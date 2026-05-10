Vượt qua định kiến để thành người có ích

Sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo ở vùng ngoại thành Huế, Kim Trang lớn lên giữa bộn bề thiếu thốn. Ba mẹ làm nông, cuộc sống chật vật với ba chị em gái khiến chuyện ăn học từng là điều quá xa xỉ. Với một cô bé khiếm thị như Trang, tương lai dường như đã được định sẵn trong suy nghĩ của nhiều người: Ở nhà, sống phụ thuộc vào gia đình và chấp nhận những giới hạn của số phận. Nhưng chính từ hoàn cảnh nhiều khó khăn ấy, trong Trang lại nhen lên khát vọng phải bước ra khỏi bóng tối bằng con đường học tập.

Với Trang, học tập là con đường duy nhất để tự lập và thay đổi tương lai. Từ một cô bé từng mặc cảm, nhiều lần muốn bỏ cuộc vì bị cản trở chuyện học hành, Kim Trang đã kiên trì bước tiếp, vượt qua những năm tháng học hòa nhập đầy khó khăn, những lời trêu chọc, kỳ thị và cả áp lực của hoàn cảnh gia đình.

Chương trình Trạm yêu thương sẽ đưa khán giả theo chân Kim Trang trở về tuổi thơ tại Trung tâm hỗ trợ trẻ mù thành phố Huế – nơi nuôi dưỡng khát vọng học tập đầu tiên của em. Những chia sẻ chân thật về hành trình đi học bằng chữ nổi, việc phải nghe bài gấp nhiều lần người khác, hay những lần tự học bằng công nghệ hỗ trợ… sẽ khiến người xem cảm nhận rõ hơn ý chí bền bỉ phía sau vẻ ngoài nhẹ nhàng của cô gái Huế.

Không chỉ gây xúc động bởi câu chuyện vượt khó, Kim Trang còn truyền cảm hứng bằng tinh thần ham học hỏi và khát vọng cống hiến. Được tuyển thẳng vào ngành Công tác xã hội của Trường Đại học Khoa học Huế, em mong muốn sau này có thể quay trở lại hỗ trợ cộng đồng người khiếm thị và xây dựng dự án sách nổi dành cho trẻ em khuyết tật.

Điều đặc biệt ở Kim Trang không nằm ở việc em vượt qua nghịch cảnh, mà ở chỗ sau tất cả những khó khăn ấy, em vẫn giữ được một trái tim đầy yêu thương và khát vọng cống hiến. Từ một cô bé từng cần người khác dẫn đường, hôm nay Trang lại mong muốn trở thành người mở đường cho những em nhỏ phía sau - bằng những dự án sách nổi, bằng ngành công tác xã hội mà em đang theo học, và bằng chính câu chuyện sống của mình.

Một điểm nhấn đặc biệt của chương trình là cuộc gặp gỡ đầy ấm áp giữa Kim Trang với những người bạn đồng hành trong các dự án dành cho người khuyết tật. Qua góc nhìn của bạn bè, khán giả sẽ thấy một Kim Trang mạnh mẽ, quyết đoán, luôn tích cực xây dựng ý tưởng và không ngừng lan tỏa năng lượng tích cực. Những khoảnh khắc các bạn trẻ cùng rong chơi giữa Hà Nội, "làm đôi mắt" cho nhau cảm nhận vẻ đẹp của phố phường sẽ mang đến nhiều cảm xúc nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.

Hành trình của Hồ Thị Kim Trang sẽ không chỉ mang đến cho khán giả những xúc động về nghị lực sống, mà còn mở ra nhiều suy ngẫm về định kiến, về giá trị của tri thức và sức mạnh của niềm tin vào bản thân. Đón xem Trạm Yêu Thương với chủ đề "Vượt qua định kiến để thành người có ích" để cùng gặp gỡ cô gái khiếm thị giàu nghị lực, lắng nghe những câu chuyện chân thành và khám phá những điều bất ngờ, ấm áp trên hành trình đi tìm ánh sáng của cuộc đời mình.