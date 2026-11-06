Ngày Lập Đông 2026 nên làm gì? 6 việc đơn giản giúp đón mùa mới bình an, tích lũy phúc khí và may mắn

Ngày 7/11/2026, tức ngày 29/9 Âm lịch năm Bính Ngọ, chúng ta chính thức bước vào tiết Lập Đông. Đây là tiết khí thứ 19 trong hệ thống 24 tiết khí, đánh dấu sự khởi đầu của mùa đông theo lịch truyền thống phương Đông. Năm nay, thời điểm giao tiết diễn ra vào khoảng 16 giờ 52 phút theo giờ Việt Nam.

Trong quan niệm Á Đông, Lập Đông không chỉ là dấu mốc thay đổi thời tiết mà còn gắn với ý nghĩa "thu tàng", tức thu hoạch những thành quả đã có, tích lũy nguồn lực và chuẩn bị cho một giai đoạn mới. Người xưa có tục đón đông, bồi bổ cơ thể và sum họp gia đình trong dịp này. Ngày nay, những phong tục ấy vẫn có thể trở thành gợi ý thú vị để mỗi người sống chậm lại, chăm sóc sức khỏe và sắp xếp cuộc sống trước khi năm cũ khép lại.

1. Ăn một bữa cơm ấm nóng, bồi bổ cơ thể vừa đủ

Một trong những phong tục nổi bật của ngày Lập Đông là "bổ đông". Theo quan niệm dân gian, sau những tháng lao động vất vả, con người cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ để chuẩn bị bước vào mùa lạnh.

Ở miền Bắc Trung Quốc, nhiều gia đình có tục ăn sủi cảo vào ngày Lập Đông, tượng trưng cho thời khắc chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông. Tại một số vùng phía Nam, những món hầm, canh nóng hoặc thực phẩm giàu dinh dưỡng thường xuất hiện trong bữa ăn gia đình.

Với người Việt, không nhất thiết phải chuẩn bị những món ăn đặc biệt. Một nồi canh gà, cháo nóng, súp rau củ hay bữa cơm đủ chất đã là lựa chọn phù hợp. Điều quan trọng là ăn uống điều độ, bổ sung rau xanh, chất đạm và uống đủ nước, thay vì cố gắng ăn thật nhiều món bổ dưỡng.

Lập Đông cũng có thể trở thành một cái cớ dễ thương để các thành viên trong gia đình cùng dùng bữa. Đôi khi, một bữa cơm có đầy đủ người thân chính là cách bắt đầu mùa mới ấm áp nhất. Ngày này cũng trùng với cuối tuần nên là dịp các thành viên trong gia đình có thể quây quần bên nhau cùng ăn bữa cơm ấm nóng.

2. Dọn dẹp nhà cửa, cất bớt đồ cũ và chuẩn bị cho mùa lạnh

Theo tinh thần "thu tàng", Lập Đông là thời điểm thích hợp để nhìn lại không gian sống, sắp xếp những thứ còn cần thiết và cất đi những món đồ không còn sử dụng. Bạn có thể dành một khoảng thời gian trong ngày để dọn tủ quần áo, giặt chăn ga, kiểm tra áo khoác, chăn ấm hoặc vệ sinh các thiết bị giữ nhiệt. Những việc nhỏ này giúp sinh hoạt thuận tiện hơn khi thời tiết chuyển lạnh.

Trong quan niệm phong thủy dân gian, một ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng còn được xem là biểu tượng của sự thông thoáng, giúp đón nhận những nguồn năng lượng tích cực. Dù không có cơ sở khoa học cho việc dọn nhà sẽ trực tiếp mang lại tài lộc, một không gian ngăn nắp chắc chắn có thể giúp tinh thần dễ chịu hơn.

Đặc biệt, không nên vì sợ lạnh mà đóng kín toàn bộ cửa suốt ngày. Hãy tranh thủ những thời điểm chất lượng không khí bên ngoài phù hợp để thông gió, giữ nhà khô ráo và hạn chế ẩm mốc.

3. Chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt

Khi bước sang mùa đông, nhiệt độ và thời lượng ánh sáng ban ngày thay đổi có thể ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt của nhiều người.

Lập Đông là dịp phù hợp để kiểm tra lại lịch ngủ nghỉ, điều chỉnh trang phục và duy trì vận động đều đặn. Nếu thời tiết lạnh, có thể chọn đi bộ khi trời ấm hơn, tập yoga hoặc thực hiện những bài vận động nhẹ tại nhà.

Với người thường xuyên thức khuya, đây cũng là thời điểm tốt để bắt đầu thay đổi thói quen. Ngủ đủ giấc và duy trì thời gian thức dậy tương đối ổn định có ý nghĩa thực tế hơn nhiều so với việc tìm kiếm những phương pháp bồi bổ cầu kỳ.

Tuy nhiên, Lập Đông là mốc thiên văn, không đồng nghĩa với việc tất cả các khu vực đều lập tức trở lạnh. Tại Việt Nam, thời tiết miền Bắc, miền Trung và miền Nam khác nhau rõ rệt, vì vậy việc chăm sóc sức khỏe cần dựa trên điều kiện thực tế.

4. Nhìn lại tình hình tài chính, bắt đầu tích lũy cho cuối năm

Nếu mùa thu thường gắn với hình ảnh thu hoạch, mùa đông trong quan niệm truyền thống lại đại diện cho việc cất giữ và bảo toàn thành quả. Áp dụng vào đời sống hiện đại, ngày Lập Đông có thể trở thành thời điểm thích hợp để kiểm tra thu nhập, các khoản chi tiêu và kế hoạch tiết kiệm trước khi năm Bính Ngọ kết thúc.

Bạn không nhất thiết phải đặt mục tiêu kiếm thật nhiều tiền ngay lập tức. Đôi khi, chỉ cần xem lại những khoản đăng ký dịch vụ ít sử dụng, các khoản mua sắm không cần thiết hoặc số tiền có thể dành riêng cho quỹ dự phòng cũng đã là một bước tiến.

Đặc biệt, giai đoạn cuối năm thường đi kèm nhiều khoản chi cho lễ Tết, quà tặng và những cuộc gặp gỡ. Chuẩn bị ngân sách từ sớm có thể giúp giảm áp lực tài chính. Xét theo ý nghĩa biểu tượng, đây cũng là cách thực hành tinh thần "tàng" của mùa đông: Không tiêu hết những gì mình có, biết giữ lại nguồn lực để sẵn sàng cho tương lai.

5. Dành thời gian cho gia đình, bày tỏ lòng biết ơn

Trong xã hội nông nghiệp xưa, Lập Đông đánh dấu thời điểm nhiều công việc đồng áng tạm lắng xuống. Sau một năm lao động, các gia đình có dịp nghỉ ngơi, quây quần và chuẩn bị cho mùa mới.

Tinh thần sum họp ấy vẫn có ý nghĩa trong cuộc sống hiện đại. Bạn có thể gọi điện hỏi thăm cha mẹ, dành một buổi tối ăn cơm với người thân hoặc đơn giản là chủ động trò chuyện nhiều hơn với những người sống cùng nhà.

Một số gia đình có thói quen thắp hương gia tiên vào những thời điểm chuyển mùa quan trọng. Nếu gia đình có truyền thống này, bạn có thể chuẩn bị hương hoa, nước sạch, lễ vật giản dị và thành tâm tưởng nhớ tổ tiên. Đây là lựa chọn mang ý nghĩa văn hóa, không phải nghi lễ bắt buộc trong ngày Lập Đông.

Quan trọng hơn cả là sự hiện diện và quan tâm thực tế dành cho những người thân yêu. Một lời hỏi thăm, một bữa cơm được chuẩn bị chu đáo hay hành động giúp đỡ nhỏ có thể tạo nên cảm giác ấm áp hơn nhiều lời cầu chúc.

6. Buông bớt những điều không cần thiết, đặt mục tiêu cho chặng đường mới

Lập Đông còn có thể được xem là một dấu mốc tinh thần. Khi một mùa mới bắt đầu, mỗi người có cơ hội nhìn lại những gì đã trải qua và tự hỏi mình muốn giữ lại điều gì. Có thể đó là một thói quen tốt cần tiếp tục duy trì, một công việc còn dang dở cần hoàn thành hoặc một mối quan hệ cần được quan tâm nhiều hơn. Ngược lại, cũng có những điều nên buông bớt như áp lực phải làm hài lòng tất cả mọi người, thói quen so sánh bản thân hay những khoản chi tiêu không phù hợp với khả năng tài chính.

Bạn có thể viết ra ba việc muốn hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2027. Không cần mục tiêu quá lớn, chỉ cần đủ cụ thể để thực hiện: Duy trì vận động ba buổi mỗi tuần, dành một khoản tiết kiệm cố định hoặc học thêm kỹ năng phục vụ công việc.

Theo quan niệm truyền thống, mùa đông là thời gian tích lũy, chuẩn bị cho sức sống của mùa xuân. Nhìn theo cách thực tế, đây cũng là lời nhắc rằng không phải giai đoạn nào của cuộc đời cũng cần chạy thật nhanh. Có những lúc, biết nghỉ ngơi, củng cố nền tảng và chuẩn bị kỹ lưỡng mới là cách tiến về phía trước bền vững nhất.

Ngày Lập Đông không có một danh sách nghi lễ bắt buộc để cầu tài lộc hay may mắn. Nhưng nếu xem đây là dịp để chăm sóc sức khỏe, giữ gìn các mối quan hệ, sắp xếp tài chính và chuẩn bị cho tương lai, mỗi người đều có thể tạo ra một khởi đầu tích cực cho mùa mới.