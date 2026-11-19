Sau màn xuất hiện lộng lẫy trên thảm xanh Earthshot Prize 2026, Vương phi Kate nhanh chóng trở lại với lịch trình bận rộn trong ngày 18/11. Nhưng lần này, điều thu hút sự chú ý không phải bộ trang sức Hoàng gia hay một chiếc váy đắt giá, mà là khoảnh khắc rất đời thường giữa cô và Thân vương William. Trong chuyến thăm một ngôi trường đào tạo nghề thủ công ở Mumbai, hai vợ chồng được mời thử in hoa văn lên vải. Và khi William chuẩn bị thực hiện phần việc của mình, Kate đã quay sang nhắc chồng một câu khiến tình huống trở nên đặc biệt thú vị.

Vương phi Kate nhắc William đừng mạnh tay, nhưng chồng lại có cách làm hoàn toàn khác!

Ngày 18/11, William và Kate đến thăm Chanakya School of Craft tại Mumbai, nơi đào tạo phụ nữ về những kỹ thuật dệt may và thêu thủ công truyền thống của Ấn Độ. Đây là một trong những hoạt động chung cuối cùng của cặp đôi tại Mumbai trước khi tiếp tục lịch trình riêng.

Trong chuyến thăm, hai vợ chồng được mời trải nghiệm kỹ thuật in hoa văn bằng khuôn thủ công, hay còn gọi là block printing. Phương pháp này sử dụng một con dấu có họa tiết, được nhúng vào màu nhuộm rồi ép lên bề mặt vải để tạo hình trang trí.

Trước khi bắt đầu, Kate cẩn thận hỏi người hướng dẫn cần dùng lực mạnh đến mức nào để hình in hiện rõ trên vải. Sau khi nghe giải thích, Vương phi quay sang William và nhắc: “William, đừng ấn mạnh quá nhé!”.

Câu nói ngắn gọn ấy nhanh chóng trở thành chi tiết đáng yêu của buổi tham quan. Bởi dù đang tham gia một hoạt động ngoại giao chính thức, Kate vẫn có cách tương tác rất tự nhiên với chồng, chẳng khác nào hai người đang cùng nhau thử một món đồ thủ công tại nhà.

Bản thân Kate cũng khá tỉ mỉ khi thực hiện. Cô nhúng khuôn vào màu nhuộm tự nhiên có sắc tối, nhẹ nhàng đặt lên góc khăn lụa rồi gõ nhẹ vài lần trước khi nhấc lên. Trong khi đó, William có phần mạnh tay hơn. Thân vương ấn khuôn khá chắc chắn xuống mặt vải, tạo ra một cách thực hiện khác hẳn sự nhẹ nhàng của vợ.

Hai người sử dụng những khuôn in được thiết kế riêng cho chuyến thăm, với họa tiết lấy cảm hứng từ thực vật Anh. Kate tiếp tục in ở cả bốn góc khăn lụa, đồng thời hỏi thêm về nguyên liệu màu nhuộm và sự kết hợp giữa thiết kế Anh với kỹ nghệ truyền thống Ấn Độ. William dừng sau hai lần in để trò chuyện về tính bền vững của phương pháp sản xuất này.

Cuối buổi, hai vợ chồng được mang về những chiếc khăn lụa do chính mình in hoa văn.

Điều khiến khoảnh khắc trở nên thú vị không nằm ở việc ai làm khéo hơn, mà là sự khác biệt rất tự nhiên trong cách hai người tiếp cận cùng một công việc. Kate cẩn thận từng thao tác, còn William có phần dứt khoát hơn. Một hoạt động trải nghiệm ngắn ngủi vì thế lại mang đến hình ảnh vợ chồng Hoàng gia khá gần gũi.

Kate bất ngờ khi biết một sản phẩm thêu mất tới hai tháng để hoàn thành

Không chỉ thử in hoa văn, William và Kate còn tham quan những lớp học nơi phụ nữ Ấn Độ đang thực hành các kỹ thuật thêu, đính hạt và xử lý chất liệu truyền thống. Vương phi đặc biệt quan tâm đến những sản phẩm có màu sắc rực rỡ, được thực hiện bằng các hạt gốm và nhiều kỹ thuật thêu khác nhau. Khi tiến đến một nhóm học viên, Kate hỏi họ đã mất bao lâu để thực hiện sản phẩm đang làm.

Nghe câu trả lời là hai tháng, cô tỏ ra ngạc nhiên trước lượng thời gian và công sức dành cho từng chi tiết. Ở một nhóm khác, Vương phi nhận xét rằng công việc thêu thùa hẳn có thể mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu. Đây cũng là chủ đề khá gần gũi với những chia sẻ trước đây của Kate về lợi ích tinh thần từ các hoạt động sáng tạo và thủ công.

William đứng tại một bàn làm việc gần đó, chăm chú quan sát những chi tiết thêu cực kỳ nhỏ. Thân vương không giấu được sự ấn tượng khi nhận xét các sản phẩm thật tinh xảo, sau đó hỏi những người thợ liệu mắt họ có bị mỏi khi phải làm việc với các hạt trang trí bé như vậy trong thời gian dài hay không.

Chanakya School of Craft được thành lập năm 2016, hướng đến việc bảo tồn những kỹ thuật thủ công lâu đời của Ấn Độ, đồng thời mở rộng cơ hội đào tạo nghề cho phụ nữ. Một số học viên tốt nghiệp chương trình kéo dài 18 tháng đã tham gia thực hiện các sản phẩm trình diễn cho những nhà mốt quốc tế như Dior, Fendi và Valentino.

Những chi tiết này càng trở nên thú vị khi Kate vốn là người quan tâm đến thời trang và nghệ thuật dệt may. Từ trang phục truyền thống Ấn Độ cô diện tại Earthshot Prize đến các món đồ thủ công được giới thiệu tại trường, chuyến công du lần này cho thấy rõ mối liên hệ giữa thời trang, văn hóa và kỹ nghệ truyền thống.





Kate đến bệnh viện phụ sản, William khám phá thế giới Bollywood

Sau hoạt động chung tại trường thủ công, William và Kate tiếp tục những lịch trình riêng.

Vương phi Kate đến thăm Bệnh viện Phụ sản Nowrosjee Wadia, nơi cô tìm hiểu công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và sự hỗ trợ dành cho các gia đình trong những giai đoạn đầu đời của trẻ. Đây là lĩnh vực Kate đã dành nhiều tâm huyết trong các hoạt động Hoàng gia. Trong chuyến thăm, cô trò chuyện với các nhân viên y tế và những bà mẹ đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Một trong những khoảnh khắc xúc động là khi Vương phi nắm tay, động viên một người mẹ vừa mất một trong hai bé gái sinh đôi, trong khi bé còn lại vẫn đang được điều trị tích cực. Kate bày tỏ sự cảm thông và khích lệ người mẹ giữ vững tinh thần.

Trong khi đó, William đến thăm Dharma Productions, một trong những hãng sản xuất phim nổi tiếng của Ấn Độ. Thân vương được thưởng thức màn trình diễn ca múa lấy cảm hứng từ bộ phim Bollywood Kabhi Khushi Kabhie Gham, đồng thời gặp gỡ những nhân vật trong ngành điện ảnh, trong đó có nhà làm phim Karan Johar. Khi được mời tham gia nhảy cùng các nghệ sĩ, William vui vẻ từ chối và nói rằng có lẽ sẽ thử vào một dịp khác. Tuy nhiên, anh dành nhiều lời khen cho màn trình diễn.

Sau các hoạt động ở Mumbai, William và Kate cùng đến New Delhi để gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, khép lại chuyến công du kéo dài ba ngày. Chỉ trong vài ngày, cặp đôi đã tham gia nhiều hoạt động khác nhau, từ chơi cricket đường phố, trải nghiệm tàu điện ngầm, dự lễ trao giải môi trường đến tìm hiểu nghệ thuật thủ công và giao lưu văn hóa.

*Theo People, Reuters