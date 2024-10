Nữ chính phim ngôn tình mặc đẹp nhất hiện tại, ai thích phong cách nàng thơ nên tham khảo

What Comes After Love là bộ phim ngôn tình có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Bộ phim đang rất được quan tâm tại Hàn Quốc và ở Việt Nam, What Comes After Love cũng khiến khán giả mong chờ từng tập với kịch bản cuốn hút, lãng mạn, đặc biệt là phản ứng hóa học hết sức ngọt ngào của cặp đôi chính do Sakaguchi Kentaro cùng Lee Se Young đảm nhận.

What Comes After Love có màu phim tuyệt đẹp, giúp tôn lên nhan sắc của các diễn viên và thời trang mà họ áp dụng. Loạt nhân vật của bộ phim có style thời thượng nhưng không kém phần tinh tế, thanh lịch, trong đó ấn tượng nhất là nữ chính Lee Se Young.

Công thức váy họa tiết hoa nhí và cardigan mỏng ghi điểm ở sự nữ tính, dịu dàng. Outfit này rất phù hợp với mùa thu lãng mạn. Thiết kế cardigan lửng đóng vai trò tôn dáng cao ráo và thanh thoát hơn.

Lee Se Young gợi ý set đồ thời thượng và nữ tính gồm áo sơ mi kết hợp với áo quây, chân váy xếp ly dáng ngắn. Khi diện outfit trên, vẻ ngoài của chị em sẽ rất trẻ trung, năng động. Chiếc túi xách màu trắng ăn nhập với bộ đồ tươi tắn.

Áo khoác lửng denim rất bụi bặm, nhưng vẫn kết hợp ăn ý với váy họa tiết hoa nhí để tạo nên bộ trang phục nổi bật. Bên cạnh đó, tổng thể trang phục còn toát lên nét nữ tính, bay bổng. Lee Se Young gợi ý kiểu tóc lý tưởng để áp dụng khi diện váy mùa lạnh, đó là tóc xoăn xù.

Công thức áo sơ mi và áo len gile khá quen thuộc nhưng không bao giờ lỗi mốt. Combo này ghi điểm ở sự thanh lịch xen lẫn nét trẻ trung. Để giữ ấm hiệu quả hơn, chị em nên khoác ngoài một chiếc blazer. Mẫu áo khoác này cũng cộng thêm điểm tinh tế cho outfit, từ đó giúp bộ đồ phù hợp hơn để mặc tới công sở.

Chị em đừng bỏ qua áo blouse cổ vuông khi hoàn thiện phong cách mùa thu. Mẫu áo này ghi điểm ở sự quyến rũ, yêu kiều, đồng thời lên hình sống ảo rất hút mắt. Chị em có thể kết hợp áo blouse cổ vuông với quần jeans, quần âu hoặc chân váy dài.

Áo sơ mi trắng không chỉ lý tưởng để phối cùng quần âu mà còn hợp mix với chân váy ngắn denim. Bộ cánh trên của Lee Se Young mang đến cho người diện sự năng động, trẻ trung và không kém phần ngọt ngào. Đôi boots thấp cổ đã tăng vẻ thời thượng cho outfit.

Diện outfit mang tông màu trung tính làm chủ đạo nhưng vẻ ngoài của Lee Se Young vẫn rất nổi bật. Cô layer áo dệt kim với sơ mi trắng, blazer rồi kết hợp với quần denim đen để tổng thể trang phục có nét phóng khoáng, bụi bặm. Ngoài ra, bộ cánh trên còn "hack" chiều cao hiệu quả nhờ các thiết kế dáng lửng.

Bộ suit mang tông màu hồng pastel không chỉ có sự trẻ trung, nổi bật mà còn giúp người mặc ghi điểm thanh lịch. Cách để chinh phục kiểu đồ này chính là layer bên trong một chiếc áo trắng. Mẫu áo trắng sẽ giúp bộ đồ thêm tươi tắn, đồng thời đảm bảo sự hài hòa cho cả outfit.

Chị em đừng bỏ qua ý tưởng diện đồ đậm chất công sở trên của Lee Se Young. Combo áo sơ mi trắng, áo len màu be và blazer vải dạ không chỉ ấm áp mà còn ghi điểm thanh lịch, trang nhã. Dù mang tông màu trầm làm chủ đạo, tổng thể trang phục trên không hề cộng tuổi cho người mặc.

Sự kết hợp giữa áo cổ lọ màu đen và áo khoác dạ luôn đúng vào mùa lạnh. Combo này có nét thanh lịch xen lẫn sự sang trọng. Chiếc túi xách màu nâu rất phù hợp với tổng thể outfit tao nhã.

Áo khoác cổ tròn là lựa chọn phù hợp với mùa lạnh. Mẫu áo này đứng dáng, thanh lịch nhưng không hề khiến vẻ ngoài của người mặc "dừ" hơn. Khi kết hợp áo khoác cổ tròn với sơ mi sáng màu, hiệu quả "hack" tuổi được tăng thêm.

Ảnh: Sưu tầm