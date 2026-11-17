Trong chuyến công tác Ấn Độ cùng Thân vương William, Vương phi Kate một lần nữa chứng minh vì sao phong cách thời trang của cô luôn được giới mộ điệu quan tâm. Không cần đến những món trang sức hoàng gia đồ sộ hay bộ váy cầu kỳ, Vương phi xứ Wales vẫn trở thành tâm điểm nhờ cách phối đồ thanh lịch và những chi tiết được lựa chọn đầy tinh tế. Đáng chú ý, trong hoạt động đầu tiên tại Mumbai ngày 16/11, Kate xuất hiện với bộ trang sức thạch anh xanh lục từ thương hiệu Kiki McDonough, một thiết kế đã có mặt trong tủ đồ của cô từ nhiều năm trước. Theo nhận định của chuyên gia, sự kết hợp này không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ mà còn có thể truyền tải một thông điệp phù hợp với mục đích chuyến thăm.

Vương phi Kate chọn thạch anh xanh thay vì ngọc lục bảo, chuyên gia chỉ ra chi tiết tinh tế

Trong hoạt động giao lưu và chơi cricket đường phố tại Mumbai, Vương phi Kate lựa chọn chiếc blazer màu xanh hồ trăn (hạt dẻ cười) của Veronica Beard, phối cùng áo trắng, quần dáng cigarette màu trắng được cho là của Alexander McQueen và đôi giày slingback Camilla Elphick có chi tiết khóa ngọc trai. Trang phục vừa giữ được vẻ chỉn chu cần thiết của một thành viên hoàng gia, vừa đủ thoải mái để cô tham gia các hoạt động thể thao cùng người dân địa phương. Đặc biệt, màu xanh nhạt của chiếc blazer mang đến cảm giác tươi mới, nhẹ nhàng và nổi bật giữa khung cảnh nhộn nhịp của thành phố Mumbai.

Điểm hoàn thiện bộ trang phục chính là đôi hoa tai và dây chuyền thuộc dòng Candy Green Amethyst and Diamond của Kiki McDonough. Theo mức giá được Marie Claire đăng tải, mặt dây chuyền có giá khoảng 2.500 bảng Anh (khoảng 85 triệu đồng), trong khi đôi hoa tai đồng bộ được niêm yết ở mức 3.200 bảng Anh (khoảng 109 triệu đồng). Tuy nhiên, điều khiến bộ trang sức được chú ý không đơn thuần là giá trị tiền bạc. Khác với ngọc lục bảo có sắc xanh đậm và độ tương phản nổi bật, thạch anh xanh lục mang tông màu dịu hơn, gần như hòa vào sắc xanh hồ trăn của chiếc áo khoác, tạo nên tổng thể đồng điệu mà không quá phô trương.

Nilesh Rakholia, người sáng lập thương hiệu trang sức Abelini tại Anh, nhận xét rằng việc Kate lựa chọn thạch anh xanh lục thay vì ngọc lục bảo là một chi tiết đáng chú ý. Theo ông, sắc xanh nhẹ của những viên đá tạo cảm giác như một phần nối tiếp tự nhiên của trang phục, thay vì trở thành điểm nhấn tách biệt. Chuyên gia cũng cho rằng màu xanh trong trang sức từ lâu thường được liên hệ với thiên nhiên, sự phát triển và tái sinh. Trong bối cảnh chuyến công tác gắn với Earthshot Prize, giải thưởng thúc đẩy những giải pháp bảo vệ môi trường do Thân vương William khởi xướng, cách phối màu của Kate càng trở nên thú vị.

Không cần trang sức mới, Vương phi Kate vẫn chứng minh đẳng cấp thời trang hoàng gia

Kate không lựa chọn trang sức mới cho lần xuất hiện này. Thay vào đó, cô sử dụng lại những món đồ quen thuộc trong bộ sưu tập cá nhân, tiếp tục thể hiện phong cách mà giới quan sát thời trang hoàng gia đã nhận ra từ nhiều năm nay: Không chạy theo sự mới mẻ bằng mọi giá, mà chú trọng khả năng ứng dụng lâu dài của từng thiết kế. Với chuyên gia Nilesh Rakholia, việc Kate quay lại với thương hiệu và kiểu trang sức đã gắn bó nhiều năm cũng đặc biệt phù hợp trong chuyến thăm đặt trọng tâm vào trách nhiệm với môi trường.

Kiki McDonough vốn là một trong những thương hiệu trang sức yêu thích của Vương phi Kate. Cô thường lựa chọn các thiết kế đá màu của hãng để hoàn thiện trang phục khi tham gia sự kiện chính thức. Điều đáng nói là cùng một món phụ kiện, khi kết hợp với những bộ đồ khác nhau, có thể tạo nên những hiệu ứng thị giác hoàn toàn mới. Trong lần xuất hiện tại Mumbai, sắc xanh nhẹ của thạch anh được kết hợp với blazer đồng màu và quần trắng, đem đến vẻ ngoài hiện đại, thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung.

Chuyến thăm Ấn Độ lần này cũng đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của vợ chồng Thân vương William trong hoạt động công du quốc tế. Đây là chuyến công du lớn ở nước ngoài đầu tiên của hai người sau bốn năm, kể từ chuyến thăm Caribe năm 2022. Trước đó, Kate và William từng đến Ấn Độ vào năm 2016, cũng tham gia hoạt động chơi cricket, một trải nghiệm được nhắc lại khi hai người trở về Mumbai sau một thập kỷ.

Nhìn từ góc độ thời trang, lựa chọn của Vương phi Kate còn mang đến một gợi ý khá thực tế cho phụ nữ yêu thích phong cách thanh lịch. Thay vì luôn phải tìm kiếm phụ kiện mới, việc đầu tư vào những món trang sức có thiết kế đơn giản, màu sắc dễ phối và chất lượng tốt có thể giúp tủ đồ trở nên linh hoạt hơn. Những gam màu như xanh hồ trăn, trắng kem hoặc be cũng tạo cảm giác nhẹ nhàng, sang trọng mà không đòi hỏi phải sử dụng quá nhiều phụ kiện nổi bật.

Dĩ nhiên, chưa có xác nhận trực tiếp từ Kate rằng cô cố ý gửi một thông điệp cụ thể qua bộ trang sức. Tuy nhiên, sự tương đồng giữa sắc xanh trên trang phục, ý nghĩa thường gắn với viên đá và chủ đề bảo vệ môi trường của Earthshot Prize đã khiến lựa chọn này trở thành đề tài được giới chuyên môn quan tâm. Một lần nữa, Vương phi Kate cho thấy sức hấp dẫn của thời trang hoàng gia đôi khi không nằm ở món đồ đắt đỏ hay mới nhất, mà ở cách mỗi chi tiết được kết hợp để tạo nên một tổng thể có dấu ấn riêng.

Nguồn: Marie Claire, Tatler