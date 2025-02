Vương phi Kate đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong Hoàng gia Anh khi chuẩn bị cho vai trò Vương hậu tương lai. Một trong những dấu ấn đáng chú ý nhất chính là việc cô sẽ trở thành Vương phi xứ Wales đầu tiên ban hành chứng nhận bảo hộ hoàng gia (royal warrant) của riêng mình sau hơn một thế kỷ. Động thái này cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Vương phi trong việc định hình chế độ quân chủ, đồng thời cũng là một bước ngoặt lớn so với truyền thống gần đây.

Trước đó, Vương phi Diana đã không được trao quyền tương tự sau khi kết hôn với Thái tử Charles. Vương phi xứ Wales cuối cùng ban hành chứng nhận bảo hộ hoàng gia là Vương hậu Mary xứ Teck, người đã bắt đầu ban hành chúng trước khi chồng bà, George V, lên ngôi vào năm 1910.

Chứng nhận bảo hộ hoàng gia là dấu hiệu uy tín về chất lượng được trao cho các doanh nghiệp và cá nhân thường xuyên cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho gia đình Vương thất Anh. Sự chứng thực đáng mơ ước này có thể thúc đẩy đáng kể sự phát triển của thương hiệu, với thời hạn bảo hộ lên đến 5 năm.

Mặc dù chưa biết khi nào Thân vương và Vương phi xứ Wales sẽ cấp chứng nhận hoàng gia, các nguồn tin thân cận với Vương phi Kate nói với tờ The Times rằng Vương phi "hy vọng" chúng sẽ được công bố vào đúng thời điểm và cô "muốn ghi nhận các nghề và ngành công nghiệp của Anh". Một số thương hiệu thời trang yêu thích của Vương phi như Alexander McQueen, Jenny Packham, Catherine Walker và Mulberry được dự đoán sẽ nằm trong danh sách nhận chứng nhận bảo hộ.

Không chỉ dừng lại ở việc ban hành chứng nhận bảo hộ hoàng gia, Vương phi Kate còn gây ảnh hưởng đến chế độ quân chủ theo một cách khác. Gần đây, bà đã "đặt dấu chấm hết" một nghi thức hoàng gia đẫm máu đã tồn tại hàng thế kỷ vì lợi ích của ba người con: Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis. Trong cuốn sách mới "Yes, Ma'am: The Secret Life of Royal Servants", tác giả Tom Quinn tiết lộ rằng Vương phi Kate kiên quyết phản đối "nghi thức máu", một thủ tục trưởng thành đã được hoàng gia duy trì từ lâu.

Quinn viết: "“Nghi thức máu” là truyền thống trong đó mặt của một hoàng tử hoặc công chúa được bôi máu con vật đầu tiên mà họ giết được, dù đó là hươu hay cáo. Vua Charles đã trải qua nghi thức này sau khi giết được con cáo đầu tiên và sau khi bắn được con hươu đầu tiên. Con dâu của Charles, Vương phi xứ Wales Catherine, đã kiên quyết nói không với nghi thức này cho các con của mình".

Vương tử Harry đã mô tả chi tiết nghi thức mà anh đã trải qua sau lần săn bắn đầu tiên của mình, trong cuốn hồi ký "Spare". Sau khi giết một con hươu, người hầu săn - tên là Sandy - đã thực hiện nghi thức máu với Harry. Harry viết: "Sandy quát tôi: 'Lại gần hơn!'. Đủ gần để ngửi thấy mùi cơ thể của Sandy. Anh ta đặt một tay lên cổ tôi một cách nhẹ nhàng, và tôi cứ nghĩ anh ta sắp ôm và chúc mừng tôi. 'Chàng trai giỏi lắm.' Thay vào đó, anh ta đẩy đầu tôi vào bên trong xác con vật".

Theo Mirror