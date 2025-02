Chuyên gia hoàng gia Jack Royston cho rằng, thay vì so kè với Thân vương và Vương phi xứ Wales, vợ chồng Công tước xứ Sussex nên tập trung vào các ngôi sao hạng A ngay trước cửa nhà mình. Điều này được đưa ra khi Meghan công bố ra mắt thương hiệu phong cách sống mới As Ever trên Instagram, trước khi chương trình nấu ăn trên Netflix của cô, With Love, Meghan, ra mắt vào ngày 4 tháng 3.

Phát biểu trên chương trình Royal Exclusive của tờ The Sun, Jack chia sẻ: "Cô ấy đang chiến đấu để quay trở lại vị trí mà phần lớn cô ấy đã từ bỏ. Cô ấy hiện đang bước vào một không gian rất cạnh tranh, nơi tất cả những người có ảnh hưởng đều đang sinh sống. Tất cả những người có ảnh hưởng đang chiến đấu để giành lấy khán giả. Và thực sự, cô ấy nên quên đi bất kỳ sự cạnh tranh nào với Kate và William, bởi vì những người mà cô ấy sẽ cạnh tranh là những người nổi tiếng khác, những người cũng đang cố gắng bán sản phẩm của họ. Vì vậy, đó sẽ là nơi diễn ra cuộc cạnh tranh thực sự dành cho Meghan".

Trong bài đăng của mình, Meghan đã tải lên một video giải thích rằng cô vẫn sẽ bán mứt và các sản phẩm khác. Cô nói: "Chương mới này là sự mở rộng của ngôn ngữ yêu thương của tôi, đan xen một cách tuyệt đẹp tất cả những gì tôi yêu quý — ẩm thực, làm vườn, giải trí, lối sống chu đáo và tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống hàng ngày". Điều này theo sau các thương hiệu phong cách sống như Goop của Gwyneth Paltrow và công ty chăm sóc sức khỏe Poosh của Kourtney Kardashian. Meghan cũng được so sánh với Martha Stewart khi tự định vị mình trong lĩnh vực phong cách sống.

Meghan đã tiết lộ tên của thương hiệu phong cách sống được tái khởi động trong video tại nhà. Đoạn clip selfie As Ever được chia sẻ trên trang Instagram @meghan của cô, tài khoản mà cô đã tạo sau vài năm vắng bóng trên mạng xã hội. Jack chỉ ra: "Điều khá thú vị là Instagram là kênh truyền thông xã hội của cô ấy, bởi vì hầu hết người hâm mộ của cô ấy đều ở trên Twitter. Đó là nơi cốt lõi hoạt động của đội quân Sussex. Meghan đã không chọn Twitter làm không gian của mình — cô ấy đã chọn Instagram, điều này cho thấy một chút sự ngắt kết nối giữa cô ấy và người hâm mộ của cô ấy".

Ông nói thêm: "Instagram rất tuyệt vời cho những người nổi tiếng, và những người nổi tiếng yêu thích nó. Nó mang lại cho họ một không gian tích cực hơn một chút, nơi bài đăng của họ là vua. Bạn đăng ảnh và bất kỳ ai bình luận bên dưới đều phụ thuộc vào bài đăng gốc của bạn. Trong khi đó, trên Twitter, không có bài đăng nào được ưu tiên hơn bài đăng nào. Bài viết của bạn tham gia vào cuộc thảo luận có thể là bất kỳ bài đăng nào trong một chuỗi".

Công tước và Nữ công tước xứ Sussex hiện đang sống tại khu vực dành cho giới thượng lưu Montecito (California), sau khi rút lui khỏi vai trò thành viên cấp cao của hoàng gia vào năm 2020. Khu vực này là nơi sinh sống của những người nổi tiếng như Oprah Winfrey, Orlando Bloom và Jennifer Aniston.

Trong khi đó, tờ The Sun tiết lộ thị trưởng của một thị trấn nhỏ ở Majorca đã cáo buộc Meghan "đạo văn" do sự tương đồng giữa logo của cô và huy hiệu từ thế kỷ 14 của họ. Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra thiết kế As Ever giống đến kinh ngạc với huy hiệu của Porreres ở Majorca. Một chuyên gia đã chỉ trích động thái này là "một cơn đau đầu khác" cho đội ngũ của Meghan và có khả năng gặp "vấn đề bản quyền". The Sun được biết rằng logo cho ‘As ever’ đã được vẽ lên sau "các cuộc tìm kiếm toàn diện trên toàn cầu về các nhãn hiệu đã đăng ký".

Logo kết hợp hình ảnh cây cọ như một sự tôn vinh ngôi nhà của cặp đôi ở Montecito, trong khi hai con chim ruồi được cho là loài chim yêu thích của Vương tử Harry. Công tước tuyên bố đã nhìn thấy một con chim ruồi sau khi Nữ vương Elizabeth qua đời. Hình dạng bao quanh những con chim và cây được thiết kế để "tạo ra một biểu tượng độc đáo và cá nhân".

