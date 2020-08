WHO khẳng định không có bằng chứng về việc COVID-19 lây lan qua thực phẩm

Thực phẩm đông lạnh được bày bán tại một khu chợ ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 20/6/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Geneva, giám đốc phụ trách các chương trình khẩn cấp của WHO, ông Mike Ryan cho rằng mọi người không nên lo ngại về việc đóng gói thực phẩm, thực phẩm đã được chế biến hoặc vận chuyển thực phẩm... vì chưa có bằng chứng cho thấy thực phẩm hoặc chuỗi thực phẩm đang tham gia vào việc lây truyền virus này.

Trưởng nhóm kỹ thuật COVID-19 của WHO, Maria Van Kerkhove nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã thử nghiệm vài trăm nghìn mẫu bao bì và cho đến nay đã phát hiện được "rất ít, chưa đến 10 mẫu dương tính". Chuyên gia WHO cho hay: "Chúng ta biết rằng virus có thể tồn tại trên bề mặt một thời gian, tuy nhiên nó sẽ bị tiêu diệt nếu bạn rửa tay hoặc sử dụng các dung dịch tẩy rửa có cồn. Nếu virus thực sự có trong thực phẩm thì virus cũng có thể bị tiêu diệt giống như các loại virus khác, bị tiêu diệt khi thực phẩm được nấu chín, và đến hiện nay chúng tôi chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm virus qua việc tiêu thụ thực phẩm".

Chuyên gia này cũng nhắc lại các hướng dẫn do WHO và Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) ban hành về cách xử lý thực phẩm đông lạnh và thực phẩm sống để giữ an toàn cho con người.

Trước đó cùng ngày, các nhà chức trách ở thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc cho biết đã phát hiện thấy virus SARS-CoV-2 trên một mẫu cánh gà đông lạnh nhập khẩu từ Brazil.