh cho vùng lụt Gia Lai, Đắk Lắk

Ngày 20/11, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết đã khẩn cấp huy động hàng trăm phao cứu sinh, áo phao, trang bị cứu hộ chuyên dụng để tiếp tế cho các địa bàn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Các trang bị này được bàn giao cho Sư đoàn Không quân 372 để thực hiện nhiệm vụ tiếp tế, vận chuyển ra các địa bàn ngập lụt bằng đường hàng không.

Sư đoàn Không quân 372 đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện bay để triển khai ngay các chuyến vận tải cơ đến các vùng ngập sâu, chia cắt.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, nhiều khu vực của tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk đang mưa lớn, nước dâng nhanh, nhiều khu dân cư bị cô lập.

Trang bị phao cứu sinh từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng được xem là nguồn hỗ trợ cấp thiết, giúp lực lượng chức năng địa phương tăng cường khả năng tiếp cận, sơ tán dân, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân trong tình huống thiên tai diễn biến phức tạp.

Lũ lịch sử đang xảy ra, Khánh Hòa khẩn cấp cứu dân

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện cứu hộ tại vùng ngập sâu

Sáng 20.11, rời các xã khu vực Khánh Vĩnh, đoàn công tác do ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trực tiếp xuống các xã thuộc huyện Diên Khánh cũ, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của trận lũ lịch sử, để kiểm tra và chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Đi với đoàn có ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Lực lượng đặc công nước được huy động để giúp dân. ẢNH: KHÁNH HÒA ONLINE

Sau khi kiểm tra nhiều khu vực ngập sâu tại Diên Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà nhận định: mưa lớn kéo dài khiến nhiều điểm ngập sâu, khu dân cư bị chia cắt nên việc cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình phức tạp, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa huy động tối đa nhân lực, phương tiện, quyết tâm đưa người dân ra khỏi vùng lũ về nơi an toàn.

Đồng thời, ông đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn hỗ trợ, đặc biệt tăng cường xuồng, ca nô, xe cẩu để tiếp cận các khu vực ngập sâu, sơ tán người dân.

Ngay sau chỉ đạo, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã điều 4 xuồng cứu hộ cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng cứu. Đồng thời, phối hợp cùng lực lượng vũ trang của tỉnh, tăng cường vào các khu vực ngập lụt nặng.

Thành lập 6 tổ công tác khẩn cấp tại Diên Điền, Diên Khánh, Diên Thọ

Tỉnh Khánh Hòa đã thành lập 6 tổ công tác triển khai ngay trong đêm, hướng về các khu vực ngập sâu, dân cư bị chia cắt, người dân mắc kẹt tại các xã Diên Điền, Diên Khánh, Diên Thọ.

Cùng với đó, gần 50 cán bộ, chiến sĩ đặc công nước được điều động để hỗ trợ đưa người dân ra khỏi vùng lũ.

Đến 5 giờ 30, các tổ công tác đã tỏa về các khu vực xung yếu, tiếp cận người dân, triển khai biện pháp cứu hộ và hỗ trợ di dời khẩn cấp.

Lũ trên 2 sông ở Đắk Lắk và Khánh Hòa vượt lịch sử 1993 và 1986, bao giờ miền Trung mới giảm mưa?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 5 giờ ngày 19-11 đến 5 giờ ngày 20-11), khu vực các tỉnh, TP từ Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to đến rất to như: Lộc Tiến 105,6 mm (Huế); Tam Trà 262 mm (Đà Nẵng); Ba Điền 169 mm (Quảng Ngãi); xã Canh Hòa 249 mm (Gia Lai); Sơn Thành Đông 649 mm (Đắk Lắk); Suối Sung - Hoa Sơn 642,6 mm (Khánh Hoà);...

Nước lũ nhấn chìm nhiều ngôi nhà ở Đắk Lắk. Ảnh: NLĐO

Lúc 1 giờ ngày 20-11, lũ trên sông Kôn (Gia Lai) tại trạm Thạnh Hòa là 8,95 m, trên báo động (BĐ3) 0,95 m; Sông Ba (Đắk Lắk) tại trạm Củng Sơn là 40,99 m, trên BĐ3 6,49 m, vượt mức lũ lịch sử (năm 1993) 1,09 m; tại trạm Phú Lâm 5,36 m, trên BĐ3 1,66 m, vượt lũ lịch sử năm 1993 (5,21 m) 0,15 m.

Trên sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) tại trạm Ninh Hòa là 6,62 m, trên BĐ3 0,92 m, vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (6,58m) 0,04 m.

Trên sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) tại trạm Đồng Trăng là 12,68 m, trên BĐ3 1,68 m; Trên sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) tại trạm Phan Rang là 4,66 m, trên mức BĐ3 0,16 m; Sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn là 422,90 m, trên BĐ2 0,9 m.

Trong 6 giờ tới, lũ trên sông Ba có khả năng đạt đỉnh ở trên mức BĐ3 (vượt mức lũ lịch sử năm 1993: 5,21m), sau xuống chậm.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Ba tiếp tục xuống và ở mức cao trên BĐ3; lũ trên sông Kôn xuống dưới mức BĐ3; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở dưới mức BĐ3; lũ trên sông sông Thu Bồn xuống dưới BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Ba dao động ở mức cao trên BĐ3; lũ trên sông Kôn xuống dưới mức BĐ2; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở mức BĐ3; lũ trên sông Thu Bồn xuống và ở trên mức BĐ1.

Dự báo mưa lớn tiếp tục xảy ra ở miền Trung. Từ sáng sớm 20-11 đến đêm 21-11: TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và phía Bắc tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và phía Nam tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm.

Dự báo tới ngày 24/11, mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm nhanh.

Hàng loạt ôtô bị lũ nhấn chìm ở Nha Trang

Mưa lớn cùng nước lũ dâng cao khiến hàng trăm ôtô mắc kẹt trên các tuyến đường trung tâm Nha Trang, nhiều người chờ cứu hộ xe, sáng 20/11.

Nước lũ dâng cao đến ngang thân xe ô tô. Ảnh: Đức Lợi

Nhiều ô tô đậu quanh khu vực BigC bị nước lũ nhấn chìm

Hàng trăm ôtô mắc kẹt trên các tuyến đường trung tâm Nha Trang

Nhói lòng những lời kêu cứu trong đêm lũ

Khánh Hoà mưa lớn liên tục, nước lũ dâng nhanh nhiều người dân không kịp sơ tán phải lên mạng kêu cứu, nhờ hỗ trợ

Một gia đình có 9 người ở phường Tây Nha Trang đang cần hỗ trợ

Thông tin cần giúp đỡ ở khu vực Vĩnh Phương cũ hiện nay là phường Bắc Nha Trang

Hiện tại lực lượng chức năng của tỉnh Khánh Hoà huy động tối đa lực lượng ứng cứu người dân trong vùng ngập lụt, đưa người dân đến nơi an toàn.

Thông tin nhờ hỗ trợ cho gia đình người thân tại đường Trung Tâm, phường Tây Nha Trang

Nhiều hộ dân ở khu vực xã Diên Điền lên mạng nhờ hỗ trợ

Tại nhiều khu vực nước lên người dân trở tay không kịp đã lên mạng xã hội kêu gọi lực lượng cứu hộ.

Một gia đình ở phường Bắc Nha Trang cần hỗ trợ

Mưa lũ lịch sử ở Gia Lai: Nhiều người tử vong, nhiều nơi vẫn bị chia cắt

Theo ghi nhận của phóng viên vào rạng sáng 20-11, mưa tại phía Đông tỉnh Gia Lai đã giảm nhẹ so với hôm trước. Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn ngập sâu, giao thông bị chia cắt, nước lũ chưa có dấu hiệu rút.

Hiện trường vụ sạt lở khiến một người phụ nữ ở làng chài Hải Minh, phường Quy Nhơn tử vong

Cơ quan chức năng cho biết mưa lớn kéo dài kết hợp với nước lũ dâng cao đã khiến hàng chục ngàn hộ dân ở phía Đông tỉnh Gia Lai bị ngập nặng.

Đây được đánh giá là đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua và dự báo còn diễn biến phức tạp nếu thời tiết xấu kéo dài.

Ngoài thiệt hại nặng nề về tài sản, cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp tử vong. Tại phường Quy Nhơn Đông, nạn nhân đầu tiên là ông H.M.H. (49 tuổi; trú tổ 12, khu phố 2), bị bại liệt nhiều năm, không thể đi lại.

Sáng 19-11, nước lũ tràn vào nhà khiến ông trượt khỏi giường và tử vong do đuối nước, trong khi chỉ có mẹ già ở nhà, không thể cứu kịp. Cùng phường, ông B.V.H. (70 tuổi; trú tổ 50, khu phố 6) cũng tử vong trong thời gian xảy ra lũ lớn, nguyên nhân đang được xác minh.

Tại làng chài Hải Minh, phường Quy Nhơn, đất đá từ taluy dương sạt lở đã đổ ập vào nhà vợ chồng bà Đ.T.C. (58 tuổi) vào rạng sáng 19-11. Chồng bà may mắn thoát ra ngoài, còn bà C. bị vùi lấp và đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể. Người dân cho biết đất đá sạt xuống nhanh, tạo tiếng nổ lớn như "bức tường đất", khiến nạn nhân không kịp chạy.

Hàng loạt trạm quan trắc ghi nhận mức lũ lịch sử ở miền Trung

Ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua (19/11), lũ trên nhiều sông ở miền Trung tiếp tục lên mức báo động. 3 trạm vượt lũ lịch sử gồm 2 trạm trên sông Ba là Củng Sơn và Phú Lâm và 1 trạm là Hà Bằng trên Sông Kỳ Lộ.

Lúc 1 giờ ngày 20/11, mực nước trên các sông như sau: Sông Hương tại trạm Kim Long là 1,51m, trên báo động (BĐ)1 0,51m; Sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 2,75m, dưới BĐ2 0,25m; Sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa là 7,65m, dưới BĐ2 0,35m; Sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu là 3,28m, trên BĐ2 0,28m; Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 4,54m, dưới BĐ2 0,46m; Sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa là 8,95m, trên BĐ3 0,95m;

Sông Ba tại trạm Củng Sơn là 40,99m, trên BĐ3 6,49m, vượt mức lũ lịch sử (năm 1993) 1,09m; tại trạm Phú Lâm 5,36m, trên BĐ3 1,66m, vượt lũ lịch sử năm 1993 (5,21m) 0,15m; Trên sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) tại trạm Ninh Hòa là 6,62m, trên BĐ3 0,92m, vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (6,58m) 0,04m;

Trên sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) tại trạm Đồng Trăng là 12,68m, trên BĐ3 1,68m; Trên sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) tại trạm Phan Rang là 4,66m, trên mức BĐ3 0,16m; Sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn là 422,90m, trên BĐ2 0,9m.

Trong 6 giờ tới, lũ trên sông Ba có khả năng đạt đỉnh ở trên mức BĐ3 (vượt mức lũ lịch sử năm 1993: 5,21m), sau xuống chậm. Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Ba tiếp tục xuống và ở mức cao trên BĐ3; lũ trên ông Kôn xuống dưới mức BĐ3; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở dưới mức BĐ3; lũ trên sông sông Thu Bồn xuống dưới BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Ba dao động ở mức cao trên BĐ3; lũ trên sông Kôn xuống dưới mức BĐ2; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở mức BĐ3; lũ trên sông Thu Bồn xuống và ở trên mức BĐ1.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia, sông Trà Khúc dao động ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; các sông khác ở Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục lên và ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Mưa lũ khiến hàng chục nghìn ngôi nhà phía đông Gia Lai, Đăk Lăk bị ngập sâu, nhiều người dân leo lên mái tránh lũ, chờ cứu hộ và tiếp tế lương thực. Các lực lượng Bộ đội, dân quân, công an tiếp cận các khu vực nguy hiểm để đưa người dân ra ngoài.

Cảnh báo lũ đặc biệt lớn, có thể cao hơn mức lịch sử năm 1986

Tối 19/11, Đài khí tượng thủy văn Khánh Hòa phát tin lũ khẩn cấp (đặc biệt lớn) trên sông Dinh Ninh Hòa.

Theo thông báo, diễn biến lũ trong 12 giờ trên sông Dinh Ninh Hòa thượng lưu tại trạm thủy văn Dục Mỹ lũ đang giảm, tại trạm Ninh Hòa lũ tiếp tục dâng.

Mực nước lúc 20h ngày 19/11 đo tại trạm Dục Mỹ 18,07m, vượt báo động 3 là 0,57m; trạm Ninh Hòa 6,51m, vượt báo động 3 là 0,81m.

Thông tin từ cơ quan khí tượng cho hay, lúc 16h ngày 19/11, hồ Đá Bàn xả 172,60m3/s, hồ Suối Trầu 190,05m3/s, hồ EaKrongRou 100m3/s. Nếu các hồ duy trì xả kết hợp lượng mưa dự báo 100-200mm, có nơi trên 250mm/24h, trong 24 giờ tới lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục lên, đỉnh lũ vượt báo động 3 từ 0,8 đến 1,1m.

Cơ quan khí tượng nhận định, nếu xả lũ các hồ tăng lên, đỉnh lũ tại trạm Ninh Hòa có thể cao hơn lũ lịch sử năm 1986 (6,58m).