Nếu phải chọn một trong những màn xuất hiện đáng nhớ nhất của Vương phi Kate trong năm 2026, có lẽ khó bỏ qua khoảnh khắc cô bước lên thảm xanh Earthshot Prize tại Mumbai, Ấn Độ vào tối 17/11. Không còn những bộ suit chỉn chu hay blazer năng động của lịch trình ban ngày, Kate khiến giới mộ điệu phải trầm trồ khi xuất hiện trong trang phục truyền thống Ấn Độ màu đỏ son rực rỡ, kết hợp cùng bộ trang sức kim cương và ngọc lục bảo từng thuộc Nữ hoàng Elizabeth II. Từ chiếc váy được làm thủ công đến những món nữ trang mang dấu ấn Hoàng gia, mọi chi tiết đều khiến diện mạo lần này của Vương phi trở nên đặc biệt.

Kate mặc trang phục Ấn Độ mà đẹp đến mức khiến người ta phải nhìn lại lần hai!

Đồng hành cùng Thân vương William tại lễ trao giải Earthshot Prize lần thứ sáu, Vương phi Kate lựa chọn thiết kế Anarkali đặt riêng từ nhà thiết kế Ấn Độ Mahima Mahajan. Anarkali là kiểu trang phục truyền thống nổi bật với phần thân trên ôm dáng và tà váy dài xòe rộng, mang đến vẻ ngoài mềm mại, bay bổng. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn một thiết kế mang màu sắc nhẹ nhàng quen thuộc, Kate xuất hiện trong sắc đỏ son vermilion vô cùng nổi bật.

Bộ trang phục được thực hiện từ chất liệu silk Georgette dệt thủ công, kết hợp các chi tiết vàng theo truyền thống dệt Banarasi. Đáng chú ý, màu đỏ của vải được tạo nên bằng thuốc nhuộm có nguồn gốc thực vật, trong khi những họa tiết thêu tay và hạt cườm thủy tinh góp phần tạo nên hiệu ứng trang trí tinh xảo.

Thiết kế không chỉ tôn vóc dáng của Vương phi mà còn thể hiện sự trân trọng dành cho di sản thủ công Ấn Độ. Những đường nét truyền thống được giữ lại nhưng cách thể hiện vẫn đủ hiện đại để phù hợp với một sự kiện quốc tế.

Sắc đỏ rực rỡ kết hợp với chi tiết xanh lá mang đến hiệu ứng thị giác ấn tượng, đặc biệt khi Kate bước đi trên thảm xanh của lễ trao giải. Thân vương William cũng lựa chọn trang phục mang dấu ấn địa phương. Anh diện bộ Bandhgala thiết kế riêng bởi nhà mốt Ấn Độ Manish Malhotra, nổi bật với phần khuy áo được thêu thủ công.

Thay vì chỉ một mình Kate mặc trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa nước chủ nhà, cả hai vợ chồng đều có lựa chọn thể hiện sự tôn trọng đối với nghề thủ công và thời trang Ấn Độ. Tuy nhiên, dù bộ váy đỏ đã đủ thu hút ánh nhìn, món đồ khiến giới yêu thời trang Hoàng gia đặc biệt chú ý lại nằm ở cổ và đôi tai của Kate.

Bộ trang sức từng thuộc Elizabeth II: Đẹp thôi chưa đủ, lai lịch còn khiến người ta choáng hơn!

Vương phi Kate kết hợp trang phục với dây chuyền và hoa tai thuộc bộ Emerald Tassel Suite, từng nằm trong bộ sưu tập nữ trang của Nữ hoàng Elizabeth II. Đây là bộ trang sức kim cương và ngọc lục bảo được chế tác trên nền vàng vàng, nổi bật với những họa tiết đan nút và các chuỗi tua rua mềm mại.

Chiếc dây chuyền gồm nhiều dải kim cương hội tụ thành một họa tiết nút thắt ở chính giữa, từ đó buông xuống những chuỗi tua rua kết thúc bằng các viên ngọc lục bảo hình giọt lệ. Đôi hoa tai đồng bộ cũng mang thiết kế tương tự, với những dải kim cương có độ dài khác nhau và các viên ngọc lục bảo ở phần đuôi.

Nếu chiếc váy đỏ mang đến vẻ ngoài rực rỡ thì sắc xanh đậm của ngọc lục bảo lại tạo điểm nhấn tương phản rất đẹp. Quan trọng hơn, món trang sức còn mang theo câu chuyện về nhiều thập kỷ lịch sử Hoàng gia Anh.

Theo chuyên trang trang sức Hoàng gia The Court Jeweller, bộ Emerald Tassel Suite lần đầu được công chúng nhìn thấy vào năm 1989, khi Nữ hoàng Elizabeth II đeo chiếc dây chuyền trong một bữa tiệc tại khách sạn Claridge's ở London, nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Nguồn gốc chính xác của bộ trang sức chưa được xác nhận công khai. Một số nhà nghiên cứu cho rằng đây có thể là món quà được tặng nhân chuyến thăm năm ấy, nhưng điều này vẫn là giả thuyết. Ngoài dây chuyền và hoa tai, bộ sưu tập còn có vòng tay và nhẫn đồng bộ.

Nữ hoàng Elizabeth II từng lựa chọn những món trang sức này cho nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có bữa tiệc thuộc Hội nghị G7 ở London năm 1991 và một sự kiện trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2011.

Riêng Kate từng đeo hoa tai cùng vòng tay của bộ Emerald Tassel Suite tại buổi tiệc ở Jamaica vào tháng 3/2022, khi cô và William tham gia chuyến công du vùng Caribe nhân dịp Đại lễ Bạch kim của Elizabeth II. Bốn năm sau, Vương phi lại đưa những món trang sức đặc biệt ấy trở lại, lần này kết hợp chiếc dây chuyền tua rua đầy ấn tượng với đôi hoa tai đồng bộ.

Sự lựa chọn càng có ý nghĩa khi đây là lần đầu Kate trở lại lễ trao giải Earthshot Prize kể từ năm 2022, đồng thời đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong quá trình cô nối lại các hoạt động công vụ quốc tế sau thời gian điều trị ung thư.

Và có một sự trùng hợp thú vị: Tại Earthshot Prize 2022, Kate cũng từng gây chú ý khi diện chiếc vòng cổ choker ngọc lục bảo của Vương hậu Mary, món trang sức từng được Công nương Diana sử dụng. Đến năm 2026, Vương phi tiếp tục lựa chọn ngọc lục bảo, nhưng lần này là một thiết kế hoàn toàn khác, gắn với Nữ hoàng Elizabeth II.

Hai bộ trang sức khác nhau, hai câu chuyện Hoàng gia riêng biệt, nhưng đều cho thấy Kate rất biết cách sử dụng những di sản nữ trang để tạo dấu ấn trong các sự kiện quan trọng.

Một màn xuất hiện vừa rực rỡ vừa đầy dụng ý

Earthshot Prize là giải thưởng môi trường do Thân vương William sáng lập, hướng đến việc thúc đẩy những giải pháp giúp bảo vệ và phục hồi hành tinh. Bởi vậy, lựa chọn thời trang của các khách mời cũng thường được chú ý ở khía cạnh bền vững.

Với Kate, chiếc váy sử dụng vải dệt thủ công và thuốc nhuộm từ thực vật là cách tôn vinh kỹ nghệ truyền thống của Ấn Độ, đồng thời phù hợp với định hướng đề cao những lựa chọn vật liệu có ý thức hơn về môi trường. Việc sử dụng lại trang sức Hoàng gia cũng tiếp nối phong cách quen thuộc của Vương phi: Không phải lúc nào cũng cần một món đồ hoàn toàn mới để tạo nên diện mạo đáng nhớ.

Điều khiến màn xuất hiện lần này đặc biệt nằm ở sự kết hợp giữa hai nền văn hóa. Một bên là trang phục truyền thống Ấn Độ với kỹ thuật thủ công lâu đời, bên kia là bộ trang sức mang dấu ấn của một trong những nhân vật quan trọng nhất lịch sử Hoàng gia Anh hiện đại.

Không cần vương miện, Kate vẫn có một diện mạo đủ nổi bật cho sự kiện quan trọng của chồng.

Và phải công nhận, sau những bộ trang phục khá tiết chế trong lịch trình ban ngày, Vương phi Kate đã dành màn xuất hiện rực rỡ nhất cho đúng thời điểm. Chiếc váy đỏ rất đẹp, nhưng chính bộ ngọc lục bảo của Elizabeth II mới khiến tổng thể trở thành một khoảnh khắc thời trang Hoàng gia thực sự đáng nhớ.

*Theo Town & Country