Ngày của Mẹ năm nay, hãy để "phép màu" công nghệ giúp đấng sinh thành nhẹ gánh lo toan, trở về mới niềm vui giản đơn nhất

Samsung AI TV thông thái, "cánh tay phải" của mẹ

Không phải ngẫu nhiên mà mỗi người mẹ luôn là một kho mẹo vặt cuộc sống cho cả gia đình. Từ chuyện bếp núc, giặt giũ đến dọn dẹp nhà cửa, lên lịch trình du lịch… mọi thứ luôn được mẹ chu toàn tỉ mỉ. Tuy nhiên ngay cả khi là một "siêu nhân", mẹ vẫn luôn cần đến sự trợ giúp trong nhiều tình huống tưởng chừng quen thuộc. Đó có thể là công thức nấu món ăn mới xuất hiện trong phim, một điểm đến hấp dẫn trong các chương trình truyền hình thực tế, mẹo vặt xử lý vết bẩn trong nhà, diệt côn trùng hay chăm sóc cây cối… Đây là lúc những chiếc Samsung AI TV ngay trong phòng khách trở thành trợ tá đắc lực cho mẹ.

Trợ lý Vision AI Companion đã có mặt trên các dòng sản phẩm Samsung AI TV 2026

Trong suốt nhiều năm, TV luôn được xem là một thiết bị giải trí đơn thuần. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của trợ lý Vision AI Companion (VAC) đa nhiệm trên các dòng Samsung AI TV 2026, vai trò này đang được thay đổi mạnh mẽ. Điểm độc đáo nhất của trợ lý VAC chính là khả năng trò chuyện, giải đáp mọi thắc mắc bằng tiếng Việt ngay khi mẹ nhấn phím Home trên điều khiển. Với việc tích hợp cùng lúc nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo như Bixby, Microsoft Copilot và Gemini, trợ lý VAC trên những chiếc TV của Samsung có thể cung cấp thông tin nhanh chóng, trực quan về mọi vấn đề, đồng thời cung cấp thêm các video và hình ảnh liên quan để mẹ có thể tìm thấy đáp án cần thiết nhanh nhất. Mẹ cũng có thể yêu cầu trợ lý VAC tắt giọng ca sĩ trong các video, chỉ để lại nhạc nền để hát karaoke thoải mái tại nhà. Hiện trợ lý VAC đã có mặt trên tất cả các dòng Samsung AI TV tại Việt Nam, từ các lựa chọn cao cấp như Micro RGB , OLED , Neo QLED đến các dòng phổ thông như Mini LED , biến đây trở thành món quà ý nghĩa, thiết thực cho cuộc sống của mọi người mẹ.

Tô điểm phong cách sống cùng Lifestyle TV và Audio

Được mệnh là phái đẹp, ẩn sâu trong mỗi người mẹ luôn là một tâm hồn duy mỹ. Chẳng thế mà từng bình hoa xinh xắn trong nhà, góc bếp ngăn nắp đầy màu sắc hay tranh ảnh trong nhà ít nhiều đều do tay mẹ vun vén. Để giúp cuộc sống của mẹ thêm màu sắc, những món quà như TV Khung tranh The Frame , loa tranh Music Frame hay loa nghệ thuật Music Studio của Samsung chính là gợi ý quà tặng vô cùng thích hợp.

TV The Frame cùng mẹ kiến tạo không gian sống duy mỹ

TV The Frame luôn là lựa chọn ưu ái của tín đồ duy mỹ với thiết kế bật lên là TV QLED 4K sắc nét, tắt đi là khung tranh với kho tranh hơn 5.000 danh tác hội hoạ. Không kém cạnh, loa tranh Music Frame nổi bật với thiết kế khung tranh, cho phép linh hoạt thay ảnh, đi kèm công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos. Loa nghệ thuật Music Studio là sản phẩm hoàn toàn mới, sở hữu thiết kế chấm tròn từ nhà thiết kế Bouroullec cùng chất âm mạnh mẽ được tinh chỉnh bởi các chuyên gia âm thanh hàng đầu. Mỗi một sản phẩm đều mang vẻ đẹp khác biệt, độc bản, vừa đảm đương vai trò thiết bị nghe nhìn mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần tinh tế, giúp mẹ dễ dàng tô điểm không gian sống theo đúng sở thích của mình.

Chất âm hoa mỹ của Music Frame và Music Studio mở ra những cung bậc sống giàu cảm xúc cho mẹ

Giảm bớt áp lực việc nhà cùng thiết bị điện tử gia dụng

Phần lớn việc nhà hiện nay đều do một tay mẹ vun vén. Đây là thực tế phổ biến tại không ít gia đình hiện nay. Ngày của Mẹ năm nay, còn lời yêu thương nào thiết thực hơn việc giúp mẹ nhẹ bớt áp lực việc nhà và có thêm thời gian cho bản thân. Để làm được điều này, sự góp mặt của các thiết bị điện tử gia dụng thông minh, tích hợp AI như tủ lạnh, máy giặt, điều hoà Bespoke AI của Samsung là không thể thiếu.

Một chiếc tủ lạnh với thiết kế đẹp, có khả năng nhận diện thực phẩm chính là bí quyết thay đổi trải nghiệm nấu nướng cho mẹ

Với tủ lạnh Bespoke AI 4 cửa , tích hợp màn hình AI Family Hub™+ 32 Inch, mẹ có thể giải trí ngay trong lúc làm bếp, xem hướng dẫn nấu nướng và kiểm soát thực phẩm trong tủ dễ dàng nhờ công nghệ "mắt thần" AI Vision Inside. Thậm chí, tủ lạnh còn có thể chủ động đề xuất món ăn dựa trên nguyên liệu có sẵn trong tủ, tự động chuyển công thức sang lò nướng để việc bếp trở thành trải nghiệm cực chill với mẹ. Trong phòng giặt, máy giặt sấy bơm nhiệt Bespoke AI Heatpump cũng tối ưu quy trình giặt sấy nhờ cảm biến nhận diện độ bẩn, chất liệu vải, rút ngắn thời gian giặt giũ trong chỉ 98 phút, mang đến trải nghiệm dưỡng vải chuẩn spa đúng ý mẹ. Ngoài ra, điều hoà không khí Bespoke AI WindFree™ với công nghệ không gió buốt và chế độ WindFree™ Wearable Good Sleep cũng giúp bảo vệ sức khoẻ, chăm sóc giấc ngủ của mẹ trong thời điểm giao mùa.

Ôn lại thanh xuân cùng mẹ với Galaxy A57 5G

Thanh xuân luôn là quãng thời gian tươi đẹp và đáng nhớ với tất cả mọi người, bao gồm cả mẹ. Ký ức bên bạn bè trong những ngày cắp sách tới trường, phong cách thời trang retro, những món ăn vặt thời trẻ… đều là những dấu ấn khó quên với mẹ. Do đó, nếu đang tìm kiếm một ý tưởng độc đáo trong Ngày của Mẹ năm nay, thì việc cùng đấng sinh thành ôn lại thanh xuân thông qua những thiết bị trẻ trung như Galaxy A57 5G cũng rất đáng để thử.

Với camera Nightography quay đêm đỉnh cao và tính năng Best Face cho phép chọn biểu cảm và góc mặt ưng ý ngay cả khi đã chụp xong, Galaxy A57 5G giúp khoảnh khắc hội ngộ của mẹ với những người bạn cũ ban đêm ở cafe sân vườn trở nên sống động và rõ nét hơn bao giờ hết. Những lúc lướt mạng xã hội và bắt gặp những bộ trang phục lấy cảm hứng từ thời trang thập niên 80, tính năng Find the Look (Circle to Search 3.0) sẽ giúp mẹ dễ dàng tìm kiếm thông tin về nơi bán, mức giá… của mọi món đồ trong trang phục chỉ với một khoanh tròn duy nhất. Diện trên người mốt quần ống loe huyền thoại, mẹ đút túi chiếc A57 5G gọn bưng nhờ độ mỏng chỉ 6,9mm, tự tin thả dáng mà không lo cộm. Sắc Tím Ngọc thời thượng trên tay vô tình trở thành món phụ kiện hoàn thiện outfit retro từng khiến ba xiêu lòng ngày ấy.

Công nghệ đang nâng tầm chất lượng cuộc sống mỗi ngày và luôn là món quà thiết thực để chăm sóc, yêu thương đấng sinh thành. Với hệ sinh thái thiết bị công nghệ của Samsung, được kết nối liền mạch thông qua ứng dụng SmartThings, mỗi thiết bị không chỉ là quà tặng nhân Ngày của mẹ mà còn là "chìa khoá" mở ra không gian sống hiện đại, tự động hoá và tiết kiệm năng lượng tối đa cho người phụ nữ thân yêu của gia đình.

