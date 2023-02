WHO họp khẩn sau khi 9 người tử vong do virus Marburg

Bệnh nhân nhiễm virus Marburg được điều trị tại bệnh viện ở Luanda, Angola. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

WHO cho biết nội dung cuộc họp sẽ thảo luận về vấn đề sản xuất vaccine phòng virus Marburg (MARVAC) với sự tham gia của các đại diện thuộc bộ phận nghiên cứu, phát triển vaccine chống virus Marburg.

Cho đến nay, chưa có vacccine hoặc liệu pháp điều trị nào được cấp phép để điều trị cho người bệnh nhiễm virus Marburg. Tuy nhiên, WHO đang đánh giá hiệu quả của các biện pháp điều trị tiềm năng như huyết tương, liệu pháp kháng thể hoặc thuốc cũng như các vaccine tiềm năng.

Cuộc họp của WHO được tổ chức 1 ngày sau khi Bộ Y tế Ghinea Xích đạo thông báo ghi nhận 9 người tử vong do sốt xuất huyết virus Marburg trong giai đoạn từ ngày 7/1 - 7/2 tại ổ dịch đầu tiên ở quốc gia Tây Phi này. Hiện Bộ Y tế đã thực hiện phong tỏa tỉnh Kie-Ntem và huyện Mongomo liền kề, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 4.325 người. Theo WHO, có 16 người tại Kie-Ntem đang có biểu hiện sốt cao và nôn ra máu

Marburg là loại virus gây xuất huyết nguy hiểm, có khả năng lây nhiễm cao tương tự Ebola và có thể gây tử vong. Vật chủ tự nhiên của vius Marburg là loài dơi ăn quả châu Phi.

Theo WHO, trong các đợt bùng phát trước đó, tỷ lệ tử vong trong các trường hợp được xác nhận dao động từ 24% đến 88%, tùy thuộc vào chủng virus và cách quản lý ca bệnh.