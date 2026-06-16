World Cup 2026 có thể là lần cuối cùng chúng ta được nhìn thấy Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay Luka Modric trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nghe thì có vẻ bình thường. Ai rồi cũng đến lúc giải nghệ. Nhưng với rất nhiều người đàn ông, cảm giác ấy lại khác.

Bởi khi Ronaldo bước vào kỳ World Cup đầu tiên năm 2006, nhiều người trong chúng ta vẫn còn là những cậu học sinh thức đêm xem bóng đá rồi ngủ gật trong lớp học ngày hôm sau. Khi Messi bắt đầu khiến cả thế giới kinh ngạc bằng những pha đi bóng ở Barcelona, chúng ta vẫn đang loay hoay với kỳ thi đại học, mối tình đầu hay những kế hoạch còn rất mơ hồ về tương lai.

Thân hình Cristiano Ronaldo ở tuổi sắp giải nghệ.

20 năm trôi qua. Những cậu trai ngày nào giờ đã trở thành những người đàn ông thực thụ. Có người đã là chồng, là cha. Có người đang điều hành doanh nghiệp, quản lý đội ngũ hay vật lộn với áp lực cơm áo của tuổi trưởng thành. Điều kỳ lạ là trong khi cuộc sống của chúng ta thay đổi quá nhiều, Ronaldo vẫn ở đó. Messi vẫn ở đó. Modric vẫn ở đó. Và họ vẫn giỏi.

Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo vẫn là đầu tàu của tuyển Bồ Đào Nha. Trong 3 năm gần nhất, anh ghi 25 bàn sau 30 trận quốc tế và đang hướng tới kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp - cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá nam. Lionel Messi cũng chẳng cho thấy dấu hiệu dừng lại. Ở tuổi cận kề 40, anh vẫn là linh hồn của tuyển Argentina, ghi bàn ngay trong lần chạm bóng đầu tiên ở trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2026. Trong khi đó, Luka Modric chuẩn bị bước vào kỳ World Cup thứ 5 này khi đã gần 41 tuổi, tiếp tục là biểu tượng cho sự bền bỉ hiếm có của bóng đá thế giới.

Lionel Messi vẫn duy trì những pha bóng chỉ của riêng mình ở tuổi cận kề 40.

Nhìn họ thi đấu, chúng ta dễ buột miệng nói rằng tuổi tác chỉ là con số. Để rồi sau những pha bóng đẹp, những bàn thắng và những tràng pháo tay, nhiều người đàn ông lại bất giác nghĩ ngợi: "Tại sao họ vẫn ở đỉnh cao, còn mình thì không?".

Đó không hẳn là câu hỏi về bóng đá. Đó là câu hỏi về thời gian. Đàn ông thực ra cũng sợ già. Chỉ là chúng ta hiếm khi thừa nhận điều đó.

Phụ nữ dường như thường được xã hội cho phép nói về nỗi lo tuổi tác. Họ có thể chia sẻ về nếp nhăn, làn da hay mái tóc bạc mà không ai thấy lạ. Đàn ông thì khác. Một người đàn ông hiếm khi ngồi với bạn bè và thú nhận rằng mình đang lo cơ thể không còn như trước.

Nhưng nỗi sợ ấy vẫn tồn tại.

Một ngày nào đó, hầu hết đàn ông đều sẽ gặp khoảnh khắc ấy. Không phải ngày tóc bạc xuất hiện. Cũng không phải ngày nhìn thấy vài nếp nhăn trong gương. Mà là một khoảnh khắc rất bình thường.

Có thể là lúc đá bóng với đám bạn. Trong đầu bạn vẫn nghĩ mình như hồi đại học, vẫn lao lên tranh bóng, vẫn bứt tốc như mọi khi. Nhưng đến giữa hiệp, 2 chân bắt đầu nặng trĩu. Hơi thở không còn theo kịp ý nghĩ trong đầu.

Có thể là một đêm World Cup diễn ra lúc 2 giờ sáng. 20 năm trước, 10 năm trước, thức trắng xem bóng đá rồi sáng hôm sau đi học hay đi làm là chuyện nhỏ. Bây giờ xem xong một trận, cơ thể như bị ai rút hết năng lượng trong 2 ngày tiếp theo. Sau khi chuông điện thoại rung báo giờ phải dậy, có khi lại phải nhắn tin xin sếp off 1 buổi sáng...

Luka Modric ngoài 40 vẫn dự World Cup.

Những chuyện ấy nhỏ đến mức không đáng để than phiền. Nhưng chúng đủ lớn để khiến một người đàn ông nhận ra một sự thật khó chịu: Cơ thể đang thay đổi. Hay nói cách khác, bạn đang già đi.

Điều buồn cười là trong đầu chúng ta vẫn luôn nghĩ mình là phiên bản 25 tuổi. Vẫn thích đá bóng. Vẫn thích thức đêm xem World Cup... Chỉ có cơ thể là bắt đầu có ý kiến khác.

Có lẽ đó mới là điều khiến đàn ông chạnh lòng. Không phải vì già mà vì lần đầu tiên nhận ra thời gian không chỉ trôi qua trên lịch. Nó đang hiện diện trong từng khớp gối, từng đốt sống và từng sáng thức dậy.

Đàn ông: Nỗi sợ già không nhìn thấy trong gương

Có một khác biệt thú vị giữa đàn ông và phụ nữ.

Nếu phụ nữ thường nhìn thấy tuổi tác trên khuôn mặt, đàn ông lại nhìn thấy tuổi tác trong hiệu suất.

Đàn ông không nhận ra mình già đi khi soi gương.

Đàn ông nhận ra mình già đi qua những thứ mình không làm được nữa.

Không còn đá hết trận phủi.

Không còn nhậu tới 2 giờ sáng rồi sáng hôm sau vẫn tỉnh táo đi làm.

Không còn ăn gì cũng không béo.

Không còn thức đêm xem World Cup mà hôm sau vẫn tràn đầy năng lượng.

Điều đàn ông sợ không phải là già. Điều đàn ông sợ là mất phong độ.

Bởi từ rất lâu, giá trị của phái mạnh luôn gắn với năng lực. Năng lực làm việc, kiếm tiền, chăm sóc gia đình, chinh phục mục tiêu và duy trì sự mạnh mẽ của bản thân.

Khi cơ thể bắt đầu chậm lại, nhiều người không chỉ cảm thấy mình già hơn. Họ cảm thấy một phần bản sắc của mình đang lung lay. Có lẽ đó là lý do những cái tên như Ronaldo, Messi hay Modric luôn tạo ra sự ngưỡng mộ đặc biệt. Không chỉ vì họ là những cầu thủ xuất sắc, mà vì họ đại diện cho điều rất nhiều người đàn ông mong muốn: Giữ được phong độ khi thời gian vẫn đang trôi.

Cơ thể đàn ông thực sự già đi từ khi nào?

Nhiều người nghĩ rằng lão hóa là câu chuyện của tuổi 50 hay 60. Nhưng thực tế, những thay đổi đầu tiên thường xuất hiện sớm hơn nhiều.

Theo ThS.BS Đoàn Vĩnh Bình (Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM), sau tuổi 30, nồng độ testosterone - thứ đánh giá thực sự cơ thể đàn ông già đi - bắt đầu suy giảm. Đây cũng là giai đoạn nam giới tập trung phát triển sự nghiệp, đối mặt với nhiều áp lực và dễ duy trì các thói quen chưa thực sự lành mạnh như thức khuya, uống rượu bia hay hút thuốc lá. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến ham muốn, phong độ và sức khỏe toàn thân của nam giới.

Tuy nhiên, có một điều rất đáng lưu ý. Nhiều người đàn ông hiện nay đang có xu hướng đổ mọi sự xuống phong độ cho testosterone.

Mệt mỏi? Chắc testosterone thấp.

Tăng cân? Chắc testosterone thấp.

Thiếu năng lượng? Lại testosterone thấp.

Nhưng thực tế không đơn giản như vậy.

Thống kê của Mayo Clinic cho thấy, lượng testosterone bắt đầu giảm tự nhiên khoảng 1% mỗi năm sau tuổi 40. Tuy nhiên, phần lớn nam giới lớn tuổi vẫn duy trì được mức nội tiết tố trong giới hạn bình thường và chỉ khoảng 10-25% thực sự có mức testosterone thấp.

Nói cách khác, tuổi tác là một phần của câu chuyện, nhưng không phải toàn bộ câu chuyện.

Rất nhiều người đàn ông đang cảm thấy mình "không còn như trước" không hẳn vì cơ thể phản bội họ. Mà vì họ đã dành quá nhiều năm để ưu tiên mọi thứ khác trước sức khỏe của chính mình. Đó là công việc, khách hàng, doanh số, những cuộc nhậu xã giao, những đêm thức khuya kéo dài, những chuyến công tác liên tục... Cho đến một ngày, cơ thể bắt đầu gửi "hóa đơn".

Theo BS Nguyễn Trọng Anh (Phó Chủ tịch Hội Y học Thể thao TP.HCM, chuyên gia có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chấn thương thể thao), lão hóa là quy luật tự nhiên, nhưng nam giới hoàn toàn có thể làm chậm quá trình này bằng cách duy trì lượng testosterone nội sinh ở mức đầy đủ và ổn định. Điều này có được thông qua lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý, ngủ đủ giấc, hạn chế căng thẳng, vận động thường xuyên và tránh rượu bia, thuốc lá.

Điều chúng ta thực sự ngưỡng mộ ở những cầu thủ già về con số tuổi tác

Có lẽ điều đáng ngưỡng mộ nhất ở những cầu thủ như Ronaldo, Messi, Modric không phải là những bàn thắng. Điều đáng ngưỡng mộ nhất là họ khiến chún ta tin rằng phong độ, sức khỏe như trai tráng thực sự có thể được duy trì lâu hơn, vượt qua định kiến chỉ dừng ở độ tuổi 18 đôi mươi.

Tất nhiên, Ronaldo không đánh bại tuổi tác. Messi hay Modric cũng không. Tuổi tác vẫn đang làm công việc của nó. Nhưng họ cho thấy một điều khác: Già đi và xuống dốc không nhất thiết phải là 2 thứ tỷ lệ thuận.

Họ không trẻ mãi. Họ chỉ dành cho cơ thể sự tôn trọng mà nhiều người đàn ông trưởng thành thường quên mất. Họ không chỉ là những cầu thủ bóng đá. Họ là phiên bản mà nhiều người đàn ông muốn trở thành.

Không nhất thiết phải giàu có như họ. Không nhất thiết phải nổi tiếng như họ. Chỉ đơn giản là bước qua tuổi 40 mà vẫn giữ được phong độ. Vẫn còn năng lượng để làm việc. Vẫn còn sức để chơi với con. Vẫn còn một cơ thể đủ khỏe để tận hưởng những gì mình đã mất nửa đời người gây dựng.

World Cup rồi sẽ kết thúc. Ronaldo, Messi hay Modric rồi cũng sẽ rời sân. Nhưng với phần lớn chúng ta, trận đấu quan trọng nhất vẫn còn ở phía trước. Đó là cuộc chiến để giữ được phong độ của chính mình trong nửa sau của cuộc đời, để mỗi kỳ World Cup đến, nhìn cầu thủ gạo cội trên sân, chúng ta không còn rầu rĩ với cơ thể, sức khỏe bản thân sau những tràng vỗ tay hò hét.