WHO khuyến cáo mức độ hoạt động thể chất bảo vệ sức khỏe mùa dịch cho các nhóm từ trẻ sơ sinh đến những người trên 18 tuổi

Dịch bệnh Covid-19 đang làm cho nhiều người hạn chế ra ngoài, ít tương tác xã hội, ít tập thể dục hơn. Điều này có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Theo WHO, ở thời điểm này mọi người dù ở lứa tuổi nào đi chăng nữa cũng cần tăng cường hoạt động thể dục. Chiến dịch "Be Active" của WHO nhằm mục đích giúp mọi người vừa tăng cường hoạt động, vừa tìm được thêm niềm vui trong cuộc sống.

Các chuyên gia nhận định chỉ cần đứng dậy một thời gian ngắn, thực hiện vài bài tập nhẹ trong 3-4 phút, chẳng hạn như đi bộ hoặc các bài tập giãn cơ, sẽ giúp cơ bắp dễ chịu hơn, cải thiện lưu thông máu.

Hoạt động thể chất thường xuyên có lợi cho cả cơ thể và tâm trí. Nó có thể làm giảm huyết áp, giúp kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, đái tháo đường loại 2 và các bện ung thư, mà những bệnh lý nền này có thể làm tăng nguy cơ mắc Covid-19.

Nó cũng cải thiện sức mạnh của xương và cơ bắp, tăng sự cân bằng, linh hoạt. Đối với người già, tập thể dục sẽ cải thiện sự thăng bằng giúp ngăn ngừa té ngã và chấn thương.

Hoạt động thể chất thường xuyên có thể giúp chúng ta xây dựng thành thói quen hàng ngày. Nó cũng tốt cho sức khỏe tinh thần của chúng ta - giảm nguy cơ trầm cảm, suy giảm nhận thức và trì hoãn sự khởi phát của chứng giảm trí nhớ, cải thiện cảm xúc nói chung.

Tổ chức Y tế thế giới WHO khuyến cáo về mức độ hoạt động thể chất dành cho mỗi lứa tuổi để có lợi cho sức khỏe như sau:

Đối với trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi

Tất cả trẻ sơ sinh nên hoạt động thể chất vài lần trong ngày. Đối với những trẻ chưa biết đi hay bò, có thể cho bé thực hiện những hoạt động ở tư thế nằm sấp, ví dụ như với và cầm nắm đồ vật, tập trườn... khoảng 30 phút và trải đều trong ngày.

Đối với trẻ em dưới 5 tuổi

Tất cả trẻ nhỏ nên dành ít nhất 180 phút/ngày cho nhiều loại hoạt động thể chất ở nhiều cường độ. Trong đó, với trẻ 3-4 tuổi nên dành ít nhất 60 phút cho các hoạt động thể chất từ trung bình đến cường độ mạnh.

Trẻ em và thanh thiếu niên từ 5-17 tuổi

Tất cả trẻ em và thanh thiếu niên nên thực hiện ít nhất 60 phút mỗi ngày hoạt động thể chất vừa phải đến cường độ mạnh. Điều này nên bao gồm các hoạt động tăng cường cơ bắp và xương, ít nhất 3 ngày mỗi tuần. Thực hiện hơn 60 phút hoạt động thể chất hàng ngày sẽ mang lại thêm lợi ích cho sức khỏe

Người lớn trên 18 tuổi

Những người trưởng thành nên thực hiện ít nhất 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa phải hoặc ít nhất 75 phút hoạt động thể chất cường độ mạnh trong suốt cả tuần.

Để có thêm lợi ích sức khỏe, người lớn nên tăng hoạt động thể chất cường độ vừa phải lên 300 phút mỗi tuần hoặc tương đương.



Để phát triển và duy trì sức khỏe cơ xương khớp, các hoạt động tăng cường cơ bắp liên quan đến các nhóm cơ chính nên được thực hiện 2 ngày trở lên trong một tuần.

Ngoài ra, người cao tuổi có khả năng vận động kém nên hoạt động thể chất trong ít nhất 3 ngày tuần để tăng cường cân bằng và ngăn ngừa té ngã.

Các vận động được gợi ý để bảo vệ sức khỏe mùa dịch:

Nhảy dây;

Các bài tập co duỗi tay chân;

Các bài luyện cơ bắp và thăng bằng;



Leo cầu thang;

Bộ môn thể thao yêu thích nhu zumba, yoga, võ...