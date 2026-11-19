Thích một thần tượng suốt 7 năm, dõi theo từng bước trưởng thành của anh, mua album, ủng hộ sản phẩm và vui mừng mỗi khi anh có thành tựu mới. Thế nhưng, chỉ vì nhìn thấy thần tượng đóng cảnh hôn, chụp ảnh cưới với một nữ diễn viên trong bộ phim mới, có người lại cảm thấy tất cả những năm tháng ấy chẳng khác nào một sự phản bội. Nghe qua tưởng chuyện khó tin, nhưng đây chính là tranh cãi đang khiến mạng xã hội Trung Quốc bàn tán những ngày gần đây, sau khi Đổng Tư Thành và Dương Siêu Việt kết thúc bộ phim Hôm nay trời đổ mưa bóng mây.

Một bài đăng được chia sẻ rộng rãi có nội dung đại ý: "Thích anh suốt 7 năm chẳng khác nào đem chân tình cho chó ăn. Sau này cũng đừng phát hành album hay đóng phim nữa, chuyển hẳn sang làm blogger cặp đôi đi". Lời trách móc gay gắt ấy nhanh chóng trở thành đề tài tranh luận, bởi điều khiến người viết tức giận không phải thần tượng vướng bê bối hay có hành vi sai trái, mà là việc anh thể hiện tình cảm với bạn diễn nữ trong quá trình đóng phim và quảng bá tác phẩm.

Câu chuyện khiến nhiều người đặt ra một câu hỏi: Từ bao giờ việc yêu thích một người nổi tiếng có thể phát triển thành cảm giác sở hữu, để rồi chỉ một cảnh hôn trên màn ảnh cũng đủ khiến người chưa từng có quan hệ tình cảm với thần tượng cảm thấy mình bị phản bội?

Từ cảnh hôn của Đổng Tư Thành đến những trái tim tan vỡ vì một chuyện tình chưa từng tồn tại

Ngày 17/11, bộ phim Hôm nay trời đổ mưa bóng mây do Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành đóng chính bước vào giai đoạn kết thúc. Để quảng bá cho cái kết của Trịnh Vũ và Trần Nghiễn Châu, đoàn phim cùng hai diễn viên liên tục chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào, trong đó có bộ ảnh cưới và màn tương tác cầu hôn, đồng ý kết hôn trên mạng xã hội. Với khán giả yêu thích cặp đôi trong phim, đây là những khoảnh khắc đáng mong chờ. Nhưng với một bộ phận người hâm mộ Đổng Tư Thành từ thời anh còn hoạt động với tư cách thần tượng âm nhạc, những hình ảnh ấy lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác.

Trên Weibo, các chủ đề liên quan đến việc fan Đổng Tư Thành tuyên bố ngừng ủng hộ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Một số người cho rằng hoạt động quảng bá cặp đôi của nam diễn viên và Dương Siêu Việt quá tình tứ, khiến họ khó tiếp tục duy trì hình ảnh thần tượng trong lòng mình. Có người thất vọng vì đã theo dõi anh nhiều năm với tư cách ca sĩ, nhưng giờ đây phải chứng kiến anh liên tục xuất hiện trong những nội dung tình cảm cùng bạn diễn nữ. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến phản đối phản ứng này, cho rằng Đổng Tư Thành đang thực hiện công việc của một diễn viên, còn cảnh hôn hay ảnh cưới đều phục vụ nội dung bộ phim. Việc một người lựa chọn ngừng hâm mộ là quyền cá nhân, nhưng không có nghĩa nghệ sĩ phải từ bỏ cơ hội nghề nghiệp chỉ để duy trì những tưởng tượng tình cảm của người khác.

Đáng chú ý, trong các cuộc thảo luận, một thuật ngữ liên tục xuất hiện là "mộng nữ". Đây là cách gọi một bộ phận người hâm mộ có xu hướng tưởng tượng bản thân đang tồn tại trong một mối quan hệ đặc biệt với thần tượng hoặc nhân vật yêu thích. Với một số người, cảm xúc ấy không chỉ dừng ở việc thấy nam nghệ sĩ đẹp trai, tài năng hay đáng ngưỡng mộ, mà dần phát triển thành một chuyện tình riêng trong tâm trí. Họ tưởng tượng những cuộc gặp gỡ, những lời quan tâm và đôi khi tự đặt mình vào vị trí người yêu của thần tượng. Bởi vậy, khi nghệ sĩ xuất hiện bên một phụ nữ khác, dù chỉ là bạn diễn, những hình ảnh ấy vẫn có thể làm tổn thương câu chuyện mà họ đã xây dựng trong nhiều năm.

Cũng cần nói rõ rằng những bài đăng được lan truyền không đại diện cho toàn bộ cộng đồng người hâm mộ Đổng Tư Thành. Trên mạng xã hội Trung Quốc, không ít người vẫn ủng hộ nam diễn viên chuyển hướng sang đóng phim và cho rằng việc quảng bá chuyện tình của hai nhân vật là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, chính sự đối lập giữa hai luồng quan điểm đã khiến câu chuyện vượt khỏi phạm vi một cuộc tranh cãi fandom, trở thành ví dụ đáng chú ý về ranh giới giữa tình cảm dành cho thần tượng và những kỳ vọng được tạo ra trong tưởng tượng.

“Mộng nữ” không chỉ là fan cuồng: Khi một chuyện tình tưởng tượng trở thành nơi gửi gắm cảm xúc

Thuật ngữ "mộng nữ" bắt nguồn từ tiếng Nhật yumejoshi, ban đầu được sử dụng trong cộng đồng yêu thích anime, manga và những nhân vật hư cấu. Theo thời gian, khái niệm này mở rộng sang cả nghệ sĩ, thần tượng ngoài đời thực. Người tự nhận là mộng nữ có thể tưởng tượng mình yêu một nhân vật, sáng tác truyện về mối quan hệ ấy hoặc xây dựng một phiên bản bản thân trong thế giới giả tưởng. Đây cũng là lý do trên Xiaohongshu và Weibo xuất hiện nhiều bài viết, tranh vẽ, nhật ký tình yêu và những câu chuyện lãng mạn do chính người hâm mộ sáng tạo.

Không phải tất cả những hình thức tưởng tượng này đều tiêu cực. Với nhiều người trẻ, việc viết truyện về thần tượng hay nhân vật yêu thích đơn thuần là một thú vui sáng tạo, tương tự việc đọc tiểu thuyết ngôn tình hoặc xem một bộ phim lãng mạn rồi tưởng tượng mình là nhân vật chính. Thậm chí, một số người còn tìm thấy cơ hội phát triển khả năng viết lách và thể hiện cảm xúc thông qua các tác phẩm ấy. Năm 2025, một bài viết trên nền tảng The Paper từng ghi nhận trường hợp một tác giả trẻ trên Xiaohongshu sáng tác truyện "mộng nữ" về nữ diễn viên Văn Kỳ, thu hút khoảng 35.000 lượt thích. Với người viết, tác phẩm không chỉ là câu chuyện tưởng tượng về nghệ sĩ, mà còn chứa đựng những trải nghiệm và cảm xúc trong quá trình trưởng thành của chính mình.

Thế nhưng, có những trường hợp ranh giới giữa tưởng tượng và thực tế trở nên phức tạp hơn nhiều. Cũng trong bài phỏng vấn nói trên, một cô gái được gọi là Tinh Ngữ chia sẻ rằng cô xem Kỳ Dục, nhân vật trong trò chơi Love and Deepspace, là bạn trai ngoài đời thực. Cô từng bày tỏ ý định không tìm kiếm một mối quan hệ yêu đương hay hôn nhân với người thật, đồng thời cho biết mẹ mình cũng gọi nhân vật này là con rể. Cô còn sử dụng các hình thức bói toán để tìm hiểu diễn biến mối quan hệ tưởng tượng và giải thích một số tình tiết ngẫu nhiên trong trò chơi như những tín hiệu nhân vật gửi đến mình.

Đây không phải trường hợp duy nhất cho thấy văn hóa hẹn hò tưởng tượng đang tìm đường bước ra ngoài màn hình. Tại Trung Quốc, các trò chơi tình cảm dành cho nữ giới ngày càng phát triển với hệ thống tin nhắn, cuộc gọi, lời chúc và những tương tác mô phỏng sự quan tâm của người yêu. Một số người chơi thậm chí thuê cosplayer hóa thân thành nhân vật mình thích để cùng đi hẹn hò ngoài đời, tạo nên trải nghiệm nằm giữa thế giới ảo và thực tế. Những hình thức giải trí ấy đáp ứng nhu cầu được lắng nghe, được quan tâm và trải nghiệm cảm giác lãng mạn, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về mức độ phụ thuộc cảm xúc khi người chơi dành quá nhiều thời gian và tiền bạc cho một mối quan hệ được xây dựng sẵn theo kịch bản.

Đáng nói, không phải ai tham gia những hoạt động ấy cũng cô đơn, thiếu thốn tình cảm hay gặp vấn đề tâm lý. Có người đang có người yêu ngoài đời, có người đã kết hôn và vẫn xem trò chơi là sở thích cá nhân. Điều quan trọng không nằm ở việc một người có tưởng tượng chuyện tình cảm hay không, mà là họ có nhận thức rõ bản chất của trải nghiệm ấy, kiểm soát được mức độ đầu tư và duy trì cuộc sống thực tế của mình hay không.

Khi thần tượng trở thành “người yêu trong đầu”, ranh giới nào đang bị xóa nhòa?

Trong tâm lý học, mối quan hệ mà một người cảm thấy gần gũi, gắn bó với nhân vật truyền thông hoặc người nổi tiếng dù hai bên không thực sự quen biết được gọi là parasocial relationship, tạm dịch là quan hệ cận xã hội. Khái niệm này không mới, nhưng trong thời đại mạng xã hội, cảm giác thân mật có thể được tăng cường khi nghệ sĩ liên tục chia sẻ hình ảnh đời thường, gửi những lời nhắn dành cho người hâm mộ hoặc tương tác thông qua các nền tảng trả phí. Một lời chúc ngủ ngon, bức ảnh chụp trong phòng ngủ hay tin nhắn được viết như đang trò chuyện riêng đôi khi khiến người nhận có cảm giác mình đang được quan tâm đặc biệt, dù thực tế nội dung có thể được gửi đến hàng nghìn người.

Cảm giác ấy không hoàn toàn vô nghĩa, bởi niềm vui, sự phấn khích và nỗi buồn mà người hâm mộ trải qua đều là cảm xúc có thật. Tuy nhiên, vấn đề xuất hiện khi họ bắt đầu nhầm lẫn giữa cảm xúc của bản thân với một mối quan hệ có tính tương hỗ. Thần tượng có thể mang đến niềm vui, cảm hứng hay động lực trong cuộc sống, nhưng điều đó không đồng nghĩa người ấy có trách nhiệm đáp lại tình yêu theo cách một người bạn đời phải làm. Việc mua album, bỏ tiền tham dự sự kiện hoặc đồng hành cùng sự nghiệp của một nghệ sĩ là những lựa chọn ủng hộ, không phải một hợp đồng tình cảm khiến người nổi tiếng phải giữ mình độc thân, tránh cảnh hôn hay hạn chế quan hệ với người khác để đáp ứng kỳ vọng của fan.

Tranh cãi tương tự từng xuất hiện vào tháng 6/2026, khi thông tin về những cảnh thân mật trong bộ phim Hoạt Cửu Cửu (Sống thật lâu) do Trần Lập Nông và Trương Nghệ Phàm tham gia khiến một bộ phận fan phản ứng. Điều cần lưu ý là phía Trần Lập Nông sau đó đã bác bỏ những thông tin và hình ảnh hậu trường chưa được xác minh đang lan truyền, đồng thời kêu gọi không phát tán tin đồn. Dù vậy, bản thân cuộc tranh luận vẫn cho thấy sự mâu thuẫn giữa hai kỳ vọng: Nghệ sĩ muốn phát triển sự nghiệp diễn xuất, còn một số người hâm mộ lại mong họ tiếp tục duy trì hình tượng thần tượng chỉ dành tình cảm cho fan.

Ở góc độ rộng hơn, những phản ứng này cũng phản ánh cách ngành công nghiệp giải trí vận hành bằng sự gắn bó cảm xúc. Khi một sản phẩm được quảng bá bằng cảm giác thân mật, sự độc quyền hoặc hình tượng "bạn trai lý tưởng", người hâm mộ rất dễ đầu tư nhiều hơn tiền bạc và thời gian vào đó. Nhưng đến lúc nghệ sĩ chuyển hướng sự nghiệp, tham gia cảnh tình cảm hoặc công khai mối quan hệ riêng, kỳ vọng ấy có thể đổ vỡ. Điều đáng suy nghĩ là không chỉ người hâm mộ cần phân biệt tưởng tượng với thực tế, mà cả cách tiếp thị của các công ty giải trí cũng góp phần hình thành cảm giác gần gũi và gắn bó quá mức.

Mơ mộng không có lỗi, nhưng sẽ ra sao nếu cuộc sống thật phải nhường chỗ cho một người không quen biết mình?

Thực ra, ai cũng có quyền mơ mộng. Một người phụ nữ thích nhân vật nam trong tiểu thuyết, một cô gái có thần tượng đẹp trai hoặc một người dành thời gian sáng tác chuyện tình tưởng tượng không phải điều gì đáng bị chế giễu. Những thế giới ấy đôi khi mang đến sự an ủi, kích thích trí tưởng tượng và giúp con người hiểu thêm về những phẩm chất mình mong muốn trong một mối quan hệ. Vấn đề chỉ thực sự đáng lo khi cuộc sống tưởng tượng bắt đầu chiếm quá nhiều không gian, khiến người ta bỏ bê học tập, công việc, các mối quan hệ ngoài đời hoặc chi tiêu vượt khả năng tài chính chỉ để duy trì cảm giác gắn bó với thần tượng.

Một dấu hiệu khác cần chú ý là khi cảm xúc của bản thân liên tục phụ thuộc vào hành động của người nổi tiếng. Hôm nay vui vẻ vì thần tượng đăng ảnh, ngày mai đau khổ vì anh ấy tương tác với một phụ nữ khác, rồi dành hàng giờ theo dõi mạng xã hội, tranh cãi hoặc so sánh mình với những người xuất hiện bên cạnh thần tượng. Nếu những cảm xúc ấy kéo dài đến mức ảnh hưởng giấc ngủ, khả năng tập trung hoặc khiến bản thân không còn hứng thú với cuộc sống riêng, có lẽ đã đến lúc cần xem xét lại mức độ gắn bó. Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Thượng Hải từng lưu ý rằng hâm mộ thần tượng có thể mang đến động lực tích cực, nhưng việc theo đuổi quá mức cũng có nguy cơ khiến người trẻ xao nhãng đời sống thực tế và ảnh hưởng đến sự phát triển cá nhân.

Điều đáng nói là trong một mối quan hệ tưởng tượng, mọi thứ thường dễ được điều chỉnh theo mong muốn của người đang mơ mộng. Nhân vật có thể luôn dịu dàng, luôn biết nói lời an ủi, không cãi vã, không phản bội và cũng không khiến người yêu thất vọng trừ khi kịch bản được viết như vậy. Trong khi đó, những mối quan hệ thực tế luôn tồn tại khác biệt, mâu thuẫn và những điều không thể kiểm soát. Nếu quá quen với việc được yêu thương trong một thế giới vận hành theo kỳ vọng của mình, một số người có thể cảm thấy khó chấp nhận sự không hoàn hảo của tình yêu ngoài đời. Tuy nhiên, mặt tích cực là những trải nghiệm tưởng tượng cũng có thể giúp người trẻ nhận ra mình xứng đáng được tôn trọng, lắng nghe và đối xử tử tế, thay vì dễ dàng chấp nhận những mối quan hệ thiếu lành mạnh.

Quay trở lại câu chuyện của Đổng Tư Thành, có lẽ điều đáng buồn nhất không phải một người hâm mộ quyết định ngừng yêu thích thần tượng sau 7 năm. Ai cũng có quyền thay đổi sở thích, rời khỏi cộng đồng fandom hoặc lựa chọn không tiếp tục chi tiền cho một nghệ sĩ. Nhưng nếu sự thất vọng xuất phát từ cảm giác thần tượng đã phản bội mình chỉ vì đóng cảnh hôn với bạn diễn, đó lại là câu chuyện đáng suy ngẫm về những ranh giới bị xóa nhòa trong cảm xúc. Một nghệ sĩ có thể là nhân vật chính trong giấc mơ của hàng nghìn người, nhưng ngoài đời, họ vẫn có công việc, lựa chọn và cuộc sống riêng không thuộc quyền sở hữu của bất cứ ai.

Có lẽ điều quan trọng nhất không phải ngừng mơ mộng, mà là nhớ rằng trong khi mình dành nhiều năm viết nên một chuyện tình với thần tượng trong đầu, cuộc đời thật của chính mình vẫn đang tiếp diễn. Và ở đó, vẫn còn công việc cần làm, những người thực sự hiện diện bên cạnh, những trải nghiệm chưa từng thử và cả cơ hội xây dựng một mối quan hệ tình cảm mà hai người thật sự biết đến sự tồn tại của nhau.