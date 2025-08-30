Thừa cân không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, ngoại hình mà đôi khi còn trở thành lý do làm tan vỡ một mối quan hệ. Câu chuyện của Tiểu Khẩu, chàng trai đến từ thành phố Hạ Môn (Phúc Kiến, Trung Quốc), là một minh chứng rõ nét. Bị bạn gái dứt khoát chia tay vì cân nặng vượt ngưỡng 100kg, nỗi đau thất tình đã trở thành cú hích mạnh mẽ, giúp anh nỗ lực giảm ngoạn mục 35kg chỉ trong vòng ba tháng.

Cụ thể, VTC News dẫn thông tin từ tờ Sohu cho hay, Tiểu Khẩu đã giảm từ 106kg xuống chỉ còn 71kg. Không chỉ sở hữu thân hình thon gọn, chàng trai còn có một sự thay đổi ngoạn mục về ngoại hình, từ một người có vẻ ngoài mờ nhạt trở nên điển trai, cuốn hút "như nam thần". Màn lột xác này đã khiến cộng đồng mạng phải kinh ngạc và gọi đây là "ca lột xác thẩm mỹ tuyệt vời nhất".

Bị bạn gái "đá" vì nặng hơn 1 tạ, 3 tháng sau chàng trai "lột xác" ngoạn mục, cuốn hút như "nam thần". Ảnh: Sohu

Chia sẻ về quá khứ của mình, Tiểu Khẩu tiết lộ rằng anh từng ở trong tình trạng cực kỳ béo, với vòng bụng rất lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến bạn gái dứt khoát bỏ rơi anh. Sau cú sốc tình cảm, anh cay đắng nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì một vóc dáng cân đối và quyết tâm thay đổi bản thân bằng cách lao vào tập luyện.

Tiểu Khẩu thừa nhận rằng quá trình giảm cân nhanh chóng của anh hoàn toàn dựa vào một chương trình tập luyện chuyên sâu kết hợp với chế độ ăn kiêng vô cùng nghiêm ngặt. Anh cho biết: "Tôi tập thể dục một lần vào buổi sáng, một lần vào buổi trưa và một lần vào buổi tối. Về ăn uống, tôi đặc biệt chú ý đến lượng dầu và muối nạp vào cơ thể. Tôi đã kiên trì thực hiện tất cả những điều đó".

Sự nỗ lực không ngừng nghỉ đã mang lại kết quả đáng kinh ngạc. Tỷ lệ mỡ trong cơ thể của anh đã giảm được 12%. Những bộ vest trước đây từng bó sát, nay anh phải cần đến thắt lưng để quần khỏi bị tụt. Nhờ duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh và lịch tập luyện đều đặn, Tiểu Khẩu hiện tại luôn xuất hiện với vẻ ngoài tràn đầy năng lượng và tự tin.

Nhìn lại hành trình đã qua, Tiểu Khẩu tin rằng dù vất vả nhưng mọi thứ đều hoàn toàn xứng đáng. Anh tâm sự: "Giờ nhìn lại, tôi biết ơn trải nghiệm đó vì nó giúp tôi gặp được một phiên bản tốt hơn của chính mình".

Hiện tại, cân nặng của Tiểu Khẩu đã duy trì ổn định trong suốt ba tháng. Anh còn có dự định sẽ theo học các kiến thức về thể hình một cách bài bản trong tương lai, với mong muốn biến kinh nghiệm của bản thân thành kỹ năng chuyên nghiệp để có thể giúp đỡ nhiều người hơn nữa.

Tờ Góc nhìn pháp lý cho hay, câu chuyện của Tiểu Khẩu sau khi được chia sẻ đã ngay lập tức gây sốt trên mạng xã hội và khơi nên nhiều cuộc thảo luận sôi nổi.

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận bày tỏ sự thán phục và đồng tình: "Giảm cân thực sự tốt cho cơ thể; nếu không thì lượng lipid và lượng đường trong máu sẽ tăng cao", "Anh ấy có một sự quyết tâm phi thường", "Mọi người chắc chắn sẽ tràn đầy năng lượng hơn sau khi giảm cân"...