Vượt biên trái phép chỉ để gặp bạn gái Facebook, người đàn ông ở Ấn Độ nhận cái kết đắng

Theo Người đưa tin, một người đàn ông ở quận Aligarh, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã bị bắt tại Pakistan vì vượt biên trái phép để gặp một người phụ nữ mà anh ta đã yêu sau khi kết bạn với cô ấy trên Facebook.

Người đàn ông, được xác định là Badal Babu, 30 tuổi, cư dân của làng Nagla Khatkari, đã bị Cảnh sát Punjab của Pakistan bắt giữ tại thành phố Mandi Bahauddin.

Chính quyền Pakistan cho biết, Babu đã thú nhận trong quá trình thẩm vấn rằng anh ta đã phát triển mối quan hệ lãng mạn với người phụ nữ trên mạng xã hội và vì quá muốn gặp cô ấy trực tiếp nên đã nhập cảnh vào nước này mà không có thị thực hoặc giấy tờ đi lại hợp lệ.

Một người đàn ông ở Ấn Độ, đã bị bắt tại Pakistan vì vượt biên trái phép. Ảnh minh họa.

Babu bị bắt vào ngày 27/12 sau khi không xuất trình được bất kỳ giấy tờ đi lại nào. Tòa án đã ra lệnh giam giữ người đàn ông trong 14 ngày. Babu dự kiến sẽ ra hầu tòa vào ngày 10/1/2025.

Cuộc điều tra ban đầu cho thấy, người đàn ông trước đó đã cố gắng vượt biên từ Ấn Độ sang Pakistan hai lần nhưng không thành công. Trong lần thứ ba, anh ta đã vượt biên thành công vào Pakistan và đến Mandi Bahauddin, nơi anh ta được cho là đã gặp người phụ nữ mà anh ta đã quen biết qua mạng.

Các nhà chức trách hiện đang điều tra xem liệu việc Babu nhập cảnh trái phép vào Pakistan có hoàn toàn xuất phát từ mối quan hệ tình cảm hay còn động cơ nào khác.

Câu chuyện tương tự cũng xảy ra vào năm 2022, khi một cô gái Bangladesh vượt qua khu rừng ngập mặn đầy hiểm nguy để gặp bạn trai quen qua Facebook ở Ấn Độ.

Theo báo Dân trí, Krishna Mandal, 22 tuổi sống tại Bangladesh, đã gặp và làm quen với Abhik, một thanh niên 24 tuổi người Ấn Độ, trên mạng xã hội Facebook. Mặc dù chỉ quen nhau qua mạng và chưa từng gặp mặt nhau trực tiếp, cả hai đã nảy sinh tình cảm sau một thời gian nói chuyện và đi đến quyết định sẽ kết hôn với nhau.

Tuy nhiên, cả Krishna lẫn Abhik đều không có hộ chiếu để có thể ra nước ngoài, do vậy, Krishna đã quyết định sẽ vượt biên sang Ấn Độ để gặp mặt Abhik và làm đám cưới với anh này.

Krishna Mandal (phải) 22 tuổi sống tại Bangladesh. Ảnh: India Today.

Krishna đã một mình băng qua khu rừng ngập mặn Sundarbans, nằm ở khu vực biên giới giữa Bangladesh và Ấn Độ. Đây là khu rừng đầy thú dữ, trong đó có cả sự hiện diện của những con hổ Bengal và cá sấu nước mặn cỡ lớn. Sau khi băng rừng thành công, Krishna còn tự mình bơi qua con sông Matla để đến được biên giới Ấn Độ.

Sau hành trình dài đầy gian nan, Krishna đã đến được làng Kaikhali. Cô và Abhik đã gặp nhau và nhanh chóng tổ chức đám cưới tại một ngôi đền gần đó. Câu chuyện của họ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận được sự ngưỡng mộ và chúc phúc từ cộng đồng.

Tuy nhiên, sau khi câu chuyện được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, cảnh sát đã lập tức vào cuộc để điều tra về trường hợp vượt biên trái phép của Krishna. Theo truyền thông địa phương, cảnh sát bang Tây Bengal hiện đã bắt giữ Krishna vì tội vượt biên trái phép và dự kiến sẽ trục xuất cô trở về Bangladesh, bất chấp việc nhiều cư dân mạng kêu gọi cảnh sát tạo điều kiện cho Krishna tiếp tục được ở bên người chồng mới cưới của mình.