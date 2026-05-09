Người giáo viên năm xưa và cuộc hội ngộ bất ngờ với học trò tại viện dưỡng lão Phương Đông Asahi

Hành trình dưỡng lão bán trú tại Phương Đông Asahi không đơn thuần là nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, nơi đây còn mang đến cho bà một cuộc hội ngộ bất ngờ với những học trò cũ, gợi lại những giá trị bền bỉ của tình thầy trò qua năm tháng.

Cả cuộc đời gắn bó với bục giảng

Ít ai biết rằng, hành trình đến với nghề giáo của bà Được bắt đầu từ chính mái trường mà bà từng theo học. Sau khi tốt nghiệp, bà về Trường THPT Xuân Đỉnh giảng dạy môn Lịch sử. Chồng bà cũng là giáo viên trong trường, phụ trách bộ môn Toán. Hai vợ chồng cùng chung một lý tưởng giản dị nhưng sâu sắc: gắn bó với sự nghiệp trồng người, với học trò và với ngôi trường làng thân quen.

Không chỉ tận tâm với học trò trên lớp, bà còn sẵn sàng dạy thêm miễn phí cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với bà, nghề giáo vừa là công việc vừa là trách nhiệm, là tình người được vun đắp qua từng con chữ, từng bài giảng.

Bà Được trong tà áo dài truyền thống

Nhịp sống mới ở tuổi xế chiều tại Phương Đông Asahi

Sau khi chồng mất, bà Được sống cùng gia đình con trai tại phường Tây Hồ, Hà Nội. Trước khi tham gia dưỡng lão bán trú, cuộc sống của bà chủ yếu diễn ra trong không gian gia đình với những hoạt động quen thuộc như đi dạo quanh xóm, trò chuyện cùng người thân. Với mong muốn mẹ có thêm môi trường giao lưu, đồng thời được theo dõi sức khỏe thường xuyên, các con đã đăng ký cho bà gói dưỡng lão bán trú sáng đến chiều về tại Phương Đông Asahi. Tại đây, bà Được bắt đầu một nhịp sống mới: năng động, cởi mở và giàu kết nối hơn.

Bà Được sinh hoạt CLB cùng các cư dân khác

Mỗi ngày, bà tham gia các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ như tập dưỡng sinh, chơi cờ, đọc sách, cắm hoa hay giao lưu văn nghệ. Không gian xanh mát, yên tĩnh cùng nhịp sống nhẹ nhàng nơi đây mang lại cho bà cảm giác thoải mái và an tâm.

Theo chia sẻ của bà, niềm vui tuổi già đôi khi đến từ những điều rất giản dị: được gặp gỡ bạn bè đồng niên, được trò chuyện, lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện đời thường. Sự thân thiện, nhiệt tình của đội ngũ nhân viên cũng là yếu tố giúp bà cảm thấy gắn bó với môi trường nơi đây.

Cuộc hội ngộ bất ngờ và đầy xúc động

Điểm nhấn đặc biệt trong hành trình tại viện dưỡng lão của bà Được chính là cuộc gặp gỡ tình cờ với những học trò cũ. Trong một sự kiện tổ chức tại đây, chị Hoa Lê – nhân viên Bệnh viện Đa khoa Phương Đông đã bất ngờ nhận ra cô giáo chủ nhiệm năm xưa. Khoảnh khắc ấy khiến cả hai không giấu được xúc động. Niềm vui hội ngộ được thể hiện rõ khi người học trò tự hào giới thiệu cô giáo với tất cả đồng nghiệp xung quanh.

Bà Được cùng học trò Hoa Lê

Không dừng lại ở đó, bà Được còn gặp lại một học trò nữa là chị Nguyệt Anh, hiện đang công tác tại phòng Kế hoạch Vận hành. Sau nhiều năm xa cách, những kỷ niệm cũ dường như vẫn còn nguyên vẹn. Những giờ học, những lời dặn dò, những ký ức tuổi học trò lần lượt được nhắc lại như chưa từng bị thời gian làm phai nhạt.

Bà Được cùng học trò Nguyệt Anh

Đáng chú ý, bà Được còn tình cờ hội ngộ một học trò nữa là PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn, hiện là Giám đốc Ngoại khoa - Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Ông là một trong những học trò xuất sắc được bà chủ nhiệm trong suốt 3 năm trung học phổ thông. Dù công việc hiện tại rất bận rộn nhưng biết tin cô giáo đang ở Phương Đông Asahi, ông vẫn tranh thủ sang thăm, giữ sự trân trọng và biết ơn đối với người thầy cũ.

Chia sẻ về bà Được, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn cho biết: "Hồi tôi đi học những năm 1980-1983, cô là một người giáo viên năng nổ, tận tụy và hết lòng với học sinh. Bên cạnh nỗ lực cá nhân, sự dìu dắt và định hướng của cô trong những năm học phổ thông đã giúp tôi có được thành quả như ngày hôm nay."

PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn đến thăm cô giáo

Đối với nghề giáo, không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn việc được học trò nhớ đến, nhận ra và dành cho mình sự kính trọng. Với bà Được, cuộc hội ngộ ấy không chỉ là niềm vui mà trên hết đó là sự khẳng định cho những giá trị mà bà đã dành trọn đời để vun đắp.

Ở tuổi xế chiều, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao mà hiện hữu trong sự quan tâm, trong những mối quan hệ chân thành và đôi khi là những cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy ý nghĩa. Phương Đông Asahi với định vị là mô hình chăm sóc sức khỏe kết hợp nghỉ dưỡng, tự hào mang đến không gian sống an yên và góp phần kiến tạo nên những giá trị nhân văn đẹp đẽ.

Câu chuyện của bà Được không đơn thuần là câu chuyện của một cá nhân mà là hình ảnh tiêu biểu cho một thế hệ nhà giáo tận tụy, sống nghĩa tình và luôn được học trò trân trọng. Qua đó, một lần nữa khẳng định dù thời gian có trôi qua, những giá trị tốt đẹp của tình thầy trò vẫn luôn bền vững và lan tỏa.

