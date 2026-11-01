Trong chuyến công du Ấn Độ cùng Thân vương William, Vương phi Kate liên tục ghi điểm với những lựa chọn thời trang thanh lịch, hiện đại. Tuy nhiên, một trong những bộ trang phục nổi bật nhất của cô lại không phải thiết kế mới mà là bộ suit xanh sapphire từng được diện tại Wimbledon hồi tháng 7/2026. Xuất hiện tại lễ trao giải Children's Earthshot Awards ở Mumbai ngày 17/11, Vương phi xứ Wales lựa chọn thiết kế của Gabriela Hearst, kết hợp blazer hai hàng khuy cùng quần âu đồng màu, tạo nên diện mạo mạnh mẽ nhưng vẫn đầy nữ tính. Giữa những gam màu trung tính vốn quen thuộc trong thời trang hoàng gia, sắc xanh rực rỡ khiến Kate trở thành tâm điểm, đồng thời thể hiện khả năng sử dụng trang phục cũ một cách thông minh.

Bộ suit xanh sapphire gần 101 triệu đồng và bí quyết tạo vẻ ngoài quyền lực

Bộ suit mà Vương phi Kate lựa chọn gồm blazer Stephanie và quần Vesta của nhà thiết kế Gabriela Hearst. Chiếc blazer có cấu trúc vai sắc nét, ve cổ nhọn, hai hàng khuy và những đường cắt may được xử lý chỉn chu, tạo cảm giác mạnh mẽ nhưng không hề thô cứng. Phần thân áo được thiết kế vừa vặn, giúp tôn đường nét cơ thể mà vẫn giữ sự trang trọng cần thiết trong các hoạt động hoàng gia. Đi cùng là quần Vesta cạp cao, ống rộng và hơi loe nhẹ, có chiều dài gần chạm đất.

Sự kết hợp này giúp tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, đồng thời mang đến vẻ thanh thoát cho tổng thể trang phục. Theo thông tin từ các trang chuyên theo dõi thời trang của Kate, blazer có giá niêm yết ban đầu khoảng 2.097 bảng Anh, trong khi quần có giá khoảng 816 bảng Anh, đưa tổng giá trị bộ suit lên gần 3.000 bảng Anh (khoảng 101 triệu đồng).

Điểm đáng nói là dù thiết kế khá cổ điển, bộ suit không tạo cảm giác già dặn nhờ màu xanh sapphire nổi bật. Khác với xanh navy thường mang đến vẻ nghiêm túc, sắc xanh Kate lựa chọn tươi sáng và có độ bão hòa cao, giúp tổng thể trông hiện đại, trẻ trung hơn. Đây cũng là ví dụ điển hình cho phong cách power dressing , xu hướng sử dụng những thiết kế may đo có cấu trúc rõ ràng để thể hiện sự tự tin và bản lĩnh. Kate không cần thêm nhiều lớp trang phục hay những chi tiết trang trí cầu kỳ, bởi chính phần vai áo, đường chiết eo và độ rủ của quần đã tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng. Đặc biệt, chất liệu pha trộn len, lụa và linen giúp bộ trang phục vừa giữ được phom dáng, vừa có độ mềm mại cần thiết.

Diện lại đồ cũ, Vương phi Kate vẫn khiến công thức mặc suit trở nên đáng học hỏi

Để hoàn thiện diện mạo, Vương phi Kate lựa chọn đôi giày cao gót mũi nhọn Gianvito Rossi 105 bằng da lộn màu be, thay vì sử dụng giày xanh đồng bộ. Chi tiết này giúp tổng thể bớt nặng nề, đồng thời tạo cảm giác đôi chân dài hơn khi kết hợp với quần ống rộng. Về trang sức, cô sử dụng đôi hoa tai Magic Alhambra hai họa tiết của Van Cleef & Arpels, chế tác từ vàng vàng 18K và xà cừ trắng. Thiết kế hoa tai dáng thả mang vẻ mềm mại, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng bên cạnh bộ suit có đường nét khá mạnh. Mái tóc nâu được tạo kiểu tự nhiên cùng lối trang điểm thanh lịch tiếp tục giúp Vương phi duy trì vẻ ngoài chỉn chu mà không quá kiểu cách.

Điều thú vị là đây đã là lần thứ hai bộ suit Gabriela Hearst xuất hiện trước công chúng, sau lần Kate diện tại Wimbledon vào tháng 7. Thay vì liên tục thay đổi trang phục cho mỗi sự kiện, cô lựa chọn sử dụng lại những thiết kế chất lượng cao, có kiểu dáng vượt thời gian và dễ kết hợp với nhiều phụ kiện. Cách làm này đặc biệt phù hợp với hình ảnh thời trang bền vững mà Vương phi Kate theo đuổi trong những năm gần đây. Gabriela Hearst cũng là thương hiệu được biết đến với định hướng đề cao tính lâu bền của sản phẩm và trách nhiệm trong ngành thời trang, khiến lựa chọn của Kate càng phù hợp với tinh thần sự kiện về môi trường mà cô tham dự.

Từ bộ suit xanh của Kate, phụ nữ yêu thích phong cách công sở có thể tham khảo một công thức khá dễ ứng dụng: Blazer có cấu trúc vai đẹp, quần cạp cao ống rộng và giày mũi nhọn màu trung tính. Nếu muốn làm mới tủ đồ mà không phải mua sắm quá nhiều, một bộ suit màu nổi như xanh cobalt, đỏ burgundy hoặc xanh ngọc có thể trở thành lựa chọn thú vị, miễn là đường cắt may phù hợp với vóc dáng. Với những người không thích diện cả cây màu nổi, blazer xanh kết hợp cùng quần trắng hoặc quần đen cũng có thể tạo nên diện mạo thanh lịch.

Một lần nữa, Vương phi Kate cho thấy mặc đẹp không nhất thiết là liên tục xuất hiện với trang phục mới. Một bộ suit được đầu tư đúng chỗ, có phom dáng đẹp và được phối phụ kiện khéo léo vẫn có thể tạo nên sức hút sau nhiều lần sử dụng.

*Theo Kate Middleton Style, Kate's Closet, Harper's Bazaar