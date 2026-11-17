Có bao giờ bạn tưởng tượng cuộc sống của mình sau khi nghỉ hưu sẽ như thế nào? Không còn tiếng chuông báo thức giục giã mỗi sáng, không phải vội vàng chuẩn bị đi làm, cũng chẳng cần tranh thủ ăn sáng trong vài phút để kịp giờ đến công ty.

Thay vào đó là những buổi sáng thong thả ngắm bình minh, chạy bộ cùng người thân, rồi trở về nhà chuẩn bị một bữa ăn thật ngon. Nghe chẳng có gì quá xa hoa, vậy mà lại là kiểu cuộc sống khiến không ít người đang tất bật với công việc chỉ muốn được trải nghiệm ngay lập tức.

Mới đây, một bài đăng với chủ đề "Cuộc sống thường ngày cùng người bạn đồng hành khi nghỉ hưu" trên Xiaohongshu (Trung Quốc) của tài khoản "Trà đen cà phê" đã gợi mở về một nhịp sống như thế. Không có những chuyến du lịch đắt đỏ hay hoạt động giải trí cầu kỳ, người đăng chỉ kể lại một buổi sáng bình thường, nhưng từng chi tiết đều mang đến cảm giác dễ chịu.

Buổi sáng nghỉ hưu trong mơ: Mở rèm ngắm bình minh, xỏ giày chạy bộ và chẳng cần vội vàng

Người đăng bài kể rằng sau nhiều ngày thời tiết âm u, buổi sáng ấy cuối cùng cũng có nắng đẹp.

Vừa kéo rèm cửa, khung cảnh trước mắt đã khiến tâm trạng trở nên phấn chấn. Mặt trời từ từ nhô lên, phủ một lớp ánh sáng cam đỏ dịu dàng trên mặt sông. Không khí trong lành, nhiệt độ vừa phải, chẳng quá nóng cũng không quá lạnh.

Thay vì nằm thêm trên giường, người này cùng bạn đồng hành ra ngoài chạy bộ. Trong làn gió buổi sớm thoang thoảng mùi cây cỏ, việc vận động trở nên dễ chịu hơn nhiều. Điều thú vị là người đăng tự nhận mình rất nhạy cảm với thời tiết. Trời nắng hay âm u đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng.

Người bạn đồng hành thường trêu: "Chuyện của ông trời thì đến lượt bạn phải lo sao?".

Một câu nói nghe vừa hài hước vừa có chút triết lý. Bởi quả thực, chúng ta không thể quyết định ngày mai có nắng hay mưa, nhưng có thể lựa chọn cách tận hưởng những gì đang diễn ra trước mắt.

Có lẽ đây cũng là điều thú vị của cuộc sống khi không còn bị những áp lực công việc chi phối quá nhiều. Người ta có thêm thời gian để cảm nhận sự thay đổi của thời tiết, quan sát ánh nắng trên mặt nước hay đơn giản là tận hưởng một buổi chạy bộ không phải nhìn đồng hồ liên tục.

Những niềm vui ấy không quá lớn lao, nhưng lại dễ bị bỏ qua trong những năm tháng bận rộn.

Bữa sáng tự nấu sang như đi brunch: Nhìn thực đơn mới thấy người ta tận hưởng cuộc sống thế nào

Sau buổi chạy bộ, cả hai trở về nhà chuẩn bị bữa sáng. Và đến đây, dân tình có lẽ sẽ càng phải xuýt xoa vì thực đơn chẳng khác nào một bữa brunch được chuẩn bị chỉn chu tại nhà hàng.

Bữa ăn gồm bánh mì kiểu Âu áp chảo với bơ, ăn cùng trứng đánh mềm, sườn cừu áp chảo thơm lừng, rau củ tươi mát và sữa chua kết hợp việt quất, các loại hạt. Tất nhiên, không thể thiếu một ly latte để hoàn thiện buổi sáng.

Chỉ đọc thực đơn thôi đã cảm nhận được sự đầu tư dành cho bữa ăn. Có món giàu đạm, có rau củ, trái cây, sữa chua và cả một chút đồ uống yêu thích.

Đáng yêu hơn, bên cạnh bàn ăn còn có chú mèo Tiểu Bố, được người đăng hài hước gọi là "giám sát viên". Trong khi mọi người chuẩn bị thưởng thức bữa sáng, Tiểu Bố ngoan ngoãn ngồi cạnh, dù đôi mắt đã díp lại vì buồn ngủ.

Một chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến khung cảnh sinh hoạt trở nên gần gũi. Không cần bữa tiệc linh đình hay một dịp đặc biệt, chính sự có mặt của những người bạn đồng hành và những thói quen quen thuộc cũng có thể khiến buổi sáng trở nên đáng nhớ.

Điều khiến bữa sáng này hấp dẫn không chỉ nằm ở việc sử dụng nguyên liệu gì hay món ăn có đắt tiền hay không, mà còn ở cách người ta dành thời gian chuẩn bị và thưởng thức.

Trong những ngày đi làm, nhiều người quen với việc mua vội ổ bánh mì, uống ly cà phê mang đi hoặc thậm chí bỏ qua bữa sáng vì quá bận. Nhưng khi có thêm thời gian, một bữa ăn có thể trở thành hoạt động thư giãn, từ việc lựa chọn nguyên liệu đến nấu nướng và bày biện.

Một chiếc đĩa đẹp, vài món ăn được sắp xếp gọn gàng, tách cà phê nóng và cuộc trò chuyện không bị ngắt quãng bởi thông báo công việc. Đôi khi, sự sang trọng trong cuộc sống lại nằm ở chính khả năng tận hưởng những điều đơn giản ấy.

Đến một độ tuổi, sự giàu có đôi khi là có người cùng ăn sáng và đủ thời gian sống chậm

Những năm gần đây, không ít người bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chất lượng cuộc sống khi bước vào tuổi trung niên. Bên cạnh chuyện tích lũy tài chính hay chuẩn bị cho nghỉ hưu, việc duy trì sức khỏe, sở thích và các mối quan hệ cũng trở thành những vấn đề đáng chú ý.

Bởi nghỉ hưu không đơn giản chỉ là ngừng làm việc. Đó còn là giai đoạn con người cần xây dựng một nhịp sinh hoạt mới, tìm kiếm những hoạt động có ý nghĩa và duy trì sự kết nối với thế giới xung quanh.

Nhìn từ câu chuyện trên Xiaohongshu, có thể thấy một cuộc sống nghỉ hưu thú vị không nhất thiết phải gắn với những chuyến du lịch liên tục hay thú vui tốn kém. Một buổi chạy bộ, một bữa sáng tự nấu và người bạn có thể cùng trò chuyện đôi khi đã đủ tạo nên sự hài lòng.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng có điều kiện nghỉ hưu sớm, sống trong căn nhà có tầm nhìn ra sông hay dành nhiều thời gian mỗi sáng để chuẩn bị những món ăn cầu kỳ. Nhưng tinh thần tận hưởng cuộc sống ấy không nhất thiết phải chờ đến khi nghỉ hưu mới có thể thực hiện.

Ngay cả khi vẫn đang đi làm, chúng ta vẫn có thể dành một buổi sáng cuối tuần để nấu bữa ăn yêu thích, đi bộ trong công viên hay ngồi uống cà phê cùng người thân mà không quá bận tâm đến điện thoại.

Điều đáng suy ngẫm hơn cả là trong nhiều năm, chúng ta thường cố gắng kiếm tiền, phát triển sự nghiệp và chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp. Nhưng nếu không học cách tận hưởng những điều nhỏ bé ngay từ bây giờ, đôi khi đến lúc có nhiều thời gian hơn, chúng ta lại chẳng biết phải làm gì với khoảng thời gian ấy.

Có lẽ cuộc sống nghỉ hưu đáng mơ ước nhất không phải ngày nào cũng được đi chơi, mà là mỗi sáng thức dậy đều có điều gì đó khiến mình mong chờ. Như một ngày trời trong xanh sau nhiều hôm âm u, một cuộc chạy bộ dễ chịu, bữa sáng ngon lành và người bạn đồng hành luôn biết cách khiến mình bật cười.

Suy cho cùng, có tiền để nghỉ hưu là một dạng tự do. Nhưng có sức khỏe, có người đồng hành và biết tận hưởng cuộc sống sau nghỉ hưu mới khiến những năm tháng ấy thực sự đáng giá.