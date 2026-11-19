Trong ngày cuối cùng của chuyến công du Ấn Độ, Vương phi Kate tiếp tục chứng minh khả năng biến những chi tiết nhỏ thành điểm nhấn thời trang đầy tinh tế. Ngày 18/11, cô xuất hiện tại Mumbai trong chiếc váy đỏ nổi bật của nhà thiết kế Emilia Wickstead, kết hợp cùng giày cao gót, túi xách và loạt trang sức được lựa chọn chỉn chu. Tuy nhiên, thay vì những món phụ kiện đắt tiền quen thuộc, điều khiến giới quan sát chú ý nhất lại là chiếc vòng kết hạt thủ công vừa được cô nhận làm quà trong chuyến thăm Trường Thủ công Chanakya. Đáng nói, Kate không cất món quà đi mà lập tức đeo lên tay, kết hợp cùng ba chiếc vòng đã có trong bộ sưu tập cá nhân và giữ nguyên trong những hoạt động sau đó.

Chiếc vòng thủ công trở thành điểm nhấn giữa loạt trang sức hàng hiệu

Trong chuyến thăm Trường Thủ công Chanakya tại Mumbai cùng Thân vương William, Vương phi Kate có dịp tìm hiểu những kỹ thuật thêu, dệt và chế tác thủ công truyền thống của Ấn Độ. Đây là cơ sở đào tạo nghề cho phụ nữ, góp phần bảo tồn kỹ thuật thủ công lâu đời và tạo ra cơ hội việc làm trong lĩnh vực thời trang. Tại đây, hai vợ chồng được tặng những chiếc vòng kết hạt cùng khăn choàng thêu tay. Đặc biệt, Kate còn nhận được một chiếc khăn pashmina màu đỏ rất phù hợp với bộ trang phục cô đang mặc. Vương phi tỏ ra thích thú với những món quà và lựa chọn giữ chiếc vòng trên cổ tay trong suốt những hoạt động tiếp theo. Thân vương William cũng đeo chiếc vòng được tặng, tạo nên một chi tiết đồng điệu thú vị giữa hai vợ chồng.

Điều đáng nói là món quà thủ công không hề bị lu mờ khi xuất hiện bên cạnh những phụ kiện có thương hiệu. Theo Town & Country, Vương phi Kate đeo chiếc vòng mới ở cổ tay phải, kết hợp cùng ba thiết kế quen thuộc gồm vòng Stéphanie Howlite Cuff của Sézane, vòng Salamander Torque Bracelet và Hammered Torque Bangle của Halcyon Days. Cách phối nhiều vòng trên cùng một cổ tay, hay còn gọi là bracelet stacking , vốn là xu hướng được yêu thích trong thời trang nhờ khả năng tạo điểm nhấn mà không cần quá nhiều phụ kiện khác. Với Kate, những chiếc vòng kim loại mang vẻ sang trọng, cổ điển được đặt cạnh món đồ kết hạt nhỏ nhắn, tạo nên sự tương phản thú vị về chất liệu và phong cách. Đây cũng là minh chứng cho việc một món trang sức không nhất thiết phải đắt tiền mới có thể trở thành điểm nổi bật trong tổng thể trang phục.

Diện váy đỏ gần 64 triệu, Vương phi Kate vẫn khéo léo tôn vinh nghề thủ công Ấn Độ

Trong lần xuất hiện này, Vương phi Kate lựa chọn chiếc váy Alexina màu đỏ anh đào của Emilia Wickstead, có giá niêm yết khoảng 1.870 bảng Anh. Thiết kế được may từ chất liệu len crepe, nổi bật với phần thân trên ôm gọn, cổ ve thanh lịch, hàng khuy tối màu và chân váy chữ A tạo cảm giác mềm mại, tôn dáng. Cô hoàn thiện diện mạo bằng đôi giày slingback da lộn màu nâu của Manolo Blahnik, túi DeMellier Hudson đồng màu cùng hoa tai Cassandra Goad. Sự kết hợp giữa đỏ và nâu mang đến vẻ ngoài sang trọng nhưng không quá cứng nhắc, đặc biệt phù hợp với những sự kiện cần giữ hình ảnh chỉn chu mà vẫn có nét trẻ trung, hiện đại.

Một chi tiết đáng chú ý khác là chiếc túi DeMellier mà Kate sử dụng được làm từ vật liệu SurpRice, loại chất liệu mới phát triển từ phụ phẩm rơm rạ nhằm tạo ra giải pháp thay thế một số vật liệu tổng hợp trong ngành thời trang. Kate từng sử dụng chiếc túi này trong ngày đầu tiên tại Mumbai và tiếp tục mang theo trong những hoạt động cuối chuyến công du. Việc lựa chọn lại phụ kiện có sẵn, kết hợp cùng sản phẩm thủ công địa phương, tạo nên sự liên kết giữa trang phục của cô với những chủ đề về phát triển bền vững và gìn giữ kỹ nghệ truyền thống được nhấn mạnh trong chuyến thăm.

Sau khi rời Trường Thủ công Chanakya, Vương phi Kate tiếp tục đến thăm Bệnh viện Phụ sản Nowrosjee Wadia, trong khi Thân vương William có lịch trình riêng tại hãng sản xuất phim Dharma Productions. Trong những hình ảnh được ghi lại tại bệnh viện, chiếc vòng thủ công vẫn hiện diện trên cổ tay Kate, nằm cạnh những chiếc vòng vàng quen thuộc. Đây là chi tiết nhỏ nhưng mang ý nghĩa đáng chú ý: Món quà từ địa phương không chỉ được đón nhận một cách xã giao mà thực sự trở thành một phần trong phong cách của cô ngay trong chuyến thăm.

Từ lựa chọn này, phụ nữ yêu thích thời trang cũng có thể tìm thấy một gợi ý khá thú vị. Một chiếc vòng kết hạt, vòng dây hoặc món đồ thủ công mang dấu ấn cá nhân hoàn toàn có thể kết hợp với trang sức kim loại để tạo nên vẻ ngoài độc đáo. Điều quan trọng là lựa chọn số lượng, màu sắc và chất liệu phù hợp, tránh để phụ kiện trở nên quá rối mắt. Với những bộ trang phục có màu sắc nổi bật, chỉ một vài chiếc vòng được phối khéo léo cũng đủ tạo nên điểm nhấn tinh tế.

Vương phi Kate một lần nữa cho thấy đẳng cấp thời trang không chỉ nằm ở việc sở hữu những món đồ đắt đỏ, mà còn ở khả năng kết hợp chúng với những phụ kiện giản dị, có câu chuyện và mang dấu ấn riêng.