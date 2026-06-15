Mỹ nhân Hải Phòng đại diện tuyển Thụy Sĩ tại Nóng Cùng World Cup 8 năm trước: Không chỉ có nhan sắc, hiện tại đang công tác ở Ban Thể thao VTV

Mỗi mùa World Cup, chương trình Nóng Cùng FIFA World Cup lại trở thành nơi giúp nhiều gương mặt trẻ đến gần hơn với khán giả. Không ít người đẹp sau khi xuất hiện trong chương trình đã có những bước phát triển đáng chú ý trong sự nghiệp. Một trong số đó là Đinh Ngọc Mai - cô gái từng xuất hiện tại Nóng Cùng FIFA World Cup 2018, đại diện cho đội tuyển Thụy Sĩ - hiện là BTV Ban Thể thao VTV.

Ngọc Mai thời điểm lên sóng tại Nóng Cùng FIFA World Cup 2018

Đinh Ngọc Mai sinh năm 1997, đến từ Hải Phòng. Niềm đam mê với thể thao và bóng đá đã xuất hiện với Ngọc Mai từ rất sớm, từng có mặt ở SVĐ Lạch Tray để cổ vũ CLB Hải Phòng từ khi còn học cấp 2. Không chỉ yêu thích bóng đá, cô còn ngưỡng mộ các anh chị bình luận viên, phóng viên, BTV thể thao trên sóng truyền hình.

Trong thời gian còn là sinh viên, Ngọc Mai cũng thường xuyên theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, từ xem qua truyền hình cho tới trực tiếp có mặt trên khán đài để cổ vũ. Chính những lần xuất hiện trong bầu không khí cuồng nhiệt của bóng đá đã mang đến cho cô những cơ duyên đặc biệt với nghề.

Lên đại học, Ngọc Mai theo học tại Đại học Văn hóa Hà Nội. Tại đây, cô từng là gương mặt nổi bật tại trường, giành danh hiệu Á khôi của Đại học Văn hóa Hà Nội và được nhiều người biết đến nhờ ngoại hình nổi bật cùng phong thái tự tin.

Năm 2018, Ngọc Mai tham gia Nóng Cùng FIFA World Cup cùng 31 cô gái khác.

Cuối năm 2019, cô tiếp tục nhận được sự chú ý trên mạng xã hội khi xuất hiện trên khán đài trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và UAE thuộc vòng loại World Cup 2022. Hình ảnh nữ cổ động viên xinh đẹp nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi.

Hình ảnh của Ngọc Mai từng viral thời điểm 2019 - 2020

Sau khi Ngọc Mai tốt nghiệp Đại học Văn hóa Hà Nội, cô nhận được cơ hội làm việc tại Ban Thể thao Đài Truyền hình Việt Nam. Gia nhập VTV, Đinh Ngọc Mai dần trở thành một trong những nữ BTV trẻ được nhiều khán giả yêu mến.

Dù quãng thời gian đầu làm trái ngành, Ngọc Mai cũng đối mặt với không ít khó khăn song điều đó càng tạo động lực để cố gắng hơn. Hiện tại, cô thường xuyên xuất hiện trong các chương trình như 360 Độ Thể Thao, Nhịp Đập Thể Thao, VTV Sport News,... cùng nhiều bản tin và chuyên mục khác của Ban Thể thao. Với lợi thế ngoại hình sáng, phong cách dẫn tự nhiên và sự năng động, Ngọc Mai ngày càng ghi dấu ấn với khán giả yêu thể thao.

Không chỉ vậy, nữ BTV còn đạt giải "Gương mặt khả ái" tại cuộc thi Vẻ đẹp VTV 2022 - sân chơi dành cho các cán bộ, nhân viên của Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngọc Mai khi lên sóng truyền hình

Trên mạng xã hội, Ngọc Mai sở hữu lượng người theo dõi đáng kể. Hiện trang Facebook cá nhân của cô có khoảng 264.000 người theo dõi, trong khi tài khoản TikTok thu hút gần 436.000 người theo dõi.

Ngoài hình ảnh chỉn chu khi lên sóng, nữ BTV còn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, du lịch và cuộc sống cá nhân, nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Ngọc Mai dành trọn niềm đam mê cho thể thao, thường có mặt trên khán đài trong các trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam

Lúc lên hình, Ngọc Mai chọn trang phục kín đáo và chững chạc để phù hợp với công việc

Ngoài đời, cô nàng có phong cách thoải mái hơn

Cô cũng dành thời gian tập luyện và tham gia các môn thể thao như pickleball để rèn luyện vóc dáng