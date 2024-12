When The Phone Rings tập 4: Tổng tài ngày càng “sủng” tiểu kiều thê, đoạn kết khiến ai cũng phấn khích

Tập 4 của When the Phone Rings đích thực là một chiếc “tàu lượn” siêu tốc khi đưa người xem đến những cung bậc cảm xúc khác nhau. So với tập 3, tiết tấu tập 4 có phần nhanh và liên tục tung “hint” để nam chính Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok thủ vai) tiến gần hơn đến những bí mật của nữ chính Hong Hee Joo (Chae Soo Bin thủ vai).

Tiếp nối tình tiết ở tập 3, sau khi đưa tiểu kiều thê lên chiếc xe công vụ, Sa Eon đã nhẹ nhàng an ủi nhưng càng khiến bật khóc nức nở. Trong khi người mình yêu thì mặt mũi lấm lem nước mắt, tổng tài của hội chị em lại nở nụ cười nhẹ vì Hee Joo im lặng bấy lâu nay lại có thể phát ra âm thành. Điều này khiến anh vừa phấn khích vừa có chút hoang mang, nhưng thay vì dò hỏi thêm, Sa Eon lại chỉ im lặng ngồi bên cạnh. Sau khi trở về khách sạn, anh đã gọi đồ ăn và yêu cầu Hee Joo nghỉ ngơi, còn anh một mình đến gặp gia đình.

Nhưng thay vì nghe lời chồng, Hee Joo đã đến đó và trở thành mục tiêu công kích lẫn xúc phạm của bố Sa Eon. Chứng kiến vợ bị gia đình nói nặng lời, Sa Eon đã thẳng thắn đáp trả rằng sẽ không “dọn đường” giúp ông ngồi vào ghế tổng thống. Vì quá tức giận, ông ta đã chọi ly vào người Hee Joo nhưng Sa Eon đã ôm và bảo vệ cô. Khi hai người đi đến thang máy, Sa Eon vẫn không muốn buông tay Hee Joo và nói rằng bản thân sẽ không bao giờ ly dị, hy vọng cô cũng đừng nghĩ ngợi những lời bố chồng vừa nói.

Mọi chuyện càng đi chệch hướng ban đầu khi cô nhận ra Sa Eon luôn âm thầm bảo vệ, che chở cho cô, thậm chí anh còn chuyển viện để bố cô có một nơi an toàn hơn để tịnh dưỡng. Vì vậy, Hee Joo đã chùn bước và muốn đem bỏ chiếc điện thoại của tên bắt cóc, nhưng đáng tiếc cô vẫn chưa tìm thấy cơ hội.

Về sự nghiệp của nữ chính, dù ngoài mặt lạnh lùng, nhưng những lời nói của Sa Eon đều là lời động viên, mong cô sớm bước ra khỏi sự tự ti, đàn áp của gia đình để khẳng định chính mình. Nhờ đó, Hee Joo đã thành công vượt qua kỳ thi tuyển thông dịch viên ngôn ngữ đầy ấn tượng. Nhờ buổi phỏng vấn này, Sa Eon cũng mừng ra mặt khi tình cờ phát hiện người vợ “lì lợm” hoá ra lại dùng những video mà anh từng dẫn trước đây để luyện tập, đến nỗi cô có thể đọc được khẩu hình mà anh chuẩn bị nói.

Cũng trong tập này, quá khứ của Sa Eon và Hee Joo cũng đã được hé lộ. Cả hai đều là những đứa trẻ đáng thương bị ép làm theo ý gia đình. Khi thấy cô bé Hee Joo bị mẹ không cho ăn uống, Sa Eon đã lén đem đồ ăn cho cô. Từ đó, mối nhân duyên của cả hai cũng bắt đầu.

Hơn nửa thời lượng trôi qua, mạch phim When the Phone Rings càng trở nên căng thẳng khi Hong In Ah - hôn thê thực sự của Sa Eon trở về Hàn Quốc. Một lần nữa, Hee Joo lại dùng chiếc điện thoại kia để uy hiếm Sa Eon vì không muốn chị gái về khiến mối quan hệ của hai người càng trở nên rắc rối. Không ngờ, nam chính lại tiết lộ rằng người cuối cùng mà In Ah gặp trước khi rời đi năm đó chính là mình. Thông tin này khiến Hee Joo càng thêm hoang mang vì không hiểu giữa hai người đang tồn tại bí mật gì.

Hôn thê thật của Baek Sa Eon đã trở về

Trong khi những điều mà Sa Eon che giấu vẫn là một ẩn số đối với Hee Joo thì ở phía ngược lại, Sa Eon lại dần phát hiện ra được những bí mật mà Hee Joo đã lừa dối suốt thời gian qua. Vì quá ấm ức với việc phải trở thành con rối trong tay mẹ, trong bữa tiệc của gia đình, Hee Joo đã lên sân thượng và dùng điện thoại giả giọng gọi cho Sa Eon để giãi bày nỗi lòng. Trái ngược với sự buông xuôi của Hee Joo, Sa Eon lại hết lời bênh vực người vợ hợp đồng, anh cho rằng cô không phải là cái bóng của bất kỳ ai, là người có ngôn ngữ riêng. Nghe được những lời này, Hee Joo bật khóc nức nở hỏi anh “vậy tại sao thời gian qua anh xem cô ấy như người vô hình”.

Câu trả lời còn bỏ ngỏ khi bất ngờ Sa Eon cũng xuất hiện trên sân thượng. Hee Joo hoảng hốt quay lại nhìn chồng, còn Sa Eon bàng hoàng khi nhận ra người mình yêu thương lại là kẻ uy hiếp. Nhưng phân cảnh này vẫn chưa “sốc” bằng cảnh kết của bộ phim. Khi trở về từ đồn cảnh sát, Sa Eon đã xem lại đoạn băng ghi hình trên xe và ngỡ ngàng nhận ra Hee Joo có thể nói chuyện. Điều này cũng nhằm lý giải cho câu hỏi trước đó trong buổi phỏng vấn khi anh đã hỏi dò cô “có biết nói không”. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, anh vẫn rất kiên nhẫn chứ không hề vạch trần cô.