Theo thông tin từ Court Circular - lịch trình chính thức của Hoàng gia Anh, Vương phi Kate đã chủ trì một cuộc họp quan trọng về Sáng kiến Những năm đầu đời (Early Years Initiative) ngay tại Lâu đài Windsor vào thứ Tư tuần này. Buổi họp diễn ra kín đáo, không có sự tham gia của báo giới, cách nơi ở riêng của cô, căn biệt thự Adelaide Cottage chỉ vài bước chân.





Sự trở lại âm thầm nhưng cương nghị này diễn ra không lâu sau kỳ nghỉ giữa kỳ tháng 5 của ba con nhỏ: Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis. Đặc biệt, nó còn diễn ra chỉ vài ngày sau vụ đột nhập vào khu vực giới hạn của Lâu đài Windsor khiến cả nước Anh chú ý.

Theo thông cáo từ cảnh sát Thames Valley, vào khoảng 13h chiều Chủ nhật (ngày 1/6), một người đàn ông đã vượt qua khu vực cấm thuộc khuôn viên lâu đài. “Nghi phạm lập tức bị cảnh sát Hoàng gia phát hiện và bắt giữ. Đối tượng chưa kịp xâm nhập vào khu vực nội thành Lâu đài Windsor”, thông báo nêu rõ. Người này bị cáo buộc xâm nhập khu vực an ninh và tàng trữ ma túy loại A. Hiện đã được tại ngoại và đang chờ điều tra thêm.

Dù chi tiết buổi họp không được công bố, giới quan sát cho rằng nội dung xoay quanh các kế hoạch mới thuộc Sáng kiến Những năm đầu đời - dự án tâm huyết do chính Vương phi Kate khởi xướng từ năm 2021, dưới sự bảo trợ của Trung tâm Vì Tuổi thơ (The Centre for Early Childhood). Dự án hướng đến nâng cao nhận thức về tầm ảnh hưởng to lớn của giai đoạn đầu đời đến sự phát triển toàn diện của một con người, từ đó góp phần thay đổi xã hội theo hướng tích cực và bền vững.





Không chỉ Vương phi Kate, Thân vương William cũng trở lại lịch trình công việc trong tuần này. Vào cùng ngày thứ Tư, anh đã đến thăm Trung đoàn Không quân Lục quân tại Wattisham (Suffolk), nơi anh vừa được bổ nhiệm làm đại tá trưởng hồi năm ngoái.

Trong chuyến thăm, Thân vương đã theo dõi buổi huấn luyện thể lực chiến đấu, trò chuyện thân mật với binh lính cùng gia đình họ, và không ngần ngại xắn tay áo phục vụ bánh mì cho các chiến sĩ.

Sự trở lại của cặp đôi hoàng gia được xem là lời khẳng định nhẹ nhàng nhưng đầy bản lĩnh: Dù đối mặt với nguy cơ, trách nhiệm vì cộng đồng và vì hoàng gia vẫn là ưu tiên hàng đầu.