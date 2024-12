Thời gian qua, MXH không ngừng sục sôi trước cơn sốt When The Phone Rings. Người người nhà nhà đều hóng từng giây phút đợi tập mới phát sóng. Từng nhất cử nhất động xoay quanh siêu phẩm nhà MBC đều được đem ra mổ xem nhiệt tình. Mới đây, biệt đội thám tử mạng đã “tóm dính” một chi tiết khéo léo ẩn ý về mối quan hệ của cặp đôi chính.

Hình bóng của cặp đôi hướng về phía 10 giờ tối

Trên tấm poster, Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin đứng cạnh nhau, đều nhìn thẳng về cùng 1 hướng. Cả 2 gần như áp lưng vào nhau, gần như không thể hiện chút gần gũi, thân mật nào. Ngay từ ban đầu, đôi tổng tài - kiều thê này đến với nhau cũng bởi vì do được sắp đặt, là một cuộc hôn nhân hình thức. Mối quan hệ này rạch ròi với mục đích để hỗ trợ công việc làm ăn.

Tuy nhiên, hình bóng phía sau đôi trai gái lại phản ánh điều ngược lại. 2 chiếc bóng mặt đối mặt, ôm nhau tình tứ, tượng trưng cho tình yêu thầm kín. Đây là thứ cảm xúc bị cả 2 che giấu trong bóng tối nên đều không nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình. Ở ngoài dù có lãnh cảm, lạnh lùng đến đâu nhưng sâu bên trong là sự quan tâm chân thành dành cho người đầu ấp tay gối của mình.

10 giờ tối cũng là thời điểm Hae Joo gọi điện cho Sa Eon

Hơn thế nữa, 2 hình bóng hướng về phía 10 giờ - cùng thời điểm nữ chính giả làm kẻ ẩn danh 406 và gọi điện cho nam chính trong đoạn preview tập 5. Baek Sa Eon lúc này đứng bất động giữa đường khi một chiếc ô tô đang lao tới. Hong Hee Joo ngồi ngay cạnh đã không màng đến tính mạng, cố gắng lao ra cứu người chồng của mình. Có thể nói, 10 giờ tối đánh dấu một cột mốc mới cho hành trình cảm xúc của cặp đôi.

Đây là thời điểm đánh dấu sự chuyển biến trong cảm xúc của 2 nhân vật dành cho nhau

Người hâm mộ bày tỏ sự thán phục đối với dụng ý của nhà làm phim, khen ngợi ê-kíp đã vô cùng tỉ mỉ để gài gắm ẩn ý thách đố người xem. Ngoài ra, netizen đều mong đợi vào diễn biến mới của tập 5 và 6 sắp tới, phấn khích trước sợi dây liên kết giữa Baek Sa Eon và Hong Hee Joo ngày càng bền chặt.

Trước đó, đài MBC đã ra thông báo hoãn chiếu tập 5 và 6 vào ngày 6 - 7/12 do có tin tức đặc biệt. 2 tâp phim này sẽ được phát sóng trở lại vào tuần sau. Giữa tình tiết ngay càng hấp dẫn, thông tin này đã khiến con dân đam mê phim ảnh không khỏi thất vọng và hụt hẫng.

When The Phone Rings đang là bộ phim hot nhất nhì màn ảnh Hàn thời gian qua

When the Phone Rings là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, kể về cuộc hôn nhân hình thức của Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok), phát ngôn viên trẻ tuổi nhất của Nhà Xanh, và Hong Hee Joo (Chae Soo Bin), một phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu. Hee Joo mất đi khả năng nói do một tai nạn khi còn nhỏ, còn Sa Eon lại kiệm lời mặc dù công việc của anh yêu cầu phải giao tiếp nhiều. Tuy sống chung trong 3 năm, cả 2 không hề giao tiếp với nhau bằng bất cứ hình thức nào nhưng vẫn phải giả vờ hạnh phúc trước mặt mọi người.

Dù cốt truyện đi theo lối mòn ngôn tình 3 xu cũ rích nhưng kỹ năng dựng phim, cùng các góc quay đỉnh cao đã góp phần khiến When The Phone Rings tránh khỏi mác “dầu mỡ”. Ngoài ra, không thể không kể đến diễn xuất và visual của dàn cast, đặc biệt là cặp chính. Chemistry bùng nổ, tràn màn hình của Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin khiến người xem quắn quéo cả người, tan chảy trước mối tình vừa ngọt ngào vừa ngang trái đó.