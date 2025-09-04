Mâu thuẫn với bạn gái, thanh niên nhảy khỏi ô tô đang chạy, tử vong thương tâm

Theo thông tin từ VTC News, vào tháng 4/2024, cô Lưu (24 tuổi, sống ở thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc) nhận được cuộc gọi từ bạn trai, người lúc đó có vẻ say xỉn và chán nản, có ý định tự tử. Cô ngay lập tức lái xe đi Hà Tân trong đêm, đón bạn trai về và cố gắng trấn an anh, nhưng không thể xoa dịu tình hình.

Cuộc cãi vã nổ ra và kéo dài. Lưu buột miệng: "Chúng ta đã cãi nhau suốt đêm, anh còn muốn gì nữa?". Cô chưa kịp nói hết câu thì người bạn trai bất ngờ mở cửa xe và nhảy ra ngoài. Sau một tuần điều trị trong bệnh viện, anh qua đời. Những nỗ lực ban đầu của cô gái với mục đích cứu vãn mối quan hệ cuối cùng trở thành bi kịch không thể cứu vãn.

Sau cái chết của chàng trai, công an địa phương mở cuộc điều tra đối với cô Lưu với nghi ngờ "ngộ sát do sơ suất" và yêu cầu phê chuẩn lệnh bắt giữ cô. Sau khi vụ án được chuyển đến Viện Kiểm sát, việc xác định lỗi vô ý hay trách nhiệm hình sự trở thành điểm tranh chấp then chốt, do cô và nạn nhân có mối quan hệ thân thiết.

Mâu thuẫn với bạn gái, thanh niên nhảy khỏi ô tô đang chạy, tử vong. Ảnh minh họa: VTC News.

Các cuộc đàm phán bồi thường dân sự đi vào bế tắc, cản trở việc xử lý vụ án.

Để giải quyết vụ việc, Viện kiểm sát thành phố Hà Tân đã sử dụng một cơ chế hòa giải đặc biệt. Trung tâm Quản lý Toàn diện thành phố đã đứng ra tổ chức nhiều cuộc đàm phán giữa hai bên. Sau nhiều vòng thương lượng, hai gia đình đạt được thỏa thuận: cô Lưu đồng ý bồi thường cho gia đình bạn trai số tiền 218.000 nhân dân tệ (khoảng 765 triệu đồng).

Sau khi hoàn tất bồi thường và gửi thư xin lỗi, Viện kiểm sát đánh giá lỗi vô ý của cô Lưu là "rất nhỏ" và quyết định không phê chuẩn lệnh bắt giữ. Cơ quan công an sau đó hủy bỏ vụ án hình sự. Đồng thời, Viện kiểm sát cũng hỗ trợ tài chính cho gia đình nạn nhân, đảm bảo giải quyết thỏa đáng cả về khía cạnh dân sự lẫn hình sự của vụ án.

Vụ việc tương tự tại Thái Lan

Tại Thái Lan, một sự việc tương tự cũng đã xảy ra vào ngày 15/1. Cô Thanyathorn, 24 tuổi, đã tử vong sau khi nhảy ra khỏi xe bán tải đang chạy của bạn trai mình ở tỉnh Ranong.

Theo Người đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h30, trên con đường dọc kênh Khlong Hat Som Paen. Các cơ quan chức năng, bao gồm đơn vị điều tra, nhân viên pháp y từ Cảnh sát tỉnh Ranong và nhân viên y tế từ Bệnh viện Ranong đã được cử đến hiện trường.

Khi đến hiện trường, họ phát hiện thi thể của cô Thanyathorn, 24 tuổi, nằm trên đường với nhiều vết thương nghiêm trọng ở mặt và chảy nhiều máu. Nạn nhân bị nứt hộp sọ và trầy xước ở tay và chân. Trong khi đó, một chiếc xe bán tải màu trắng đỗ giữa đường cách đó khoảng 30m và người bạn trai đang chờ cảnh sát.

Một chiếc xe bán tải màu trắng đỗ giữa đường cách đó khoảng 30m và người bạn trai đang chờ cảnh sát. Ảnh: Người đưa tin.

Qua điều tra ban đầu, bạn trai cô cho biết họ đã cãi nhau trên xe vì ghen tuông. Thanyathorn, đang ngồi ở ghế lái, bất ngờ mở cửa và nhảy ra ngoài. Các nhân chứng cũng xác nhận đã thấy cô gái lăn nhiều vòng trước khi dừng lại. Cảnh sát nhận định có thể nạn nhân đã đập đầu xuống đất, dẫn đến gãy cổ và tử vong.

Một người bạn thân của Thanyathorn cũng chia sẻ rằng cô đã gọi điện nhờ giúp đỡ ngay trước khi xảy ra vụ việc. Trong cuộc gọi, người bạn nghe thấy Thanyathorn và bạn trai đang cãi nhau trong xe. Cô gái bày tỏ ý định quay về nhà để dọn đồ và chấm dứt mối quan hệ. Ngay sau đó, người bạn nghe thấy tiếng động lớn và cuộc gọi đột ngột kết thúc.

Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát tỉnh Ranong tiếp tục điều tra làm rõ.