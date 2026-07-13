Công chúa Charlotte tiếp tục đồng hành cùng gia đình Hoàng gia Anh trong ngày diễn ra trận chung kết đơn nam Wimbledon 2026. Cô bé xuất hiện bên cạnh bố mẹ là Thân vương William, Vương phi Kate và anh trai Hoàng tử George để theo dõi một trong những sự kiện thể thao được yêu thích nhất nước Anh.

Lần này, Charlotte lựa chọn một chiếc váy xanh điểm nhấn bèo nhún mềm mại. Màu sắc trang phục được phối hài hòa với bộ đồ xanh của Thân vương William và Hoàng tử George, tạo nên tổng thể đồng điệu cho cả gia đình khi xuất hiện trên khán đài.

Bên cạnh bộ váy, nhiều người yêu thích thời trang Hoàng gia còn nhanh chóng nhận ra Charlotte tiếp tục mang đôi giày ballet của thương hiệu Pretty Ballerinas. Đây cũng chính là đôi giày cô bé từng sử dụng trong lễ mừng sinh nhật chính thức của Vua Charles III hồi đầu năm.

Điểm mới đáng chú ý nhất trong lần xuất hiện này là chiếc vòng tay Isabella của Ted Baker. Thiết kế mạ vàng được trang trí bằng nhiều charm nhỏ xinh như chiếc nơ đính đá lấp lánh, viên ngọc trai giả hình giọt nước, trái tim rỗng và bông hoa anh đào năm cánh, góp phần tạo nên vẻ ngoài vừa ngọt ngào vừa phù hợp với lứa tuổi của Charlotte.

Ngay sau khi những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, không ít người hâm mộ nhận xét rằng Công chúa Charlotte ngày càng giống Thân vương William. Đường nét gương mặt, đặc biệt là đôi mắt và nụ cười của cô bé được cho là gần như "bản sao nữ" của người cha.

Ở tuổi 11, Charlotte ngày càng tự tin mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Cô bé được đánh giá có phong thái điềm tĩnh, tự nhiên và luôn thu hút sự chú ý nhờ gu thời trang tinh tế, phù hợp với hình ảnh của một thành viên Hoàng gia trẻ tuổi.

Wimbledon cũng là sự kiện thường niên mà gia đình xứ Wales thường xuyên góp mặt. Mỗi lần xuất hiện, không chỉ những khoảnh khắc tương tác giữa các thành viên mà cả trang phục và phụ kiện của họ đều nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ Hoàng gia và giới thời trang quan tâm.

*Theo People