WHO quan ngại tốc độ gia tăng các ca mắc COVID-19

Điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Porto Alegre, Brazil ngày 13/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN Mỹ, WHO nêu rõ trong tuần thứ hai liên tiếp, châu Âu có số ca mắc COVID-19 lớn nhất, với hơn 1,3 triệu ca được xác nhận, chiếm khoảng 46% tổng số ca nhiễm mới trên toàn thế giới. Cơ quan y tế của LHQ cho biết số ca tử vong cũng đang gia tăng ở châu Âu, với mức tăng khoảng 35% so với tuần trước. WHO nhấn mạnh: “Mặc dù số ca tử vong đang dần tăng lên, nhưng tỷ lệ tử vong của các trường hợp nhiễm bệnh vẫn tương đối thấp so với giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19 vào mùa Xuân”.

Cơ quan y tế của LHQ cũng lưu ý rằng số bệnh nhân nhập viện do COVID-19 và phải chăm sóc đặc biệt đã tăng lên ở 21 quốc gia trên khắp châu Âu. Ước tính có khoảng 18% số bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện, trong đó, khoảng 7% số bệnh nhân cần hỗ trợ chăm sóc đặc biệt hoặc dùng máy thở.

Theo WHO, xét trên phạm vi toàn cầu, các quốc gia báo cáo có số lượng người mắc COVID-19 nhiều nhất vẫn không thay đổi trong 3 tuần qua là Ấn Độ, Mỹ, Pháp, Brazil và Anh.