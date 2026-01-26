Lý do "ngược đời" khiến Thân vương William và Vương phi Kate suýt bị cấm sống chung

Trước khi có một đám cưới cổ tích vào năm 2011 và tổ ấm hạnh phúc như hiện tại, Thân vương William và Vương phi Kate đã có những năm tháng sinh viên đầy mộng mơ tại Scotland. Tuy nhiên, ít ai biết rằng kế hoạch dọn về sống chung dưới một mái nhà thuê cùng bạn bè của họ từng đứng trước nguy cơ phá sản. Lý do không đến từ sự ngăn cấm của Hoàng gia, mà lại đến từ một nỗi sợ rất "đời thường" của bà chủ nhà về các nam sinh nghịch ngợm.

Chuyện tình bắt đầu từ những hành lang ký túc xá

Năm nay, Thân vương và Vương phi xứ Wales sẽ kỷ niệm 15 năm ngày cưới, một cột mốc đáng ngưỡng mộ đối với bất kỳ cặp đôi nào. Nhưng để có được sự gắn kết bền chặt ấy, họ đã trải qua một hành trình dài bắt đầu từ những ngày đầu đặt chân đến Đại học St Andrews ở Scotland.

Hồi đó, William và Kate chỉ là hai cô cậu sinh viên năm nhất cùng sống tại ký túc xá St Salvator's Hall. Trong mắt những người bạn cùng khóa, họ ban đầu chỉ là những người bạn thân thiết, cùng nhau đi học, cùng nhau tham gia các hoạt động ngoại khóa. Mối quan hệ của họ không hề "bùng cháy" ngay lập tức mà thấm dần theo thời gian, giống như một tách trà được ủ kỹ.

Phải đến năm thứ hai, khi cả hai quyết định cùng một vài người bạn thân thiết thuê chung một căn hộ bên ngoài, tình cảm ấy mới thực sự nảy nở thành tình yêu. Việc được sống chung dưới một mái nhà, cùng chia sẻ những bữa cơm giản đơn hay những buổi tối ôn bài muộn chính là "chất xúc tác" quan trọng nhất giúp họ thấu hiểu và gắn bó với nhau hơn. Thế nhưng, đằng sau sự thuận lợi đó là một câu chuyện "dở khóc dở cười" mà nếu không có sự khéo léo của Kate, có lẽ lịch sử đã rẽ sang một hướng khác.





Cú "quay xe" của bà chủ nhà và sự xuất hiện của vị khách đặc biệt

Mọi chuyện bắt đầu khi nhóm bạn của William và Kate tìm được một căn nhà thuê ưng ý. Tuy nhiên, bà chủ nhà lúc bấy giờ là Charlotte Smith lại có một quy định cực kỳ cứng nhắc: Không cho nam sinh thuê nhà. Chia sẻ với truyền thông, bà Smith thú nhận rằng trước đó bà đã có một trải nghiệm "kinh hoàng" với những khách thuê là nam giới. Những món đồ nội thất bị hỏng hóc, cửa sổ vỡ nát và những vết hư hại khắp nơi trong căn nhà đã khiến bà mất niềm tin hoàn toàn vào sự ngăn nắp của các chàng trai trẻ.

Khi nhóm bạn đến đặt vấn đề, bà Smith đã thẳng thừng từ chối vì không muốn lịch sử lặp lại. Lúc này, chính Kate Middleton, cô gái trẻ với phong thái điềm tĩnh và thông minh đã đứng ra thương lượng. Kate đã nói một câu khiến bà chủ nhà sững sờ: "Nếu cháu nói với bác rằng người muốn thuê nhà chính là Hoàng tử William thì sao?". Sự thật này như một cú sốc điện đối với bà Smith. Viễn cảnh về một vị vua tương lai của nước Anh sống trong nhà mình vừa là một vinh dự, vừa là một lời bảo chứng vô hình về sự giáo dục và nề nếp. Cuối cùng, bà chủ nhà đã gật đầu đồng ý, phá bỏ quy tắc của chính mình để cho phép William và một người bạn nam khác dọn vào cùng Kate và Olivia Bleasdale.





Từ căn hộ chung đến tổ ấm riêng tư đầy kỷ niệm

Khoảng thời gian sống tại căn nhà thuê đó cùng hai người bạn thân là Fergus Boyd và Olivia Bleasdale có lẽ là những ngày tháng tự do và bình dị nhất trong cuộc đời của William và Kate. Họ cùng nhau trải qua những niềm vui giản đơn của tuổi trẻ, tách biệt khỏi những ống kính soi mói của truyền thông.

Tuy nhiên, sau hai năm gắn bó với căn hộ này, cặp đôi đã quyết định tìm kiếm một không gian riêng tư hơn cho năm học thứ ba và thứ tư. Họ chuyển đến Balgove House tại Strathtyrum, một điền trang thuộc sở hữu của một người họ hàng xa của Thân vương William . Tại đây, dù không còn sống chung với nhóm bạn thân, nhưng ngôi nhà của họ vẫn luôn tràn ngập tiếng cười.

Với sự bảo vệ nghiêm ngặt của các sĩ quan cảnh sát để đảm bảo an toàn, William và Kate thường xuyên mời bạn bè đến dự những bữa tiệc nhỏ, ấm cúng. Đó là nơi họ thực sự được là chính mình, xây dựng nền móng cho một tình yêu bền vững trước khi chính thức bước vào cuộc sống Hoàng gia đầy áp lực. Câu chuyện về bà chủ nhà khó tính năm nào giờ đây trở thành một kỷ niệm thú vị, nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả những nhân vật tầm cỡ nhất thế giới cũng từng có những rắc rối đời thường và những khoảnh khắc "thuyết phục chủ nhà" như bất kỳ ai trong chúng ta.