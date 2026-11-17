Trong ngày thứ hai của chuyến công tác Ấn Độ, Thân vương William và Vương phi Kate tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại khu vực ven biển Bandra-Worli Sea Link, Mumbai, ngày 17/11. Thay vì sử dụng ô tô như thường lệ, hai vợ chồng lựa chọn một phương tiện đặc biệt để đến địa điểm tổ chức hoạt động: Chiếc xe tuk-tuk điện màu xanh mang biểu tượng Earthshot Prize. Điều khiến khoảnh khắc này càng thú vị là William trực tiếp cầm lái, trong khi Kate vui vẻ ngồi phía sau, tận hưởng chuyến đi ngắn với khung cảnh thành phố Mumbai làm phông nền.

Vương phi Kate có cử chỉ ngọt ngào sau màn cầm lái của chồng

Theo truyền thông Anh, Thân vương William điều khiển chiếc xe ba bánh chạy dọc con đường ven biển với tốc độ khá nhanh trước khi dừng lại tại điểm hẹn. Sau khi đỗ xe và kéo phanh tay, người thừa kế ngai vàng Anh tỏ ra nhẹ nhõm rồi lịch thiệp mở cửa cho vợ bước xuống. Khi một người có mặt nhận xét rằng đây quả là màn xuất hiện ấn tượng, Vương phi Kate mỉm cười và âu yếm vuốt lưng chồng. Cử chỉ nhỏ nhưng tự nhiên ấy trở thành một trong những khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi trong chuyến công du.

William còn khiến mọi người bật cười khi gặp Suman Mishra, Giám đốc điều hành Mahindra Last Mile Mobility, đơn vị sản xuất chiếc xe điện. Thân vương hài hước nói rằng ông đã không làm hỏng chiếc xe nên mọi người có thể yên tâm. William thừa nhận mình khá phấn khích khi cầm lái, thậm chí còn muốn có một quãng đường dài hơn để thử tốc độ tối đa của phương tiện. Ông dành lời khen cho chiếc tuk-tuk vì vận hành êm ái, yên tĩnh và dễ điều khiển. Trong khi đó, Vương phi Kate nhận xét chỗ ngồi phía sau rất thoải mái, đồng thời hào hứng gọi đây là cách tuyệt vời để xuất hiện tại sự kiện.

Bên cạnh những tương tác tình cảm, phong cách thời trang của Vương phi Kate cũng ghi điểm với vẻ thanh lịch, hiện đại. Bà lựa chọn bộ suit màu trắng ngà của Edeline Lee, kết hợp trang sức nổi bật từ thương hiệu Chalk. Thiết kế có phom dáng chỉn chu, màu sắc nhẹ nhàng, tạo nên diện mạo sang trọng nhưng vẫn phù hợp với hoạt động ngoài trời. Trong khi đó, William xuất hiện với áo blazer kẻ sọc xanh nhạt, áo sơ mi trắng và quần sáng màu, mang đến cảm giác trẻ trung, thoải mái hơn so với những bộ suit trang trọng thường thấy.

Chuyến đi đặc biệt trước lễ trao giải Earthshot Prize 2026

Màn xuất hiện bằng xe tuk-tuk không chỉ mang tính giải trí mà còn gắn trực tiếp với mục đích của sự kiện. Chiếc xe do Mahindra Last Mile Mobility sản xuất, một trong 15 đơn vị lọt vào vòng chung kết Earthshot Prize 2026. Doanh nghiệp Ấn Độ được đề cử ở hạng mục Làm sạch không khí nhờ những giải pháp phát triển phương tiện giao thông điện, hướng đến giảm ô nhiễm tại các đô thị đông đúc.

Tại địa điểm tổ chức, Thân vương William và Vương phi Kate gặp gỡ những cá nhân, tổ chức lọt vào vòng chung kết thuộc năm hạng mục: Bảo vệ và phục hồi thiên nhiên, Làm sạch không khí, Khắc phục biến đổi khí hậu, Hồi sinh đại dương và Xây dựng thế giới không rác thải. Cả hai dành thời gian tìm hiểu các sáng kiến môi trường, lắng nghe những kết quả mà các dự án đã tạo ra tại nhiều cộng đồng trên thế giới.

Trước khi rời đi, William gửi lời động viên đến các ứng viên, nhấn mạnh rằng việc lọt vào vòng chung kết Earthshot Prize đã là một thành tựu đáng tự hào và khuyến khích mọi người tận hưởng đêm trao giải. Hai vợ chồng sau đó cùng các ứng viên chụp ảnh lưu niệm với khung cảnh Mumbai phía sau.

Hoạt động diễn ra trước lễ trao giải Earthshot Prize lần thứ sáu, được tổ chức tại Mumbai vào tối 17/11. Đây là sáng kiến môi trường do Thân vương William khởi xướng, với năm giải thưởng trị giá 1 triệu bảng Anh mỗi giải nhằm hỗ trợ những giải pháp có khả năng tạo ra tác động tích cực cho hành tinh.

Giữa lịch trình dày đặc của chuyến công du, màn cầm lái có phần tinh nghịch của William cùng nụ cười và cử chỉ âu yếm của Kate đã mang đến một màu sắc gần gũi hơn cho những hoạt động hoàng gia. Không cần xuất hiện trong một buổi dạ tiệc lộng lẫy, hai vợ chồng vẫn tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ chỉ bằng một chuyến xe ngắn và những tương tác rất tự nhiên.

*Theo HELLO!, ITV News, Reuters