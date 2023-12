WHO thông báo 'biến thể được quan tâm' mới của SARS-CoV-2

Hình ảnh từ kính hiển vi do Viện nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm và Dị ứng quốc gia Mỹ cung cấp cho thấy virus SARS-CoV-2 trong mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cơ quan y tế toàn cầu này nhận định dựa trên các bằng chứng sẵn có, các nguy cơ tăng thêm đối với sức khỏe cộng đồng do biến thể JN.1 gây ra hiện được đánh giá ở mức thấp. WHO cũng cho biết các loại vaccine hiện tại vẫn có tác dụng bảo vệ người bị lây nhiễm khỏi các biến chứng nặng và nguy cơ tử vong do JN.1 cũng như các biến thể đang lưu hành khác của virus SARS-CoV-2 gây ra.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng cho biết biến thể phụ JN.1 được phát hiện lần đầu tiên ở nước này vào tháng 9/2023 và chiếm khoảng 15% - 29% số ca bệnh tính đến ngày 8/12. Theo CDC hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy JN.1 có nguy cơ gia tăng đối với sức khỏe cộng đồng so với các biến thể đang lưu hành khác, và một mũi vaccine cập nhật có thể giúp người Mỹ được bảo vệ trước biến thể này.

Tuần trước, Trung Quốc cũng đã phát hiện 7 ca nhiễm biến thể phụ JN.1.