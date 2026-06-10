Vương phi Charlène diện váy đỏ rực thăm lính cứu hỏa Monaco

Grand Prix Monaco năm nay không chỉ là câu chuyện về tốc độ và thời trang. Sáng ngày 5 tháng 6, trước khi những chiếc xe bắt đầu gầm rú trên đường đua huyền thoại ven biển, Thân vương Albert II và Vương phi Charlène đã có mặt tại một buổi lễ khiêm tốn hơn nhưng không kém phần ý nghĩa: Ra mắt đội xe cứu hộ mới INEOS Grenadier cho Đội Cứu hỏa Monaco, ngay trong khuôn khổ kỳ Grand Prix lần thứ 83.

Trong khuôn khổ Grand Prix F1 Monaco lần thứ 83, Thân vương Albert II và Vương phi Charlène đã tham dự lễ ra mắt xe can thiệp INEOS mới của Đội Cứu hỏa Monaco vào ngày 5/6/2026. Buổi lễ diễn ra với sự hiện diện của Bộ trưởng Nội vụ, CEO của INEOS Automotive Lynn Calder, cùng chỉ huy cấp cao của lực lượng an ninh và cứu hỏa Công quốc.

Những chiếc xe địa hình INEOS Grenadier đỏ rực được thiết kế đặc biệt cho các tình huống khẩn cấp trong môi trường đua xe tốc độ cao sẽ phục vụ các nhiệm vụ chữa cháy, giải cứu người bị kẹt và xử lý sự cố trong cả mùa Grand Prix lẫn Rally tại Công quốc.

Điều đáng chú ý là màu đỏ của những chiếc xe hôm đó vô tình "đồng điệu" hoàn toàn với trang phục của Vương phi. Charlène xuất hiện trong chiếc đầm midi đỏ thẫm của thương hiệu Anh Solace London, thiết kế không tay với cổ chữ V và thân váy xếp ly thanh lịch. Thân vương Albert phối suit navy cổ điển, cà vạt họa tiết, đứng cạnh bà trong một khung hình hoàn chỉnh đến mức như được dàn dựng sẵn.

Cặp đôi hoàng gia đã đến khu vực Cảng Hercule để gặp gỡ lực lượng cứu hỏa và trực tiếp khám phá chiếc xe can thiệp mới — một INEOS Grenadier đỏ rực. Đây không phải hoạt động nghị lễ thông thường. Với một Công quốc nhỏ bé đón hơn 200.000 khách trong bốn ngày đua, hệ thống an toàn vận hành dưới đường phố là yếu tố sống còn. Cultinfos

Không phải ngẫu nhiên mà Vương phi Charlène luôn chủ động tham gia các hoạt động liên quan đến cứu hộ và an toàn. Xuất thân là vận động viên bơi lội Olympic từng ba lần dự Thế vận hội đại diện cho Nam Phi, bà từ lâu đã gắn liền với các hoạt động cứu đuối và huấn luyện kỹ năng sinh tồn dưới nước, thậm chí thành lập hẳn một quỹ mang tên mình để phổ cập kỹ năng này tại châu Phi và Monaco.

Việc bà xuất hiện bên chiếc xe cứu hỏa INEOS Grenadier sáng ngày 5 tháng 6, cùng chồng bắt tay từng người trong đội ngũ cứu thương, vì thế mang một tầng nghĩa khác so với chuyến thăm nghị lễ thông thường. Charlène là khách quen nhiều năm tại Grand Prix Monaco, thường xuyên chọn trang phục từ các nhà thiết kế lớn cho lễ trao cúp sau chặng đua chính thức. Nhưng chính những khoảnh khắc hậu trường như sáng thứ Sáu hôm đó mới cho thấy phần vai trò mà bà tự chọn, không phải chỉ ngồi trên khán đài VIP, mà đứng cạnh những người giữ an toàn cho cả Công quốc.