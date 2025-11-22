Khánh Hòa ngập sâu, 3.000 người được cứu; Đắk Lắk huy động hàng ngàn công an hỗ trợ dân trong lũ lịch sử

Hơn 3.000 tin báo cầu cứu từ vùng lũ, Công an Khánh Hòa giải cứu kịp thời

Ngày 22/11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa (PC67) cho biết, những ngày qua đơn vị đã huy động tối đa lực lượng tham gia hướng dẫn thoát nạn và cứu nạn, cứu hộ cho người dân trong điều kiện mưa lũ diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Lực lượng PC67 tiếp cận đưa một số người dân phường Nam Nha Trang bị cô lập đến nơi an toàn.

Từ ngày 16-22/11, PC67 đã tiếp nhận hơn 3.000 tin báo đề nghị cứu nạn, cứu hộ liên quan đến sạt lở, ngập lụt và các trường hợp người dân bị cô lập trong vùng lũ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã triển khai lực lượng, phương tiện khẩn trương tiếp cận hiện trường để tổ chức ứng cứu.

Cụ thể, cán bộ, chiến sĩ PC67 đã hướng dẫn thoát nạn và trực tiếp cứu hộ hơn 3.078 người đến nơi an toàn, trong đó có nhiều người bị thương, trẻ nhỏ và người cao tuổi. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiếp cận các khu vực bị cô lập, kịp thời cung cấp lương thực, thực phẩm và nước uống cho người dân đang mắc kẹt .

Bên cạnh công tác cứu nạn, PC67 đã tìm kiếm và đưa ra ngoài 4 thi thể bị nạn, đồng thời hỗ trợ di dời 6 thi thể mắc kẹt tại các khu vực khác nhau do ảnh hưởng của mưa lũ.

Theo thống kê của UBND tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh đã sơ tán khoảng 3.200 hộ với gần 13.000 người khỏi vùng ngập nguy hiểm. Mưa lũ khiến 14 người thiệt mạng, 15.396 nhà bị ngập sâu từ 1-3m, hơn 13.300ha lúa, hoa màu và cây ăn quả bị hư hại, tổng thiệt hại ước tính trên 1.000 tỷ đồng.

Hàng ngàn cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk căng mình cứu người giữa lũ dữ

Ngày 22/11, đoàn công tác Công an tỉnh Đắk Lắk do Thiếu tướng Phan Thanh Tám – Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã đến các xã Sơn Hòa, Tây Hòa, Sơn Thành và Hòa Thịnh để kiểm tra thực tế, động viên lực lượng làm nhiệm vụ và thăm hỏi người dân chịu thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ .

Thiếu tướng Phan Thanh Tám – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tại hiện trường, Thiếu tướng Phan Thanh Tám biểu dương tinh thần xung kích của cán bộ, chiến sĩ đã không quản hiểm nguy, có mặt tại các điểm ngập sâu để sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn và giữ vững an ninh trật tự. Ông Tám yêu cầu các tổ công tác tiếp tục hỗ trợ thức ăn, nước uống và giúp bà con sớm ổn định đời sống sau lũ.

Giám đốc Công an tỉnh cũng trao quà, chia sẻ mất mát với người dân và động viên bà con từng bước vượt qua khó khăn sau trận lũ lịch sử.

Lực lượng công an hỗ trợ sơ tán và cứu nạn người dân trong vùng lũ.

Những ngày qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến tất cả khu vực bị ảnh hưởng để cứu hộ, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, khẳng định tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” trong thời điểm khó khăn nhất.

Tính đến 18h ngày 21/11, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 27 người chết, 8 người mất tích, 2 người bị thương; khoảng 150.000 nhà bị ngập sâu. Thiệt hại tài sản ước tính gần 5.330 tỷ đồng, chưa tính tài sản hộ dân.

Hơn 180.000ha cây trồng bị hư hại; 127.000 lồng thủy sản, 3,2 triệu gia súc – gia cầm bị cuốn trôi; hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục hư hại nặng nề. Hiện một số khu vực phía Đông nước đã rút nhưng nhiều xã, phường vẫn ngập sâu; các huyện phía Tây vẫn còn nguy cơ sạt lở và dịch bệnh do ô nhiễm môi trường.