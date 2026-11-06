Nếu Vương hậu Letizia lựa chọn bộ suit xanh nhạt của BOSS kết hợp áo blouse đen thanh lịch, Lavinia Valbonesi lại trở thành điểm nhấn với chiếc váy vàng bơ dịu mắt. Thiết kế đến từ thương hiệu Emilia Wickstead, có phom dáng ôm vừa vặn ở phần thân trên, không tay, cổ tròn và chân váy xòe nhẹ với những đường xếp tạo chuyển động mềm mại.

Người đẹp phối trang phục cùng giày cao gót mũi nhọn đồng màu, túi xách màu kem và trang sức tinh tế. Mái tóc vàng dài được uốn sóng nhẹ, buông tự nhiên càng tôn lên vẻ đẹp nữ tính. Không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ, Lavinia vẫn tạo được diện mạo nổi bật nhưng phù hợp với tính chất trang trọng của sự kiện.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa sắc vàng bơ của Lavinia và màu xanh nhạt trên trang phục Vương hậu Letizia tạo nên khung hình hài hòa, tươi sáng khi hai người xuất hiện cạnh nhau.

Bên cạnh những khoảnh khắc thời trang đáng chú ý, hai người còn tham gia chương trình thảo luận về công tác hỗ trợ nạn nhân của nạn buôn người và bóc lột tình dục. Trên Instagram cá nhân, Đệ nhất phu nhân Ecuador viết: "Lắng nghe, bảo vệ và đồng hành cùng phụ nữ là cam kết chung của chúng tôi".

Lavinia cũng chia sẻ những kinh nghiệm từ hoạt động của tổ chức ANA do cô sáng lập, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng sự hỗ trợ dành cho phụ nữ và các bé gái có hoàn cảnh khó khăn.