Tối 4/11, Vua Felipe VI và Vương hậu Letizia chủ trì tiệc chiêu đãi các nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ và phái đoàn tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Ibero-American lần thứ 30 tại Cung điện Hoàng gia Madrid, Tây Ban Nha. Trong không gian trang trọng của buổi tiệc, Vương hậu Letizia trở thành tâm điểm chú ý với diện mạo thanh lịch, sang trọng. Đáng nói, bà không lựa chọn một thiết kế mới mà quyết định mặc lại chiếc váy đã xuất hiện từ gần 9 năm trước.

Chiếc váy xanh Delpozo gần 9 năm tuổi vẫn đẹp xuất sắc

Vương hậu Letizia diện thiết kế màu xanh đêm của nhà mốt Tây Ban Nha Delpozo, ra đời dưới thời giám đốc sáng tạo Josep Font. Bộ váy mang phom dáng ôm gọn, chiều dài midi, phần eo được xử lý tinh tế giúp tôn lên vóc dáng thanh thoát của bà.

Điểm nhấn nổi bật nhất nằm ở phần cổ trễ vai kiểu Bardot cùng bông hoa 3D lớn được đính trên vai phải. Chi tiết này tạo hiệu ứng điêu khắc, khiến chiếc váy tối giản về màu sắc nhưng vẫn có sức hút đặc biệt. Phần tay áo lửng và đường cắt gọn gàng càng làm nổi bật vẻ đẹp cổ điển, quý phái.

Sắc xanh đêm cũng là lựa chọn rất khéo léo. Không quá rực rỡ như đỏ hay vàng, màu xanh đậm mang đến cảm giác quyền lực, trang nhã và đặc biệt phù hợp với những sự kiện ngoại giao buổi tối.

Đáng chú ý, Letizia đã diện thiết kế này từ tháng 12/2017 và nhiều lần sử dụng lại trong các sự kiện quan trọng. Gần một thập kỷ trôi qua, chiếc váy vẫn không hề lỗi mốt, chứng minh sức sống của một thiết kế có đường cắt đẹp và phong cách vượt thời gian.

Đôi hoa tai aquamarine và kỷ niệm đặc biệt với Công chúa Leonor

Nếu chiếc váy Delpozo là điểm nhấn về trang phục, bộ trang sức của Vương hậu Letizia cũng đáng chú ý không kém.

Bà lựa chọn đôi hoa tai của nhà kim hoàn Aldao, được chế tác từ vàng trắng, kim cương và những viên đá aquamarine lớn hình giọt nước. Sắc xanh trong trẻo của đá quý tạo nên sự đồng điệu với chiếc váy xanh đêm, đồng thời mang lại ánh sáng cho gương mặt.

Đôi hoa tai này còn chứa đựng kỷ niệm gia đình đặc biệt. Theo truyền thông Tây Ban Nha, đây là món quà Vua Felipe VI tặng Letizia nhân dịp Công chúa Leonor chào đời. Công chúa Leonor cũng từng sử dụng đôi hoa tai của mẹ, khiến món trang sức càng có thêm ý nghĩa đối với những người theo dõi Hoàng gia Tây Ban Nha.

Ngoài hoa tai, Vương hậu còn kết hợp vòng tay kim cương và sapphire, túi cầm tay cùng giày cao gót tông xanh đậm. Tất cả được phối hợp hài hòa, giúp tổng thể lộng lẫy mà không tạo cảm giác nặng nề. Mái tóc dài được uốn sóng mềm mại, buông tự nhiên trên vai cùng lớp trang điểm sắc sảo vừa phải giúp Letizia thêm rạng rỡ ở tuổi 54.

Điều khiến phong cách của Vương hậu Tây Ban Nha được đánh giá cao chính là khả năng làm mới những món đồ đã có trong tủ quần áo. Chiếc váy gần 9 năm tuổi, đôi hoa tai nhiều kỷ niệm và những phụ kiện cùng tông đã tạo nên diện mạo hoàn chỉnh cho một buổi tiệc ngoại giao quan trọng.

Không cần chạy theo những thiết kế mới nhất, Vương hậu Letizia vẫn chứng minh sự thanh lịch đôi khi nằm ở cách lựa chọn và kết hợp những món đồ thực sự phù hợp với bản thân.