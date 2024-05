"Vượt mặt" Bách khoa, ĐHQG, đây mới là trường có thứ hạng cao nhất Việt Nam trong BXH thế giới, sinh viên ra trường không lo thất nghiệp

Mới đây, tổ chức Times Higher Education (THE) đã công bố bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2024 với 739 trường đến từ 31 quốc gia, vùng lãnh thổ. Việt Nam có 6 đại diện lọt vào bảng xếp hạng.

Theo đó, "vượt mặt" các trường "cộm cán" tại Việt Nam như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Tôn Đức Thắng lọt vào top 200 và cũng là trường có thứ hạng cao nhất của Việt Nam trong BXH này. Các vị trí còn lại là: Đại học Duy Tân (nhóm 251 - 300), Đại học Bách khoa Hà Nội (nhóm 501 - 600), Đại học Quốc gia Hà Nội (nhóm 501 - 600), Đại học Huế (nhóm 601+), Đại học Quốc gia TP.HCM (nhóm 601+).

6 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt bảng xếp hạng châu Á

Kết quả xếp hạng được THE dựa trên 18 chỉ số tương tự như bảng xếp hạng đại học thế giới của THE, nhưng có sự điều chỉnh phù hợp với đặc điểm của các trường châu Á. 18 tiêu chí xếp hạng các trường Đại học châu Á thuộc 5 nhóm, gồm chất lượng nghiên cứu (chiếm 30% điểm tổng), môi trường nghiên cứu (28%, thấp hơn 1% so với bảng xếp hạng ĐH tốt nhất thế giới), giảng dạy (24,5%, thấp hơn 5%), chuyển giao công nghệ (10%, cao hơn 6%) và triển vọng quốc tế (7,5%). Một tiêu chí mới là du học cũng được đưa vào nhưng năm nay chưa tính trọng số.

Đôi nét về Đại học Tôn Đức Thắng

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đang là cái tên nhận được sự quan tâm của các sĩ tử. Đây là một trường đại học công lập của Việt Nam trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trường hoạt động theo cơ chế tự chủ toàn diện. TDTU hiện có tổng cộng năm cơ sở tại bốn thành phố khác nhau gồm TP.HCM, Nha Trang, Bảo Lộc và Cà Mau.

Chất lượng đào tạo của trường đã được kiểm chứng khi TDTU liên tiếp lọt vào các BXH đại học thế giới. Trước đó vào tháng 12/2023, tổ chức xếp hạng đại học thế giới theo thành tựu học thuật URAP (University Ranking by Academic Performance) xếp TDTU thứ 501 trong bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới năm 2023 - 2024. Hay theo BXH đại học thuộc trường Đại học Giao thông Thượng Hải (ARWU), năm 2022, Đại học Tôn Đức Thắng xếp thứ 601 - 700 trên thế giới.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Học tập trong một ngôi trường lọt top thế giới, nên "đầu ra" của sinh viên cũng được đảm bảo phần nào. Theo kết quả khảo sát sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được công nhận tốt nghiệp được xác định theo từng ngành, lĩnh vực đào tạo, được khảo sát ở năm liền kề trước năm tuyển sinh, đối tượng khảo sát là sinh viên đã tốt nghiệp ở năm trước cách năm tuyển sinh một năm của nhà trường trong đề án tuyển sinh 2023, tỷ lệ sinh viên TDTU ra trường có việc làm rất cao, đa phần đều chạm ngưỡng 100%.

Tỷ lệ sinh viên TDTU ra trường có việc làm theo khảo sát trong đề án tuyển sinh năm 2023

Ngoài việc được đánh giá cao về mặt chất lượng đào tạo, trường Đại học Tôn Đức Thắng còn nổi tiếng là một trong những ngôi trường có view cực xịn xò. Đặc biệt, thư viện của trường khiến giới trẻ "rần rần" vì độ hào nhoáng của nó, đẹp chẳng thua gì các quán cafe ngày nay.

Theo đó, toà thư viện 7 tầng, rộng 8.678m2, với số tiền xây dựng khủng lên đến 129 tỷ đồng là công trình nổi tiếng và được nhiều người biết đến của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Thư viện mở cửa 24/7 và có cả chỗ nghỉ ngơi để các bạn sinh viên có thể thoải mái học tập và nghiên cứu trong mỗi mùa thi cử.

Thư viện của Tôn Đức Thắng là rất gì và này nọ

Trường có khuôn viên siêu đẹp

Năm 2024, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến tuyển sinh khoảng 6.500 chỉ tiêu trình độ đại học cho 40 ngành Chương trình tiêu chuẩn, 19 ngành Chương trình chất lượng cao, 12 ngành Chương trình đại học bằng tiếng Anh, 09 ngành chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa và 12 ngành Chương trình liên kết đào tạo quốc tế theo các phương thức xét tuyển:Phương thức 1: Xét theo kết quả quá trình học tập Trung học phổ thông (THPT) – Mã phương thức 200 Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2024 – Mã phương thức 100 Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU – Mã phương thức 303 Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia TP.HCM - Mã phương thức 402 Ngoài ra, còn xét tuyển thẳng theo quy định tuyển thẳng của Bộ GD&ĐT.

